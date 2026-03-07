Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua hài đất Bắc vào miền Nam gặp Trấn Thành, nói 1 điều

07-03-2026 - 11:02 AM | Lifestyle

"Tôi vào miền Nam cũng gặp được nhiều các em, các cháu và đồng nghiệp miền Nam như Trấn Thành, Hồng Vân, Thu Trang, Trường Giang…" – Xuân Hinh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về việc lần đầu tiên đóng phim điện ảnh Mùi phở và đóng chung với nhiều diễn viên, nghệ sĩ hài miền Nam.

Ông nói: "Hồi trẻ tôi cũng rất muốn vào miền Nam lập nghiệp nhưng giờ tuổi cao rồi, công việc ngoài Bắc cũng nhiều nên thôi.

Tôi vào miền Nam cũng gặp được nhiều các em, các cháu và đồng nghiệp miền Nam như Trấn Thành, Hồng Vân, Thu Trang, Trường Giang… Tôi gặp các em ấy đều vui vẻ.

Kết hợp cùng nhau thì tôi đóng vai gì cũng được, đóng ít đóng nhiều đều được. Ở cái tuổi này rồi có nổi tiếng nữa cũng để làm gì đâu, cứ cố gắng làm thôi".

Vua hài đất Bắc vào miền Nam gặp Trấn Thành, nói 1 điều- Ảnh 1.

Xuân Hinh

Tiếp đó, Xuân Hinh tiết lộ về đạo diễn Minh Beta: "Tôi bật mí thế này, Minh Beta thì trông hiền hiền thế thôi nhưng cũng nóng tính lắm.

Trong một đoàn làm phim chín người mười ý sẽ có những lúc người này người kia nóng tính, mất bình tĩnh, xảy ra việc nọ việc kia.

Tôi là người luôn đóng vai trò hòa giải, dỗ đứa nọ nịnh đứa kia, coi như các cháu trong nhà để dỗ dành cho làm việc hòa thuận.

Tôi đi diễn ở đâu mà không mưa gió thì người đầu tiên bầu show trả tiền là tôi vì tôi rất tốt vía. Mấy lần bầu show định hoãn vì trời mưa gió nhưng tôi đến là tạnh. Tôi là người quyết định".

Trước đó, diễn viên nhí Trần Bảo Nam cũng chia sẻ về bậc tiền bối là ông Xuân Hinh: "Lúc đầu con tưởng mọi người rất nóng tính vì con nghĩ diễn viên nổi tiếng thì sẽ kiêu nhưng không ngờ con đi với cô Thu Trang và ông Xuân Hinh rất thân thiện. Ông Xuân Hinh toàn nói những câu hài khiến mọi người cười nghiêng ngả".

NSƯT Xuân Hinh: “Tôi không bao giờ nhận mình là “vua hài”, gọi như thế sợ lắm”

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới: Xếp trên Dubai, Paris

Một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới: Xếp trên Dubai, Paris Nổi bật

Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai

Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai Nổi bật

Loạt ảnh chụp lén Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền lên "hot search": Khác gì so với ảnh mạng "sửa đến mòn vân tay"?

Loạt ảnh chụp lén Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền lên "hot search": Khác gì so với ảnh mạng "sửa đến mòn vân tay"?

10:22 , 07/03/2026
Nữ ca sĩ năm 2000 muốn mua nhà, xe: "Hai năm sau tôi mua được"

Nữ ca sĩ năm 2000 muốn mua nhà, xe: "Hai năm sau tôi mua được"

10:19 , 07/03/2026
Từng là nàng WAG hot nhất làng bóng đá, Nhật Lê nay chơi pickleball vẫn nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp chuẩn hotgirl

Từng là nàng WAG hot nhất làng bóng đá, Nhật Lê nay chơi pickleball vẫn nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp chuẩn hotgirl

10:12 , 07/03/2026
Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

09:47 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên