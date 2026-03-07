Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng là nàng WAG hot nhất làng bóng đá, Nhật Lê nay chơi pickleball vẫn nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp chuẩn hotgirl

07-03-2026 - 10:12 AM | Lifestyle

Không còn là nàng WAG hẹn hò với cầu thủ nổi tiếng, Nhật Lê vẫn có sức hút riêng nhờ vẻ đẹp ngoại hình và niềm đam mê môn thể thao hot trend pickleball.

Từng là một trong những nàng WAGs được chú ý nhất của bóng đá Việt Nam khi hẹn hò với tiền vệ nổi tiếng bậc nhất sau 7 năm đường ai nấy đi và mỗi người đã có hạnh phúc riêng, Nhật Lê của hiện tại đã bước đi trên một chặng đường hoàn toàn khác. Dù chuyện tình đình đám năm nào đã khép lại từ lâu, cô gái xinh đẹp vẫn duy trì được sức hút riêng trên mạng xã hội nhờ hình ảnh năng động, khỏe khoắn và đầy tích cực.

Thời gian gần đây, Nhật Lê gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball - môn thể thao đang “hot rần rần” trong giới trẻ. Không chỉ tham gia cho vui, cô nàng thể hiện sự chăm chỉ và nghiêm túc với việc tập luyện, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thi đấu, tập luyện cùng bạn bè, thậm chí liên tục giành giải thưởng lớn nhỏ ở các sân chơi pickleball.

Trong loạt ảnh trên trang cá nhân, Nhật Lê xuất hiện với phong cách hot girl thể thao: váy tennis năng động, kính thể thao cá tính và cây vợt pickleball trên tay. Visual tươi tắn cùng vóc dáng gọn gàng khiến nhiều người nhận xét cô ngày càng khỏe khoắn và cuốn hút theo kiểu rất riêng.

Nếu trước đây Nhật Lê thường được nhắc đến với danh xưng “bạn gái cầu thủ”, thì hiện tại cô dường như đã xây dựng được hình ảnh độc lập. Không còn là nàng WAG đình đám gắn với một cầu thủ nổi tiếng, Nhật Lê vẫn giữ được lượng người theo dõi ổn định nhờ phong cách sống tích cực, vẻ ngoài xinh xắn và sự năng động.

Đặc biệt, việc theo đuổi pickleball - môn thể thao vừa vui nhộn vừa đòi hỏi sự linh hoạt - càng giúp cô ghi điểm với hình tượng cô gái hiện đại, yêu vận động và biết chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm kể từ khi chuyện tình với Nguyễn Quang Hải khép lại, Nhật Lê vẫn chứng minh rằng sức hút của mình không nằm ở danh xưng “bạn gái cầu thủ”, mà đến từ chính vẻ đẹp, năng lượng tích cực và phong cách sống đậm dấu ấn cá nhân.

Tú.

Theo Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới: Xếp trên Dubai, Paris

Một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới: Xếp trên Dubai, Paris Nổi bật

Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai

Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai Nổi bật

Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

09:47 , 07/03/2026
Hình ảnh mới nhất của Công Vinh

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh

09:45 , 07/03/2026
Lê Bách - chàng trai "không đăng gì" vẫn có 20,5 nghìn người theo dõi là ai?

Lê Bách - chàng trai "không đăng gì" vẫn có 20,5 nghìn người theo dõi là ai?

09:40 , 07/03/2026
Nam ca sĩ được gặp mặt ban lãnh đạo TP.HCM: Biết sáng tác nhạc về Đảng - Bác Hồ, về quê chơi Tết cũng viral trang Thông tin Chính phủ

Nam ca sĩ được gặp mặt ban lãnh đạo TP.HCM: Biết sáng tác nhạc về Đảng - Bác Hồ, về quê chơi Tết cũng viral trang Thông tin Chính phủ

08:55 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên