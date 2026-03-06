Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam kết hôn với doanh nhân ở Mỹ: Bắt đầu từ tin nhắn xin kết "bạn" thiếu chữ "đời"

Mỗi câu chuyện tình yêu lại bắt đầu theo những cách khác nhau. Có cặp đôi đơn giản là được mai mối, có mối duyên đến theo cách khá… khó đoán như thấy đối phương trên show nên nhắn tin làm bạn. Tình huống của Thanh Khoa - mỹ nhân Người Ấy Là Ai là ví dụ.

Thanh Khoa

Mới đây, Thanh Khoa đã tiết lộ tin nhắn đầu tiên của chồng gửi cho mình khiến nhiều người thích thú. Khoảng tháng 5/2020, cô nàng là nữ chính show hẹn hò nổi tiếng và được ghép cặp thành công với chàng trai tên Tiến Anh. Sau đó Thanh Khoa xác nhận cả hai đã ngừng tìm hiểu và chỉ là bạn bè bình thường.

Điều đáng nói là sau khi tập của Thanh Khoa lên sóng thì chồng cô - Trung Lâm - đã nhắn tin kết bạn và gửi lời chúc mừng cho cô và Tiến Anh. “Hi em, anh thấy em trên Người Ấy Là Ai nên muốn kết bạn với em. Thấy 2 người rất là xứng đôi. Chúc mừng em nhé” - là tin nhắn đầu tiên mà chồng Thanh Khoa gửi cho vợ.

Hiện tại, khi Thanh Khoa và Trung Lâm đã thành vợ chồng, mỹ nhân này mới tiết lộ về tin nhắn này và nói đùa: “Hồi đó anh nhắn thiếu chữ ‘đời’ sau chữ ‘bạn’ đúng không anh?”.

Vợ chồng Thanh Khoa

Tin nhắn đầu tiên của cặp đôi

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè trong làng giải trí như chị đẹp Hà Kino, người mẫu Kỳ Hân, người đẹp Thuỳ Vi - Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2025,... và cư dân mạng để lại nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Nhiều người cũng đặc biệt chú ý đến mối duyên của Thanh Khoa và chồng vì quá kỳ lạ, người mình từng chúc phúc nay lại hạnh phúc bên mình.

“Ủa? Alo? Ảnh chơi chiêu giương đông kích tây hả? Ảnh chúc mừng nói 2 người xứng đôi mà cuối cùng xứng đôi với ảnh luôn. Trời ơi! Anh nhà hay quá em ơi”, “Chúc mừng em nhé! Cái duyên đến một cách tự nhiên nhỉ?”, “Có những câu chuyện xưa giờ kể lại thấy dễ thương gì đâu á em”, “Chúc mừng hai em nha. Mà ảnh kiên trì dữ vậy khen đẹp đôi mà vẫn theo đuổi tới giờ”, “Ỏ! Anh tổ lái khéo quá. Chúc mừng hạnh phúc anh chị ạ”,... là một số lời chúc từ mọi người.

Được biết Thanh Khoa có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Khoa, sinh năm 1994 đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, Hoa khôi Đại học Hutech 2019. Người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Miss World Vietnam 2019. Năm 2022, Thanh Khoa tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc.

Thanh Khoa là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang và các cuộc thi nhan sắc

Thanh Khoa cũng từng gây ấn tượng với câu chuyện nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh éo le của mình. Bố mẹ ly hôn khi cô mới lên 6 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nên năm 15 tuổi, Thanh Khoa quyết định nghỉ học để đi làm thêm, phụ giúp mẹ nuôi các em. Để mưu sinh, Khoa làm rất nhiều công việc từ chạy bàn, pha chế nước uống tới lao công, PG,... Chỉ cần là công việc lao động chân chính có thể tạo ra đồng tiền là cô làm.

Tới khi cuộc sống ổn định hơn, Thanh Khoa mới đăng ký học bổ túc văn hóa. Năm 2018, cô đậu Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ngành Ngôn ngữ Anh. Ngoài vai trò người mẫu, cô nàng còn tham gia hoạt động giảng dạy catwalk.

Cô nàng hướng dẫn catwalk cho một số cuộc thi

Về phía Trung Lâm - chồng của Thanh Khoa, anh đang làm việc trong lĩnh vực BĐS và kinh doanh tại Mỹ. Trong 5 năm hẹn hò, Trung Lâm đã tỏ tình với Thanh Khoa tới 3 lần nhưng phải đến lần thứ 3 cô mới đồng ý. Hiện tại vợ chồng mỹ nhân đang cùng kinh doanh với một số cộng sự, mở rộng lĩnh vực sang F&B và beauty tại Mỹ.

Cuối năm 2025, Thanh Khoa được chồng cầu hôn trên trực thăng

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Mỹ

Những khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Thanh Khoa

