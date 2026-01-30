6,5 triệu người xem chị em Ánh Viên - Quang Thuấn thi bơi, ai giỏi hơn?

Ánh Viên và Quang Thuấn thi bơi (Video: TTNV)

Mới đây, đoạn clip ghi lại màn thi bơi giữa kình ngư Ánh Viên và em trai - VĐV bơi lội Nguyễn Quang Thuấn bất ngờ "gây bão" mạng xã hội khi nhanh chóng chạm mốc 6,5 triệu lượt xem. Không chỉ vì cái tên Ánh Viên quá quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam, mà còn bởi màn so tài đầy thú vị giữa hai chị em ruột trong cùng một gia đình có nền tảng bơi lội.

Trong clip, Ánh Viên và Quang Thuấn cùng bước xuống đường đua với tinh thần thoải mái, vui vẻ. Dù mang tính chất giao lưu, thử thách, nhưng cả hai vẫn thể hiện kỹ thuật bơi bài bản, động tác gọn gàng và tốc độ ấn tượng. Chính sự gần gũi, tự nhiên này khiến đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Điều khiến cư dân mạng tranh luận nhiều nhất chính là câu hỏi: Giữa chị em Ánh Viên - Quang Thuấn, ai mới là người bơi giỏi hơn? Không ít ý kiến cho rằng Ánh Viên - với bảng thành tích đồ sộ, từng là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam - vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, từ sải tay, nhịp thở cho đến khả năng giữ tốc độ ổn định. Tuy nhiên, Quang Thuấn cũng gây bất ngờ khi bơi khá chắc tay, tốc độ không hề thua kém trong một số đoạn, thậm chí còn được khen là "bơi rất lực".

Một bộ phận netizen lại nhìn nhận theo góc độ khác: kết quả thắng - thua không phải yếu tố quan trọng nhất. Thứ khiến đoạn clip hút tới hàng triệu lượt xem chính là hình ảnh hai chị em cùng đam mê, cùng lớn lên với bơi lội, tạo nên một màn so tài vừa chuyên môn, vừa mang tính giải trí cao.

Thực tế, Ánh Viên từng nhiều lần chia sẻ gia đình là hậu phương lớn nhất trong sự nghiệp của cô, và bơi lội gần như đã trở thành "ngôn ngữ chung" của các thành viên. Và khi Ánh Viên giải nghệ, Quang Thuấn tiếp nối sự nghiệp của chị, anh cũng nhanh chóng trở thành tài năng triển vọng, đạt HCV SEA Games, còn thu hút fan girl bởi ngoại hình như nam thần bơi lội thế hệ mới. Vì vậy, màn thi bơi của chị em Ánh Viên - Quang Thuấn không đơn thuần là so tài kỹ thuật, mà còn là khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của một gia đình thể thao.

Có thể nói, 6,5 triệu lượt xem không chỉ đến từ câu hỏi "ai giỏi hơn", mà còn bởi sự tò mò, ngưỡng mộ và cảm giác gần gũi mà màn đọ sức này mang lại. Còn bạn, xem clip xong thì thấy ai bơi ấn tượng hơn?



