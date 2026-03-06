Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

06-03-2026 - 15:15 PM | Lifestyle

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Ít ai biết, Tây du ký phiên bản 1986 từng tới 6 diễn viên vào vai Đường Tăng, trong đó 3 diễn viên trưởng thành và 3 diễn viên nhí.

Trong tập 4 có tên Giam cầm tại Ngũ Hành Sơn có nhiều phân cảnh kể về xuất thân của Đường Tăng, trong đó người đóng nhân vật này là diễn viên nhí Vương Lỗi. Đạo diễn Vương Khiết chọn Vương Lỗi vì ngoại hình của cậu bé có nét giống với Uông Việt - người được chọn vào vai Đường Tăng trưởng thành khi đó.

Bỏ đóng phim vì "dậy thì không thành công"

Xuất hiện trong vài phân cảnh, Vương Lỗi khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng và nụ cười khả ái. Sau Tây du ký, Vương Lỗi tham gia một vài dự án nhỏ rồi tiếp tục con đường học vấn.

Vương Lỗi đảm nhận vai Đường Tăng trong tập 4 của phim "Tây du ký".

Khi trưởng thành, Vương Lỗi thay đổi chóng mặt về ngoại hình. Anh bị nhiều người đánh giá là xuống sắc so với thuở đóng Đường Tăng lúc nhỏ. Gương mặt thanh tú biến thành chữ điền, đôi mắt sụp mí và hai cánh mũi bè.

Dù vẻ không "dậy thì thành công" về ngoại hình nhưng Vương Lỗi lại rất thành đạt trong sự nghiệp. Học xong phổ thông, "Đường Tăng nhí" thi đỗ vào Nhạc viện Tứ Xuyên - một trong 10 trường đào tạo âm nhạc tốt nhất Trung Quốc.

Trở thành "ông trùm" giải trí

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Lỗi trở thành nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia sản xuất album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc như Triệu Vy, Quang Lương, Rain, BoA, Hàn Hồng, DBSK... Ngoài ra, Vương Lỗi còn viết bài phân tích, bình luận trên nhiều tạp chí âm nhạc, làm giám khảo các gameshow.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, Vương Lỗi thành lập NetEase Music và xây dựng công ty này thành đơn vị phát hành nhạc tiếng tăm. Sau đó, anh được Baidu Music mời về làm tổng giám đốc.

Vương Lỗi hiện là nhà sản xuất âm nhạc, doanh nhân có tiếng của Trung Quốc.

Năm 2016, Vương Lỗi từ chức ở Baidu. Anh được Tencent Music Entertainment Group mời về điều hành công ty trước khi lên sàn chứng khoán.

Về hôn nhân, "tiểu Đường Tăng" rất kín tiếng. Giới truyền thông gần như không khai thác được gì về cuộc sống riêng của anh. Một trong những chuyện đời tư hiếm hoi của Vương Lỗi được công chúng biết đến là vào năm 2013, anh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bị nhầm với một ca sĩ cùng tên bị kết án tù vì cướp tiền của phụ nữ khi say rượu.

Quốc vương của Nữ nhi quốc - mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký 1986" ở tuổi 73 vẫn "đốt mắt" người ta bởi thân hình gọn, dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Tây du ký

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2 ở Hà Nội, đi mỏi chân không hết

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2 ở Hà Nội, đi mỏi chân không hết Nổi bật

Phải đóng cửa 5 ngày, quán cafe của ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời "thất thủ" khi mở lại

Phải đóng cửa 5 ngày, quán cafe của ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời "thất thủ" khi mở lại Nổi bật

Nhà sạch chính là phong thủy tốt nhất: Người xưa dặn 4 chỗ trong nhà càng “để trống” càng dễ hút tài lộc

Nhà sạch chính là phong thủy tốt nhất: Người xưa dặn 4 chỗ trong nhà càng “để trống” càng dễ hút tài lộc

14:59 , 06/03/2026
Chi Pu, Đức Phúc và dàn sao Việt chuẩn bị đi đám cưới Hoà Minzy

Chi Pu, Đức Phúc và dàn sao Việt chuẩn bị đi đám cưới Hoà Minzy

14:55 , 06/03/2026
Thanh niên thuê phòng trọ 3 triệu nằm ngay cạnh nghĩa trang phát biểu: "Mỗi sáng thức dậy, thứ mình nhìn thấy là..."

Thanh niên thuê phòng trọ 3 triệu nằm ngay cạnh nghĩa trang phát biểu: "Mỗi sáng thức dậy, thứ mình nhìn thấy là..."

14:50 , 06/03/2026
Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

14:40 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên