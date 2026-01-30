Drama săn áo dài ồn nhất lúc này: Mua khó hơn vàng, brand nhận bão phẫn nộ về cách xử lý

Trong những ngày cận Tết, Joie Des Roses - local brand Việt vốn được lòng hội chị em yêu áo dài bất ngờ trở thành cái tên "gây bão" trên mạng xã hội lẫn ngoài đời khi chính thức ra mắt BST Tết Duyên. Không chỉ thu hút bởi tinh thần thiết kế hiện đại, phối màu xinh xắn, bộ sưu tập còn tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy: khách xếp hàng dài kín cả con phố, chen chúc từ sáng sớm chỉ để chờ đến lượt bước chân vào cửa hàng.

Cảnh tượng chen chúc mua hàng tại của hàng Joie Des Roses.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mềm mại, tinh tế của người phụ nữ Việt trong những ngày đầu năm mới, BST Tết Duyên 2026 tiếp tục là lời khẳng định cho thế mạnh thiết kế áo dài và trang phục Tết của Joie Des Roses. Các thiết kế trong bộ sưu tập mang sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở đương đại, tập trung vào chất liệu thủ công, phom dáng tôn dáng cùng những chi tiết xử lý đầy nữ tính.

Bộ sưu tập Tết của Joie Des Roses. (Nguồn: Joie Des Roses)

Joie Des Roses x diễn viên Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. (Nguồn: Joie Des Roses)

Xếp hàng từ sáng sớm vẫn không thể mua hàng

Sức hút của Tết Duyên không chỉ dừng lại ở thiết kế. Ngay khi Joie Des Roses bắt đầu công bố thông tin về bộ sưu tập, dân tình – đặc biệt là hội chị em đã vô cùng háo hức. Sáng 28/1, từ rất sớm, hàng dài khách đã xếp hàng trước cửa hàng, thậm chí tràn sang cả cửa hàng bên cạnh và lan ra đường.



Ngay từ sáng sớm, trước cửa hàng đã rất đông người xếp hàng. (Nguồn: annieeeholic)

Trên mạng xã hội, nhiều người "than trời" vì trải nghiệm mua sắm quá gian nan. Có khách chia sẻ: "Chưa bao giờ đi mua quần áo mà kinh khủng thế này. Tầng 1 không thở nổi, đến lúc thanh toán thì shop báo hết hàng. Bên ngoài chen, bên trong cũng chen, mà không có thông báo kịp thời." Thậm chí, netizen còn đùa rằng tranh được slot mua áo dài của Joie Des Roses khó còn hơn mua vàng.

Bài đăng thu hút sự chú ý trên Thread. (Nguồn: annieeeholic)

Trao đổi với chúng tôi, một khách hàng trực tiếp trải nghiệm mua sắm tại Joie Des Roses cho biết đã xếp hàng từ 8h30 sáng đến gần 11h mới được vào cửa hàng. Ban đầu, việc xếp hàng khá trật tự, nhưng càng gần giờ mở cửa, lượng khách đổ về càng đông, có người còn mang hẳn vali đi mua gom. Brand buộc phải áp dụng phương án 20 khách/lượt để đảm bảo an toàn và trải nghiệm mua sắm bên trong.

Một bạn nữ đã chia sẻ trải nghiệm mua hàng Joie Des Roses.

Tình trạng ùn tắc chủ yếu xảy ra ở khâu thanh toán do lượng khách quá lớn. Thậm chí, thời điểm đầu có khách ôm nhiều sản phẩm cùng lúc nên phía cửa hàng phải thông báo giới hạn số lượng mỗi sản phẩm trên mỗi bill (tối đa 7 sản phẩm/bill) để tạo cơ hội cho nhiều người mua hơn. Vị khách này tiết lộ còn có người mang theo cả vali để đựng đồ.

Được biết, phía Joie Des Roses đã huy động tối đa nhân lực, từ nhân viên bán hàng đến đội ngũ điều phối trong – ngoài cửa hàng, chuẩn bị quạt, nước uống cho khách trong lúc chờ đợi. Thế nhưng, do lượng khách vượt xa dự đoán, tình trạng quá tải là điều khó tránh khỏi.

Nhân viên của cửa hàng còn phải quạt cho cả khách. (Nguồn: annieeeholic)

Brand "bùng nổ" đơn, khách "bùng nổ" thất vọng?

Ở góc nhìn khác, cơn sốt của BST Tết Duyên 2026 không chỉ đơn thuần vì những thiết kế bắt mắt, mà còn bị đẩy lên cao trào theo một cách méo mó bởi tình trạng mua gom để cho thuê hoặc bán lại. Ngay sau thời điểm mở bán, nhiều thiết kế của Joie Des Roses đã nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội dưới hình thức cho thuê. Chỉ trong vài giờ, tại các hội nhóm và trang cá nhân, áo dài "Uyên" hay bộ cách tân "Khuê" liên tục được rao kín lịch, với mức giá thuê dao động 400.000 – 500.000 đồng/set, kèm yêu cầu đặt cọc từ 2,5 – 3 triệu đồng tuỳ mẫu.

Việc một bộ phận người mua ôm số lượng lớn sản phẩm, coi áo dài Tết như công cụ đầu cơ ngắn hạn đã vô tình tước đi cơ hội mua sắm chính đáng của những khách hàng có nhu cầu thực sự. Hệ quả là cảnh chen chúc, hết hàng chóng vánh và sự bức xúc lan rộng, khi người muốn mua thật phải chật vật xếp hàng nhưng ra về tay trắng, còn sản phẩm lại được rao cho thuê hoặc bán lại với giá chênh ngay lập tức. Cách "ăn theo" này đã làm méo mó trải nghiệm mua sắm của số đông khách với nhãn hàng.

Những thiết kế áo dài của Joie Des Roses đã xuất hiện tại những cửa hàng cho thuê đồ. (Nguồn: Facebook)

Ngay sau loạt phản hồi trái chiều từ khách hàng, Joie Des Roses đã chính thức đăng tải thư xin lỗi trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, thương hiệu thừa nhận lượng khách quan tâm đến BST Tết 2026 tăng đột biến, vượt xa mọi kịch bản dự phòng, dẫn tới tình trạng quá tải tại cửa hàng, phản hồi online chậm và phát sinh những sai sót trong khâu vận hành, khiến trải nghiệm mua sắm của khách hàng chưa trọn vẹn.

Brand cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong việc dự báo nhu cầu, chuẩn bị nhân sự và hệ thống, đồng thời đang khẩn trương rà soát, tối ưu lại toàn bộ quy trình. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng thông báo sẽ điều chỉnh phương thức mua sắm nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng, với các cập nhật chi tiết sẽ sớm được công bố trên fanpage chính thức.



Thư xin lỗi của thương hiệu Joie Des Roses. (Nguồn: Facebook)

Dù vậy, ngay dưới bài đăng xin lỗi, nhiều cộng đồng mạng vẫn bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng đây không phải lần đầu Joie Des Roses gặp lùm xùm trong khâu vận hành, đồng thời thẳng thắn phê bình cách làm việc cũng như chiến lược marketing của thương hiệu. Ngoài ra, việc shop để tình trạng nhiều người mua về cho thuê, hay mua gom bán chênh diễn ra quá nhiều cũng khiến dân tình không khỏi bất bình.

