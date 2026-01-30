Không thưởng Tết, nhà 5 người vẫn gọn gàng chi tiêu: Mẹ đảm Hà Nội chủ động cắt 16 triệu từ những khoản không ai để ý

Tết năm nay với nhiều gia đình có lẽ sẽ phải cắt giảm khá nhièu khoản chi, khi câu chuyện không có thưởng Tết bắt đầu xuất hiện. Gia đình nhà Gạo Nếp (kênh TikTok@nhagaonepday) cũng không ngoại lệ. Không riêng gì nhà Gạo Nếp, chắc hẳn rất nhiều gia đình khác cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự, Tết vẫn đến nhưng nguồn tiền lại eo hẹp hơn.

Vợ "đứng hình" khi biết tin chồng không có thưởng Tết

Cô vợ chia sẻ lại khoảnh khắc khiến cô chững lại: "Hôm trước chồng mình về bảo, năm nay công ty anh làm ăn không đạt chỉ tiêu nên không có thưởng Tết em ạ. Lúc đó mình đang nấu cơm, nghe xong mà đứng hình luôn. Thế là năm nay coi như thất thu một khoản lớn rồi. " Nghe tin này, cô hiểu rằng nếu không tính toán từ sớm thì rất dễ rơi vào cảnh tiêu quá tay như mọi năm.

Gia đình có 5 người, chi tiêu ngày Tết vốn đã nhiều. Những năm trước, có thêm khoản thưởng Tết của chồng dù ít thì cũng được 15 triệu ngoài lương cứng, dù tiêu khá thoải mái nhưng đến sau Tết thì hầu như không để dành được đồng nào.

Chính vì vậy, năm nay cô quyết định phải chủ động chia lại các khoản chi, vẫn là chi cho Tết nhưng theo cách tiết kiệm và hợp lý hơn. "Mình vẫn chia các khoản nhỏ ra để chi tiêu Tết như mọi năm, nhưng chắc chắn là phải giảm bớt một vài khoản không quá cần thiết " - cô chia sẻ.

Cân đối chi tiêu Tết 2026: Giảm 16 triệu so với năm ngoái

Có những khoản gần như không thể cắt giảm, đó là tiền biếu Tết hai bên nội ngoại, mỗi bên 3 triệu, cùng với tiền xe về quê ăn Tết hết khoảng 1,5 triệu đồng. Đây là những khoản cố định nên cô xác định phải giữ nguyên. Phần còn lại là mua sắm, trang trí và chi tiêu sinh hoạt ngày Tết thì bắt đầu được cân nhắc lại.

Thay vì mua cây đào to hay cây quất lớn như mọi năm, năm nay cô chỉ chọn cành đào và cây quất nhỏ cho có không khí Tết. "Mọi năm cứ mua cây to, hết Tết lại bỏ đi vì không có chỗ trồng, nghĩ lại cũng thấy phí. Năm nay có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu thôi ".

Với cô, Tết đủ đầy không nằm ở việc mua thật nhiều mà là biết giới hạn chi tiêu để không bị áp lực sau Tết.

So với năm ngoái, khi chồng cô vẫn có khoản thưởng Tết 15 triệu đồng ngoài lương, chi tiêu mua sắm Tết của gia đình lên tới khoảng 7 triệu cho đủ thứ cây cối, đồ trang trí, thì năm nay con số này giảm xuống chỉ còn gần 3 triệu.

Khoản bánh kẹo, ăn uống ngày Tết cũng được cắt giảm từ 5 triệu xuống còn 3 triệu. "Năm nào mình cũng mua rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn trữ Tết nhưng thực tế chẳng ăn hết, có khi để cả tháng trong tủ lạnh " - cô nói.

Khoản lì xì cũng là một trong những chi phí được điều chỉnh. Nếu như mọi năm gia đình chi khoảng 12 triệu đồng cho tiền mừng tuổi thì năm nay cô quyết định giảm xuống còn 8 triệu. Ngay cả chi phí cho bản thân như mua quần áo diện Tết, làm tóc, làm nail cũng được tiết chế, từ 6 triệu giảm còn khoảng 3 triệu.

"Mọi năm thu nhập tháng Tết của hai vợ chồng mình 50 - 60 triệu thì chi tiêu cũng thoáng hơn. Năm nay thu nhập chỉ còn 35 triệu thì chi tiêu cũng phái khác năm ngoái. Ai có gia đình thì cũng phải cân đối chi tiêu Tết thôi".

Tính toán lại, tổng chi tiêu Tết năm nay của gia đình cô rơi vào khoảng hơn 24 triệu, giảm được khoảng 16 triệu so với năm ngoái. Với cô, đây là con số chấp nhận được trong bối cảnh chồng không có thưởng Tết. "Tết đến là các khoản chi phí sinh hoạt vẫn vậy, nhưng lại phát sinh thêm mấy chục triệu nữa, bảo sao nhiều người cứ nhắc đến Tết là thấy lo " - cô bộc bạch.

Câu chuyện chi tiêu Tết của gia đình nhà Gạo Nếp cũng là thực tế chung của rất nhiều gia đình năm nay. Không có thưởng Tết thì vẫn đón Tết, quan trọng là biết cân đối trong khả năng của mình để Tết trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực và không phải lo lắng quá nhiều sau những ngày đầu năm.