Muốn nhìn cao ráo lực lưỡng hơn? Sơ-vin là cách hack dáng dễ nhất của đàn ông trong mùa hè năm nay

Đàn ông đã sơ-vin từ lâu lắm rồi

Thực ra chuyện sơ vin áo phông không hề mới. Ngày xưa áo phông vốn chỉ là áo lót. Trai Mỹ mặc nó bên trong sơ mi hoặc quân phục, nên tất nhiên phải sơ vin vào quần. Trong Thế chiến II, lính Mỹ thường cởi áo quân phục ngoài khi trời nóng và chỉ mặc mỗi áo lót với quần quân đội, nhưng vì thói quen kỷ luật họ vẫn sơ vin áo phông vào quần. Sau chiến tranh, nhiều cựu binh vẫn giữ cách mặc đó khi về đời thường.

Vì vậy trong những bức ảnh đàn ông Mỹ thập niên 1950, bạn sẽ thấy một hình ảnh rất đặc trưng: áo phông trắng, quần jeans, thắt lưng da và áo được sơ vin gọn gàng. Nó trở thành biểu tượng phong cách và nam tính từ đó tới giờ.

Tại sao đàn ông sơ-vin áo phông trông đẹp trai hơn?

Sau một thời gian thử nghiệm, tôi phát hiện ra một điều khá thú vị: sơ vin áo phông khiến dáng đàn ông trông gọn gàng hơn hẳn. Lý do đầu tiên là nó làm rõ phần eo. Đàn ông thường có dáng chữ V, nghĩa là vai rộng và eo gọn. Khi áo phông thả ngoài, phần thân áo phủ xuống sẽ làm mất hết đường nét này. Nhưng khi sơ vin, phần eo lộ ra rõ hơn, vai nhìn rộng hơn, tổng thể trông cân đối hơn.

Nói một cách đơn giản, bạn trông có vẻ lực lưỡng hơn mà không cần phải tập thêm buổi gym nào. Lý do thứ hai là tổng thể trông chỉnh chu hơn. Áo phông thả ngoài thường bị nhăn, bị cuộn ở phần bụng hoặc bị mắc vào túi quần. Khi sơ vin, mọi thứ trở nên gọn gàng ngay lập tức. Nó tạo cảm giác rằng người mặc có chủ ý với bộ đồ của mình, chứ không phải mặc đại cho xong.

Nhưng sơ vin áo phông cũng có vài luật bất thành văn

Sau khi thử nhiều lần, tôi cũng rút ra vài kinh nghiệm khá "đắt giá". Điều đầu tiên là áo phải vừa người. Áo phông rộng thùng thình mà sơ vin sẽ khiến bạn trông giống học sinh cấp hai đi chào cờ. Nhưng áo quá bó cũng không ổn, vì nó sẽ lộ hết mọi thứ từ bụng bia đến các nếp gấp cơ thể. Kiểu áo phông đẹp nhất để sơ vin là áo vừa vai và thân hơi ôm nhẹ. Điều thứ hai là nên giữ mọi thứ đơn giản. Áo phông trơn hoặc có logo nhỏ thường hợp nhất với kiểu mặc này. Những chiếc áo in hình to hoặc slogan khổng lồ khi sơ vin thường trông hơi kỳ. Điều thứ ba là nên mặc với quần dài.

Jeans hoặc chinos là lựa chọn dễ nhất và an toàn nhất. Sơ vin áo phông với quần short đôi khi khiến bạn trông giống mấy ông bố năm 1995 đang dắt con đi công viên. Ngoại lệ duy nhất là khi tập gym, vì lúc đó sơ vin áo phông vào quần short lại tạo cảm giác hơi giống lực sĩ cổ điển.

Sơ-vin cũng là cách khoe thắt lưng đẹp

Có một mẹo rất đơn giản: sơ vin áo phông cũng là cái cớ để khoe thắt lưng. Một chiếc thắt lưng da đẹp có thể khiến cả bộ đồ trông khác hẳn, giống như dấu chấm câu cho toàn bộ trang phục. Chỉ cần áo phông đơn giản, quần jeans gọn gàng, thắt lưng da và một đôi sneaker trắng hoặc giày da là đủ để tạo nên một bộ đồ nam tính mà không cần cầu kỳ.

Tất nhiên tôi không phải lúc nào cũng sơ vin áo phông. Có những ngày ở nhà hoặc đi cà phê vỉa hè, áo phông thả ngoài vẫn là lựa chọn thoải mái nhất. Nhưng từ khi thử cách mặc này, tôi nhận ra sơ vin áo phông là một lựa chọn rất đáng để thêm vào tủ đồ của mình. Nó khiến bộ đồ đơn giản trở nên gọn gàng hơn, nam tính hơn và có chủ ý hơn. Và đôi khi tôi cũng phải thừa nhận một điều hơi khó chịu: có khi mấy ông bố ngày xưa… mặc đúng thật.