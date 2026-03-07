Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

Bạn Thanh Huyền (trú phường Hòa Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hoa rì rừng nở nhiều đến vậy. “Hoa mọc dọc theo bờ suối, vàng rực cả một đoạn dài. Khung cảnh rất tự nhiên, hoang sơ. Chỉ cần đứng giữa dòng suối, cạnh những bụi hoa là đã có thể chụp được những bức hình rất đẹp”, Huyền chia sẻ.