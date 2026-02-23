Hoa hậu Việt được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 18 tuổi đã nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa được xướng tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố.

Trên fanpage chính thức, chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp tại Mỹ đã đăng tải hình ảnh của Kỳ Duyên, chính thức đưa người đẹp Việt vào vòng đề cử năm nay. Cô được giới thiệu với nhiều vai trò như hoa hậu, người mẫu và diễn viên, đánh dấu thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: TC Candler

Trong danh sách, Kỳ Duyên xuất hiện bên cạnh nhiều tên tuổi nổi bật của làng giải trí quốc tế như Sharvari, Jessica Jung, Gabi và Ignacia Fernández.

Cùng với việc công bố đề cử, TC Candler cũng kêu gọi khán giả toàn cầu tham gia bình chọn, khuyến khích người hâm mộ đề cử, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt ấn tượng trên khắp thế giới.

Thông tin Kỳ Duyên lọt đề cử nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước, với nhiều lời chúc mừng được gửi tới người đẹp.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler thực hiện thường niên từ năm 1990, ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi với hàng trăm triệu lượt xem và tương tác mỗi năm. Theo đơn vị này, bảng xếp hạng không bị giới hạn bởi quốc gia hay mức độ nổi tiếng; ngoài yếu tố thẩm mỹ, các tiêu chí như thần thái, sự thanh lịch, cá tính, niềm đam mê và sự tự tin cũng được xem xét khi lựa chọn những gương mặt nổi bật.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo hình thể 86-60-94 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi được chú ý của làng nhan sắc Việt.

Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thời trang và truyền hình. Người đẹp nhiều lần được mời đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và The Face Vietnam 2023. Những dấu ấn này góp phần củng cố hình ảnh một hoa hậu năng động, hoạt động đa lĩnh vực.

Tháng 9/2024, cô tiếp tục ghi dấu mốc mới khi giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2024, qua đó trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến trên đấu trường quốc tế.

Ngay từ khi nhập cuộc Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả trong nước nhờ phong cách thời trang chỉn chu và thần thái tự tin. Người đẹp tiết lộ cô chuẩn bị tới 60 bộ trang phục, nỗ lực xuất hiện hoàn hảo trong từng hoạt động của cuộc thi.

Trong hơn hai tuần tham gia Miss Universe 2024, đại diện Việt Nam liên tục tham dự các hoạt động bên lề, thực hiện bộ ảnh, ghi hình cùng ban tổ chức và giao lưu với truyền thông quốc tế. Ở phần thi trang phục dân tộc tại bán kết, Kỳ Duyên trình diễn thiết kế mang tên “Ngọc Điệp Kỳ Nam”. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ chiếc lọng bướm dưới triều Nguyễn thế kỷ 20, tôn vinh sự tinh xảo của nghệ nhân xưa, đồng thời truyền tải câu chuyện về sức sống và sự chuyển mình của văn hóa Việt.

Bước vào đêm chung kết cùng gần 130 thí sinh, Kỳ Duyên thuộc nhóm gọi tên cuối. Trên sân khấu, cô thể hiện phong thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng khi hô vang hai tiếng “Việt Nam”. Ngay sau đó, đại diện Việt Nam được xướng tên vào Top 30 ở vị trí thứ 4, khiến người hâm mộ trong nước bất ngờ và tự hào.

Chung cuộc, Kỳ Duyên dừng chân ở Top 30 Miss Universe 2024. Thành tích này giúp Việt Nam nối lại chuỗi “intop” sau hai năm liên tiếp trắng tay tại đấu trường sắc đẹp danh giá này, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của người đẹp Nam Định.

Ở mùa bình chọn năm 2025, ngôi vị quán quân thuộc về Rosé (Blackpink). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Sydney Sweeney, Pharita, Andrea Brillantes và Whitney Peak. Việc Nguyễn Cao Kỳ Duyên góp mặt trong danh sách đề cử 2026 được xem là tin vui đầu năm cho Hoa hậu Việt Nam 2014.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)