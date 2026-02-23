Sau Tết, tôi làm một việc trong 30 phút và cứu được 2 triệu khỏi bốc hơi trong tháng Giêng

Sau Tết, nhiều người có một phản xạ giống nhau: Né bảng sao kê. Không phải vì không có tiền, mà vì sợ nhìn thấy con số. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng năm nay, thay vì để tháng Giêng trôi đi trong trạng thái "vui thêm chút nữa cũng không sao", tôi quyết định làm một việc rất cụ thể vào sáng mùng 6: Mở lại toàn bộ giao dịch 7 ngày Tết. Chỉ 30 phút. Không phán xét. Không tự trách. Chỉ nhìn thẳng vào tiền.

Sau Tết, điều nguy hiểm nhất không phải là đã tiêu bao nhiêu, mà là không dám nhìn lại. Chỉ cần mở lại sao kê 7–10 ngày gần nhất, khoanh tròn những khoản có thể lặp lại và đặt một mức trần cho 30 ngày tiếp theo, bạn đã làm được việc quan trọng nhất: Chủ động với tiền của mình.

Việc đầu tiên tôi làm là cộng lại toàn bộ chi tiêu 7 ngày Tết. Tôi ghi lại nhanh các khoản chi chính:

Khoản chi Số tiền (đồng) Quà biếu, lì xì 7.500.000 Ăn uống, tụ họp 3.200.000 Mua sắm thêm (quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhỏ) 2.800.000 Đi chơi, cafe, di chuyển 1.600.000 Phát sinh lặt vặt 900.000 Tổng 16.000.000 16 triệu đồng cho 7 ngày Tết – con số này không làm tôi sốc vì đã dự trù trước. Điều khiến tôi chú ý là gần 3–4 triệu đồng trong đó thuộc nhóm "không thực sự cần, chỉ là tiện tay". Trong 7 ngày Tết, tôi chấp nhận. Nhưng nếu thói quen này kéo dài thêm 30 ngày nữa, câu chuyện sẽ khác.

Tôi tiếp tục rà lại và khoanh tròn những khoản có nguy cơ "dây dưa" sang tháng Giêng. Đó là cafe, gặp gỡ đầu năm; ăn ngoài vì ngại nấu sau kỳ nghỉ; và mua thêm đồ "đầu năm cho có khí thế". Chỉ riêng ba nhóm này, tôi ước tính có thể mất thêm khoảng 2 triệu đồng nếu không đặt giới hạn.

Thay vì cấm bản thân hoàn toàn, tôi làm một việc đơn giản: Đặt giới hạn rõ ràng cho tháng đầu năm.

Khoản Trước khi điều chỉnh Sau khi giới hạn Cafe – gặp gỡ 1.000.000 500.000 Ăn ngoài 1.000.000 500.000 Mua sắm linh tinh 800.000 300.000 Số tiền giữ lại Khoảng 2.000.000



Tổng số tiền có thể giữ lại xấp xỉ 2.000.000 đồng. Quan trọng nhất là tôi chuyển ngay số tiền này sang tài khoản tiết kiệm ngắn hạn trong ngày hôm đó. Không để nó nằm trong tài khoản chi tiêu. Tôi hiểu rất rõ: Tiền còn ở đó, nó sẽ tìm cách rời đi.

Ba mươi phút này không làm tôi giàu lên ngay lập tức. Nhưng nó thay đổi trạng thái khi bước vào năm mới. Thay vì bắt đầu bằng cảm giác "tháng này chắc khó tiết kiệm", tôi bước vào tháng Giêng với tâm thế đã chủ động được một phần.

Nếu mỗi tháng giữ lại được 2.000.000 đồng như vậy, một năm sẽ là 24.000.000 đồng. Với nhiều gia đình thu nhập trung bình, đó không phải con số nhỏ. Quan trọng hơn, nó tạo ra nhịp tài chính đúng ngay từ đầu năm.

Tôi không kiếm thêm 2 triệu sau Tết. Tôi chỉ không để 2 triệu biến mất. Và trong quản lý tài chính cá nhân, đôi khi giữ được tiền còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng kiếm thêm.