Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở tuổi 50, tôi xem ngày vía Thần Tài là ngày “kiểm kê tài sản” thay vì chạy theo phong trào

23-02-2026 - 18:15 PM | Lifestyle

Có một thời, cứ đến ngày vía Thần Tài là tôi hồi hộp như đi thi. Nhóm chat gia đình rộn ràng chuyện giá vàng, đồng nghiệp bàn nhau nên mua sớm hay chờ trưa. Năm nào tôi cũng mua, ít thì nửa chỉ, nhiều thì một chỉ. Cảm giác cầm vàng ra khỏi cửa hàng khiến tôi yên tâm, như thể mình đã “mở lộc” cho cả năm.

Nhưng bước sang tuổi 50, tôi dừng lại.

Không phải vì tôi hết tin vào may mắn. Mà vì tôi nhận ra: Điều tôi cần hơn một chiếc túi đựng vàng là một bức tranh rõ ràng về tiền bạc của chính mình.

Năm nay, thay vì xếp hàng, tôi ngồi ở bàn ăn, mở laptop và bắt đầu một việc đơn giản: Kiểm kê tài sản.

1. Tôi có bao nhiêu tiền mặt thực sự?

Ở tuổi 50, tôi xem ngày vía Thần Tài là ngày “kiểm kê tài sản” thay vì chạy theo phong trào - Ảnh 1.

Trước đây, tôi nghĩ mình "cũng ổn". Lương hai vợ chồng cộng lại khoảng 40 triệu/tháng. Nhưng khi ngồi tính kỹ, tôi mới thấy tiền mặt khả dụng không nhiều như tưởng tượng.

Tôi lập một bảng nhỏ:

Tài sản ngắn hạn (có thể dùng ngay):

- Tiền mặt + tài khoản thanh toán: 62 triệu

- Sổ tiết kiệm ngắn hạn: 180 triệu

- Quỹ khẩn cấp (tách riêng): 120 triệu

Tổng cộng: 362 triệu.

Con số không tệ. Nhưng khi tôi đối chiếu với chi phí gia đình (khoảng 28–30 triệu/tháng), tôi hiểu rằng 362 triệu chỉ tương đương khoảng 12 tháng sinh hoạt. Nếu có biến cố, tôi không dư dả như mình tưởng.

Và đó là lúc tôi tự hỏi: Nếu mua thêm một chỉ vàng hôm nay, tôi có thật sự giàu hơn không?

2. Tôi đang nắm giữ những tài sản gì?

Ở tuổi 50, tôi xem ngày vía Thần Tài là ngày “kiểm kê tài sản” thay vì chạy theo phong trào - Ảnh 2.

Tiếp theo, tôi liệt kê toàn bộ những gì mình đang có:

- Căn hộ đang ở (đã trả gần hết nợ)

- 5 chỉ vàng tích lũy nhiều năm

- Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

- Quỹ tiết kiệm cho con

- Một khoản đầu tư nhỏ vào quỹ mở

Trước kia, tôi chỉ nhớ mang máng. Nhưng khi viết ra, tôi mới thấy bức tranh rõ ràng hơn nhiều.

Tôi nhận ra mình không thiếu tài sản. Thứ tôi thiếu là chiến lược.

Tôi từng mua vàng mỗi năm vì "đến ngày là phải mua". Nhưng tôi chưa từng tự hỏi: Tỷ lệ vàng trong tổng tài sản có hợp lý chưa? Có cần tăng hay đã đủ?

3. Tỷ lệ phân bổ của tôi đang như thế nào?

Tôi thử áp dụng một nguyên tắc đơn giản:

- 50% cho chi tiêu thiết yếu

- 20% cho tích lũy

- 30% cho bảo vệ và đầu tư dài hạn

Khi nhìn lại, tôi thấy gia đình mình đang chi khoảng 65% cho sinh hoạt, chỉ giữ lại được 15–18% tích lũy. Phần còn lại rơi vào những khoản "không nhớ rõ đã chi vào đâu".

Và thế là ngày vía Thần Tài năm nay, thay vì mua vàng, tôi làm ba việc:

- Tăng mức trích tiết kiệm tự động lên 20%

- Kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm

- Lập kế hoạch bổ sung quỹ hưu trí riêng cho mình

Tôi không cảm thấy mình "mất lộc". Ngược lại, tôi thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

4. Điều tôi hiểu ra ở tuổi 50

Ở tuổi 50, tôi xem ngày vía Thần Tài là ngày “kiểm kê tài sản” thay vì chạy theo phong trào - Ảnh 3.

Tuổi 30, tôi mua vàng vì sợ lỡ cơ hội. Tuổi 35, tôi mua vì tin đó là cách tích lũy an toàn nhất. Tuổi 40, tôi mua vì thói quen.

Nhưng tuổi 50, tôi hiểu: Lộc lớn nhất không phải là mua thêm một chỉ vàng. Lộc lớn nhất là biết mình đang đứng ở đâu.

Tôi không phủ nhận ý nghĩa văn hóa của ngày vía Thần Tài. Tôi vẫn thắp hương, vẫn dọn bàn thờ gọn gàng. Nhưng tôi không còn để cảm xúc quyết định tài chính.

Tôi xem ngày này như một mốc kiểm tra giữa năm tài chính của gia đình:

- Quỹ khẩn cấp đủ 6–12 tháng chưa?

- Tỷ lệ tiết kiệm có đạt mục tiêu không?

- Có khoản nợ nào cần xử lý sớm?

- Có khoản đầu tư nào cần điều chỉnh?

Khi trả lời được những câu hỏi đó, tôi thấy mình chủ động hơn hẳn.

5. Một thay đổi nhỏ nhưng rất khác

Năm nay, tôi vẫn mua vàng. Nhưng tôi mua… nửa chỉ. Không phải vì thiếu tiền. Mà vì tôi muốn hành động có chủ đích, không theo quán tính.

Tôi giữ lại phần còn lại để bổ sung quỹ hưu trí cá nhân – một khoản tôi bắt đầu xây dựng nghiêm túc từ năm ngoái.

Ở tuổi 50, tôi không còn mong tiền đến bất ngờ. Tôi mong tiền đến đều. Tôi không còn cầu "trúng vận". Tôi cầu mình đủ kỷ luật.

Ngày vía Thần Tài, với tôi bây giờ, không còn là ngày chi tiền. Đó là ngày soi lại tài sản, nhìn thẳng vào thực tế và điều chỉnh hướng đi.

Và thật kỳ lạ, khi tôi thôi chạy theo phong trào, tôi lại thấy mình an tâm hơn bao giờ hết.

Có thể tôi không giàu lên chỉ sau một buổi sáng. Nhưng tôi biết rõ tài chính của mình đang đi đâu.

Với tôi, đó mới là "lộc" thật sự.

Thanh niên SN 2005 chuyển tiền vào STK 0978122xxx mang tên Lục Doanh Trung: Công an nhận tin báo, truy tìm người nhận tiền

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng Nổi bật

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê Nổi bật

Nhận không ra nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam đi “chạy show” Tết

Nhận không ra nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam đi “chạy show” Tết

17:47 , 23/02/2026
Sau Tết, tôi làm một việc trong 30 phút và cứu được 2 triệu khỏi bốc hơi trong tháng Giêng

Sau Tết, tôi làm một việc trong 30 phút và cứu được 2 triệu khỏi bốc hơi trong tháng Giêng

17:15 , 23/02/2026
Lan Khuê "hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con" và bài học về tiết kiệm trong gia đình thượng lưu

Lan Khuê "hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con" và bài học về tiết kiệm trong gia đình thượng lưu

17:15 , 23/02/2026
Hoa hậu Việt được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 18 tuổi đã nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế

Hoa hậu Việt được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: 18 tuổi đã nổi tiếng, từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế

16:34 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên