Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Tết, tôi làm một việc trong 30 phút và cứu được 2 triệu khỏi bốc hơi trong tháng Giêng

23-02-2026 - 17:15 PM | Lifestyle

Sau Tết, tôi không đặt mục tiêu kiếm thêm tiền, không mở kế hoạch đầu tư mới. Tôi chỉ dành 30 phút nhìn lại 7 ngày chi tiêu Tết. Kết quả: Tôi giữ lại được gần 2 triệu đồng trước khi nó kịp “trôi” theo tâm lý đầu năm thoải mái.

Sau Tết, nhiều người có một phản xạ giống nhau: Né bảng sao kê. Không phải vì không có tiền, mà vì sợ nhìn thấy con số. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng năm nay, thay vì để tháng Giêng trôi đi trong trạng thái "vui thêm chút nữa cũng không sao", tôi quyết định làm một việc rất cụ thể vào sáng mùng 6: Mở lại toàn bộ giao dịch 7 ngày Tết. Chỉ 30 phút. Không phán xét. Không tự trách. Chỉ nhìn thẳng vào tiền.

Sau Tết, tôi làm một việc trong 30 phút và cứu được 2 triệu khỏi bốc hơi trong tháng Giêng - Ảnh 1.

Sau Tết, điều nguy hiểm nhất không phải là đã tiêu bao nhiêu, mà là không dám nhìn lại. Chỉ cần mở lại sao kê 7–10 ngày gần nhất, khoanh tròn những khoản có thể lặp lại và đặt một mức trần cho 30 ngày tiếp theo, bạn đã làm được việc quan trọng nhất: Chủ động với tiền của mình.

Việc đầu tiên tôi làm là cộng lại toàn bộ chi tiêu 7 ngày Tết. Tôi ghi lại nhanh các khoản chi chính:

Khoản chiSố tiền (đồng)
Quà biếu, lì xì7.500.000
Ăn uống, tụ họp3.200.000
Mua sắm thêm (quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhỏ)2.800.000
Đi chơi, cafe, di chuyển1.600.000
Phát sinh lặt vặt900.000
Tổng16.000.000

16 triệu đồng cho 7 ngày Tết – con số này không làm tôi sốc vì đã dự trù trước. Điều khiến tôi chú ý là gần 3–4 triệu đồng trong đó thuộc nhóm "không thực sự cần, chỉ là tiện tay". Trong 7 ngày Tết, tôi chấp nhận. Nhưng nếu thói quen này kéo dài thêm 30 ngày nữa, câu chuyện sẽ khác.


Tôi tiếp tục rà lại và khoanh tròn những khoản có nguy cơ "dây dưa" sang tháng Giêng. Đó là cafe, gặp gỡ đầu năm; ăn ngoài vì ngại nấu sau kỳ nghỉ; và mua thêm đồ "đầu năm cho có khí thế". Chỉ riêng ba nhóm này, tôi ước tính có thể mất thêm khoảng 2 triệu đồng nếu không đặt giới hạn.


Thay vì cấm bản thân hoàn toàn, tôi làm một việc đơn giản: Đặt giới hạn rõ ràng cho tháng đầu năm.


KhoảnTrước khi điều chỉnhSau khi giới hạn
Cafe – gặp gỡ1.000.000500.000
Ăn ngoài1.000.000500.000
Mua sắm linh tinh800.000300.000
Số tiền giữ lạiKhoảng 2.000.000


Tổng số tiền có thể giữ lại xấp xỉ 2.000.000 đồng. Quan trọng nhất là tôi chuyển ngay số tiền này sang tài khoản tiết kiệm ngắn hạn trong ngày hôm đó. Không để nó nằm trong tài khoản chi tiêu. Tôi hiểu rất rõ: Tiền còn ở đó, nó sẽ tìm cách rời đi.

Ba mươi phút này không làm tôi giàu lên ngay lập tức. Nhưng nó thay đổi trạng thái khi bước vào năm mới. Thay vì bắt đầu bằng cảm giác "tháng này chắc khó tiết kiệm", tôi bước vào tháng Giêng với tâm thế đã chủ động được một phần.

Nếu mỗi tháng giữ lại được 2.000.000 đồng như vậy, một năm sẽ là 24.000.000 đồng. Với nhiều gia đình thu nhập trung bình, đó không phải con số nhỏ. Quan trọng hơn, nó tạo ra nhịp tài chính đúng ngay từ đầu năm.

Tôi không kiếm thêm 2 triệu sau Tết. Tôi chỉ không để 2 triệu biến mất. Và trong quản lý tài chính cá nhân, đôi khi giữ được tiền còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng kiếm thêm.

Bảng chi tiêu VỪA ĐẸP của vợ chồng thu nhập 24 triệu/tháng

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng Nổi bật

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê Nổi bật

Lan Khuê "hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con" và bài học về tiết kiệm trong gia đình thượng lưu

Lan Khuê "hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con" và bài học về tiết kiệm trong gia đình thượng lưu

17:15 , 23/02/2026
Hoa hậu Việt được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 18 tuổi đã nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế

Hoa hậu Việt được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 18 tuổi đã nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế

16:34 , 23/02/2026
Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

15:53 , 23/02/2026
"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát hội chợ, được nhiều người vây kín chụp ảnh

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát hội chợ, được nhiều người vây kín chụp ảnh

15:18 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên