Mitsubishi Xpander MT 2026 ra mắt Việt Nam: Xe nhập giá 568 triệu đồng, dài hơn, gầm cao hơn, nội thất xịn hơn, càng làm khó Veloz Cross

Hôm nay (5/3), Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản số sàn (MT) của dòng Xpander 2026. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với duy nhất lựa chọn ngoại thất màu trắng, giá niêm yết là 568 triệu đồng. Đặc biệt, ngay trong tháng 3/2026, khách hàng mua xe sẽ nhận được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với giá trị 57 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander bản MT được nâng cấp. Ảnh: Mitsubishi

Thay đổi diện mạo là điểm nhấn quan trọng khi Xpander MT 2026 áp dụng kiểu thiết kế mới tương tự bản AT Premium. Phần đầu xe duy trì phong cách Dynamic Shield với hai thanh mạ chrome bản lớn và cản trước góc cạnh. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước chuyển sang dạng T-Shape, kết hợp cùng đèn định vị LED nối liền lưới tản nhiệt. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch màu bạc đa chấu và cụm đèn hậu phía sau cũng được tạo hình T-Shape đồng nhất với phía trước.

Mặt ca lăng và bộ mâm mới là điểm dễ phân biệt so với bản cũ ở ngoại hình. Ảnh: Mitsubishi

Kích thước tổng thể của xe có sự điều chỉnh với chiều dài đạt 4.595 mm, tăng thêm 120 mm so với bản cũ, trong khi khoảng sáng gầm xe được nâng lên mức 225 mm để cải thiện khả năng di chuyển trên địa hình xấu hoặc ngập nước nhẹ.

Kích thước xe thay đổi nhẹ. Ảnh: Mitsubishi

Bên trong cabin, Mitsubishi thực hiện một số nâng cấp về mặt thị giác và tính năng thực dụng. Cụm đồng hồ sau vô lăng hiện tích hợp màn hình 7 inch hiển thị đa thông tin vận hành. Hệ thống giải trí trung tâm trang bị màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto dạng có dây. Vô-lăng của xe cũng là loại mới, chung thiết kế với bản AT Premium nhưng không có nút bấm.

Ghế ngồi trên xe sử dụng chất liệu nỉ, riêng hàng ghế thứ hai được bổ sung thêm tựa đầu vị trí giữa và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để ly. Xe vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi với khả năng gập ghế linh hoạt để tối ưu không gian chứa đồ tùy theo nhu cầu sử dụng.

Về khả năng vận hành, Xpander MT 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tương thích nhiên liệu sinh học E10. Khối động cơ này sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Theo thông số từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của xe ở mức 6,8 lít/100 km.

Động cơ và hộp số Xpander MT giữ nguyên. Ảnh: Mitsubishi

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và 2 túi khí phía trước.

Sự góp mặt của phiên bản Xpander MT mới này sẽ khiến các đối thủ cùng phân khúc gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh thị phần. Thực tế diễn biến thị trường vào tháng 1/2026 cho thấy Xpander vẫn duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc MPV và là mẫu xe thuần xăng bán chạy thứ hai tại Việt Nam với doanh số đạt 1.938 xe. Trong khi đó, mẫu xe đứng ngay phía sau trong phân khúc là Toyota Veloz Cross chỉ ghi nhận 861 xe bán ra, thấp hơn tới hơn một nửa so với thành tích của đại diện nhà Mitsubishi.