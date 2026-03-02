Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Việt "đủ đầy" đến mức ngột ngạt

02-03-2026 - 16:35 PM | Lifestyle

Dù đã đăng quang 20 năm nhưng mọi thông tin liên quan đến hoa hậu Mai Phương Thúy đều nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mai Phương Thúy ở tuổi U40

Hoa hậu Việt "đủ đầy" đến mức ngột ngạt - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy vẫn được quan tâm dù đã đăng quang tròn 20 năm

Ở tuổi U40, hoa hậu Mai Phương Thúy khẳng định: "Càng ngày, tôi càng nhận thấy sức khỏe mới là tài sản tích lũy tốt nhất. Khi thể trạng mạnh, tôi mới có thể làm được nhiều điều mong muốn".

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy chọn tennis là môn thể thao duy trì sức khỏe, giải tỏa căng thẳng. Mai Phương Thúy từng nhiều lần nhập viện vì đau tim, khó thở. Để cải thiện sức lực, cô tập yoga ba buổi mỗi tuần và gym.

Trong khi nhiều hoa hậu đàn em đã có gia đình thì Mai Phương Thúy vẫn chưa kết hôn, dù trước đó, người đẹp đã từng lên kế hoạch cho việc lên xe hoa. Nói về việc này, hoa hậu cho biết: "Muộn thì cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì".

Mai Phương Thúy giàu đến mức ngột ngạt

Mai Phương Thúy cũng là một nhà đầu tư chiến lược với biệt danh "người đẹp chứng khoán". Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết mới mua một triệu cổ phiếu HPG. Được biết, đây là cổ phiếu của tập đoàn tên H.P. Theo giá thị trường, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm sâu chỉ còn 21.300 đồng/cp. Nếu mua 1 triệu cổ phiếu, Mai Phương Thúy đã chi hơn 21 tỉ đồng chỉ trong tích tắc.

Hoa hậu Việt "đủ đầy" đến mức ngột ngạt - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy sở hữu cuộc sống đủ đầy

Từ lâu, Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là một trong những người đẹp sành sỏi trong việc chơi chứng khoán. Cô còn thừa nhận, công việc này có thể giúp bản thân làm giàu bền vững. Mai Phương Thúy chia sẻ rằng cô luôn muốn kiếm tiền một cách bài bản, có quy luật và tăng trưởng theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, chính cô lại từng thổ lộ sự "bức bối" với cuộc sống quá đủ đầy: "Cuộc sống đầy đủ này làm em ngột ngạt. Sống sướng quá làm thui chột sự sáng tạo và năng động của em, nên em đang cân nhắc, có lẽ em phải tham vọng hơn và từ bỏ cuộc sống nhung lụa này".

Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết vài năm gần đây, cô thường xuyên về Hà Nội, dành nhiều thời gian cho người thân, ăn cơm cùng mẹ. Sống một mình ở TP HCM, cô nuôi mèo để làm bạn. Cô vẫn duy trì đầu tư về tài chính như chứng khoán, bất động sản. Người đẹp tự hào khi xử lý tình hình kinh doanh, đầu tư tốt trong nửa đầu năm. "Khi có cơ hội, tôi sẽ làm tất cả để có thể mua được cổ phiếu của những doanh nghiệp phát triển mạnh trong tương lai" - Mai Phương Thúy cho biết.

Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, chỉ nhận lời trong những dịp vui của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hoa hậu tận hưởng cuộc sống độc thân bằng việc đi du lịch trong và ngoài nước.

Mỗi chuyến đi, cô tranh thủ học hỏi thêm kiến thức về cuộc sống, áp dụng cho công việc. Mai Phương Thúy đang ấp ủ một số dự án cá nhân liên quan đến giáo dục, phát triển cộng đồng, nghệ thuật, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Mỹ nhân Việt được nhận danh hiệu “Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á”, lấy chồng Tây hạnh phúc: Vừa có 2 lần vô tình “mắc kẹt”

Theo Thùy Trang

Người lao động

