6 món nội thất từng được quảng cáo “đáng tiền” nhưng mua về mới thấy sai lầm, cực nhiều gia đình đang mắc phải

Dưới đây là 6 món nội thất từng được quảng cáo rất hấp dẫn nhưng sau khi sử dụng lại khiến nhiều gia đình thất vọng .

1. Bồn tắm: Mua vì tưởng thư giãn, dùng vài lần rồi bỏ

Rất nhiều người khi thiết kế nhà đều tưởng tượng về một cuộc sống "đầy chất hưởng thụ": tan làm về, ngâm mình trong bồn tắm, nghe nhạc và thư giãn.

Vì vậy, dù phòng tắm chỉ khoảng 4-5m², họ vẫn cố gắng dành chỗ để lắp bồn.

Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.

Để tắm bồn, bạn phải mất khoảng 15-20 phút để xả đầy nước . Sau khi tắm xong, việc cọ rửa bồn tắm cũng mất thêm 20-30 phút . Nếu không vệ sinh kỹ, bồn rất dễ bám cặn xà phòng và vi khuẩn.

Nhiều người sau vài tháng sử dụng thừa nhận: bồn tắm gần như bị bỏ không , cuối cùng chỉ trở thành nơi chứa đồ hoặc phơi quần áo.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Tôi từng nghĩ sẽ ngâm mình trong bồn và xem phim mỗi tối. Nhưng thực tế là tôi chỉ dùng vài lần rồi bỏ. Mỗi lần vệ sinh bồn tắm quá mệt nên dần dần tôi không muốn dùng nữa".

Vì vậy, với những phòng tắm nhỏ, nhiều chuyên gia nội thất cho rằng bồn tắm không phải lựa chọn thực tế .

2. Thảm lông dài: Nhìn thì sang nhưng cực kỳ khó vệ sinh

Thảm lông dài thường xuất hiện trong các hình ảnh phòng khách "sang chảnh", với ánh đèn vàng ấm và ghế sofa mềm mại.

Nhìn rất đẹp, nhưng dùng thực tế lại là câu chuyện khác.

Sau một thời gian ngắn, thảm bắt đầu tích tụ:

- tóc

- bụi

- lông thú cưng

- vụn thức ăn

Những thứ này lọt sâu vào lớp lông , máy hút bụi rất khó làm sạch.

Việc giặt thảm cũng không đơn giản. Sau vài lần giặt, sợi lông thường bị rối, mất form và trông cũ nhanh chóng.

Không ít người sau vài tháng đã quyết định bỏ luôn tấm thảm vì quá khó vệ sinh .

Ngày nay, nhiều gia đình chuyển sang các loại thảm mỏng, thảm yoga hoặc thảm có thể giặt máy , vừa tiện vừa dễ bảo quản hơn.

3. Máy lau nhà: Công nghệ cao nhưng dùng rất phiền

Máy chà sàn từng được quảng cáo là thiết bị giúp lau nhà "nhàn tênh" .

Nhưng khi sử dụng thực tế, nhiều người phát hiện ra hàng loạt vấn đề.

Thứ nhất, sàn phải được hút bụi trước . Nếu không, tóc và rác nhỏ sẽ không được xử lý sạch.

Thứ hai, máy thường khá nặng . Dù có động cơ hỗ trợ, người dùng vẫn phải dùng lực để điều khiển.

Thứ ba, sau khi lau xong, bạn vẫn phải:

- đổ nước bẩn

- rửa bình chứa

- vệ sinh máy

Nếu không làm ngay, máy sẽ bốc mùi rất khó chịu .

Một số người dùng thẳng thắn nói rằng: sau tất cả các bước đó, dùng cây lau nhà truyền thống còn nhanh hơn .

4. Tủ lạnh "giả âm tường": Cố cho đẹp nhưng phản tác dụng

Một xu hướng thiết kế hiện nay là tủ lạnh âm tường , tạo cảm giác bếp gọn gàng và cao cấp.

Tuy nhiên, nhiều gia đình không mua tủ lạnh chuyên dụng mà chỉ nhét tủ lạnh thường vào trong tủ bếp để tạo hiệu ứng tương tự.

Kết quả là hàng loạt vấn đề phát sinh.

Tủ lạnh thông thường cần khoảng trống 5-8 cm xung quanh để tản nhiệt . Nếu bị nhét kín trong tủ:

- nhiệt không thoát được

- điện năng tiêu thụ tăng

- tuổi thọ tủ lạnh giảm

Ngoài ra, nhiệt tỏa ra lâu ngày còn có thể làm hỏng tủ bếp .

Vì vậy, nếu muốn làm tủ lạnh âm tường, tốt nhất nên chọn loại thiết kế riêng cho kiểu lắp đặt này .

5. Bàn ăn đá nung kết: Đẹp nhưng không bền như quảng cáo

Đá nung kết (sintered stone) từng được nhiều blogger nội thất ca ngợi là vật liệu:

- cao cấp

- sang trọng

- dễ vệ sinh

Nhưng sau khi sử dụng, nhiều người phát hiện mặt bàn khá dễ nứt nếu va chạm mạnh .

Một số trường hợp cho biết chỉ cần va chạm với vật cứng ở góc bàn là mặt đá có thể nứt hoặc vỡ .

Ngoài ra, khi dao nĩa chạm vào mặt đá cũng tạo ra âm thanh khá chói tai , khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi ăn uống.

Vì vậy, nhiều gia đình sau trải nghiệm thực tế lại quay về với bàn gỗ nguyên khối hoặc bàn gỗ tự nhiên , bền và dễ dùng hơn.

6. Bàn trà lớn: Chiếm diện tích và khiến phòng khách bừa bộn

Trong nhiều thiết kế phòng khách truyền thống, bàn trà lớn được xem là trung tâm của không gian.

Nhưng với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, bàn trà lớn thường gây ra nhiều bất tiện.

Thứ nhất, nó chiếm khá nhiều diện tích , khiến việc di chuyển trong phòng khách khó khăn hơn.

Thứ hai, bàn càng lớn thì càng dễ trở thành nơi chất đủ thứ:

- điều khiển

- cốc nước

- đồ ăn vặt

- giấy tờ

Chỉ sau vài ngày, bàn trà có thể biến thành "bãi tập kết đồ linh tinh" . Nhiều gia đình sau khi bỏ bàn trà đã nhận ra phòng khách rộng rãi và gọn gàng hơn hẳn . Thay vào đó, họ dùng bàn phụ nhỏ hoặc xe đẩy mini linh hoạt hơn.

Kết luận: Đừng mua nội thất chỉ vì "nhìn đẹp trên mạng"

Rất nhiều món đồ nội thất trông hoàn hảo trong hình ảnh quảng cáo nhưng lại không phù hợp với cuộc sống thực tế .

Sai lầm lớn nhất khi mua đồ nội thất không phải là chọn sai kiểu dáng, mà là mua theo cảm xúc và xu hướng .

Với những gia đình bình thường, tiền bạc không dễ kiếm. Vì vậy trước khi mua một món đồ nội thất, nên tự hỏi:

- Mình có thực sự dùng nó thường xuyên không?

- Nó có phù hợp diện tích nhà không?

- Việc vệ sinh có phức tạp không?

Chỉ khi trả lời rõ những câu hỏi đó, bạn mới tránh được những khoản chi khiến mình hối hận sau này .