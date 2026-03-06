Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây

06-03-2026 - 18:32 PM | Lifestyle

06-03-2026 - 18:32 PM | Lifestyle

Mỹ nữ sinh năm 2005 đang gây sốt với màn "bắn ảnh" Getty Images đẹp đỉnh của đỉnh.

Getty Images từ lâu đã được xem là "hung thần" của thảm đỏ vì nổi tiếng với tốc độ chụp cực nhanh, thường zoom cận cảnh và hầu như không qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, không ít celeb khi xuất hiện tại sự kiện đều "ngán ngẩm" trước ống kính của Getty Images, bởi nhiều giao diện vốn lung linh ngoài đời khi lên ảnh lại dễ lộ khuyết điểm, từ lớp makeup chưa hoàn hảo cho đến những khoảnh khắc biểu cảm kém thần thái.

Nổi tiếng với sự khắt khe và đôi khi tạo ra những khoảnh khắc "khó đỡ", nên mỗi lần có mỹ nhân nào "chặt đẹp" được ống kính Getty Images đều khiến netizen bàn tán rôm rả. Mới đây, Anna (MEOVV) đang trở thành cái tên viral khi làm được điều đó. Dưới ống kính của "hung thần" thảm đỏ, nhan sắc Anna vẫn nổi bần bật với làn da mịn màng, đường nét sắc sảo cùng thần thái cuốn hút trong từng khung hình.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 1.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 2.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 3.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 4.

Anna (MEOVV) vừa gây sốt cõi mạng với loạt ảnh "chặt đẹp" ống kính Getty Images

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 5.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 6.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 7.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 8.

Ở mọi góc độ, nhan sắc của Anna đều sáng bừng, hoàn hảo từ phong cách, lớp makeup cho đến thần thái

Mỹ nữ "chặt đẹp" ống kính Getty Images: Visual long lanh cuốn hút, gu thời trang sành điệu miễn chê

Sinh năm 2005, Anna sở hữu chiều cao 1m64 cùng vóc dáng cân đối. Nữ idol gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo và gu thời trang cực sành điệu. Trên sân khấu hay trong các MV của nhóm, Anna luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, phong cách nổi bật. Ngoài đời, cô cũng không hề khiến người hâm mộ thất vọng khi giữ vững visual ngọt ngào cùng phong cách ăn vận sang xịn khiến nhiều người chỉ nhìn thôi đã muốn học theo.

"Lên đồ" đơn giản nhưng Anna vẫn toát lên vẻ sành điệu khi diện blazer dáng lửng, phối cùng chân váy dài và boots đế cao. Set đồ mang đến tổng thể vừa thanh lịch vừa cá tính, giúp nữ idol tôn dáng khéo léo và ghi điểm với gu thời trang hiện đại, thời thượng.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 9.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 10.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 11.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 12.

Trong một lần khác, Anna diện mốt giấu quần với áo len dáng dài, cô chọn mix match cùng boots cao cổ để tổng thể thêm sành điệu, phóng khoáng. Phối đồ không cầu kỳ nhưng Anna vẫn chiếm trọn spotlight từ nhan sắc đến style.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 13.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 14.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 15.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 16.

Theo style năng động và nữ tính, Anna diện áo tay phồng phối ren cùng quần jeans xanh cơ bản. Set đồ tạo nên sự cân bằng thú vị giữa vẻ nữ tính và nét trẻ trung, hiện đại. Outfit này dễ mặc lại tôn dáng, chị em thích phối đồ nhanh gọn thì có vẻ lưu ngay công thức mix match của Anna.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 17.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 18.

Phối đồ theo phong cách ngọt ngào, nữ tính, Anna xinh tràn màn hình khi diện chân váy xếp ly dài cùng áo khoác tay phồng. Gam hồng kẹo ngọt càng tôn lên vẻ trong trẻo, giúp tổng thể outfit trông vừa trẻ trung vừa nổi bật.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 19.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 20.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 21.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 22.

Diện váy tím thướt tha, Anna mang đến cảm giác dịu dàng và lãng mạn đúng chất nàng thơ. Thiết kế váy dáng babydoll với tay phồng nhẹ, phần chiết eo bằng dây buộc giúp tổng thể vừa mềm mại vừa tôn dáng. Gam tím mauve ngọt ngào càng làm nổi bật vẻ trong trẻo, nữ tính của Anna.

Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 23.
Mỹ nữ khiến "hung thần" Getty Images chỉ còn là cái tên: Ngũ quan hoàn hảo như sách mẫu, style sang chảnh xịn ngất ngây- Ảnh 24.

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

