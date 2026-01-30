Rầm rộ ảnh thiệp cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tấm hình với nội dung "Thiệp mời tiệc cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến". Tấm thiệp lấy tông màu xanh, viết thời gian địa điểm của buổi lễ không khác gì tấm thiệp chính thức. Nhưng không quá khó để cư dân mạng nhận ra "Thiệp mời tiệc cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến" là một sản phẩm photoshop, bởi lẽ nếu là tấm thiệp hàng thật giá thật thì không thể để lỗi phông chữ quá rõ ràng. Dẫu biết là ảnh chế của hội fan "đẩy thuyền" cho Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhưng netizen vẫn thích thú chia sẻ, bàn luận rôm rả về ngày vui của cặp đôi.

Cư dân mạng lan truyền ảnh với nội dung "Thiệp mời tiệc cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến". Ảnh: MXH

Ngay sau khi hình ảnh xuất hiện dày đặc khắp mạng xã hội, Mỹ Tâm đã có động thái mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ poster mời tham dự sự kiện showcase công bố dự án phim điện ảnh, trong đó cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất, còn Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn.

Dù không nhắc trực tiếp đến câu chuyện thiệp cưới đang lan truyền, dòng trạng thái hài hước cùng cách diễn đạt đầy ẩn ý của Mỹ Tâm được cho là lời phản hồi khéo léo trước hình ảnh chế đang gây xôn xao.

Cụ thể, Mỹ Tâm viết: "Có tấm thiệp từ hôm qua đến giờ mới dám đăng, tại thấy mấy bạn hay chế quá. Mong các bạn đọc kỹ giúp mình: Đây là thiệp mời công bố ngày ra mắt phim Tài nha nha nha". Động thái này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười vì sự duyên dáng quen thuộc của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm nhấn mạnh khán giả đọc kỹ thông tin trong thiệp là mời công bố phim. Ảnh: FBNV

Kể từ khi dự án chung của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công bố, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất. Từ việc ghép ảnh, chế poster theo phong cách thiệp cưới cho đến những bình luận ghép đôi xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng liên quan đến cả hai.

Cách đây không lâu, khi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công bố hình ảnh cúng khai máy cho bộ phim, cư dân mạng giữ nguyên 2 nhân vật chính nhưng khung cảnh xung quanh lại biến thành như đám cưới hàng thật giá thật. Từ chỉnh màu - sắp khung - phối cảnh y thật, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không khác gì cô dâu chú rể khiến nhiều người phải nhìn lại lần hai.

Khoảnh khắc cả hai trong trang phục áo cưới như đang làm lễ gia tiên gây sốt mạng xã hội. Dù biết rõ là sản phẩm photoshop, dân mạng vẫn rần rần chia sẻ vì quá hợp vibe và trông đẹp đôi đến lạ. Trước sự hào hứng của khán giả, cả Mỹ Tâm lẫn Mai Tài Phến chỉ chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, hài hước, đủ để giữ không khí vui vẻ.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành "content" cho loạt ảnh chế vui vẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Không phải ngẫu nhiên dân tình "đẩy thuyền" mạnh tay đến vậy. Trước đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết và kín đáo trong nhiều sự kiện.

Sau bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Tháng 2.2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream với giọng hài hước: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".