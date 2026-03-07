Nữ ca sĩ năm 2000 muốn mua nhà, xe: "Hai năm sau tôi mua được"

Tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ quan điểm làm việc của mình cũng như trong phim Tài hiện tại.



Mỹ Tâm thời trẻ

Cô nói: "Tôi thường không nghĩ quá xa. Ngay cả trong âm nhạc tôi cũng chỉ nghĩ mình muốn làm gì thì làm cái đó, từ bé đến lớn đều vậy. Dĩ nhiên, tôi cũng trăn trở và quyết liệt để đạt được cái mình mong muốn.

Ví dụ, hồi năm 2000 tôi muốn mua xe, mua nhà và nghĩ trong đầu như vậy, tự nhiên hai năm sau là tôi mua được hết, không hiểu vì sao lại làm được".

Mỹ Tâm cho biết cô không bao giờ đặt kế hoạch dài hơi: "Tôi đọc lại nhật ký của mình thì thấy ghi trong đó vào năm 2000 (năm viết nhật ký) là sẽ làm được album đầu tiên. Tôi chỉ ghi trong thời gian ngắn vậy thôi, không ghi rằng 10 năm, 20 năm nữa sẽ phải đạt được cái gì, tạo ra vũ trụ âm nhạc riêng cho mình hay gì.

Tôi chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, chỉ ghi trong thời gian ngắn phải làm cái này cái kia một cách cụ thể và cứ thế làm.

Tất nhiên, làm cái gì tôi cũng phải có chiến lược. Từ nhỏ tôi đã có chiến lược rồi. Ví dụ tôi sẽ nghĩ mỗi khi đi diễn ở đâu cũng phải làm gì để thu hút được khán giả nhiều nhất. Phải làm sao để nơi tôi tới biểu diễn được sung nhất.

Nhưng tôi chỉ nghĩ tới như vậy thôi, không nghĩ cái gì quá dài. Hiện tại, tôi làm phim Tài thì chỉ tập trung vào phim đó thôi, không nghĩ tới cái khác. Sau đó thì tôi ngồi chơi, uống trà cả năm cũng được. Nếu có hứng thú cái gì thì tôi làm tiếp chứ không áp lực sau phim Tài thì phải làm gì".

Sinh ra tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên. Cô khởi nghiệp ca hát bằng album đầu tay Mãi yêu (2001) và thành công rực rỡ, đem tên tuổi cô đến với đông đảo khán giả cả nước khi mới 20 tuổi.