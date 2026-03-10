Tổng tài cả nước biết mặt bỏ chức CEO, quyết làm ca sĩ giật hết spotlight showbiz

Ngày 10/3, truyền thông xứ Hàn được phen xôn xao trước thông báo chính thức từ JYP Entertainment về sự thay đổi lớn trong bộ máy nhân sự cấp cao. Cụ thể, nhà sáng lập Park Jin Young (J.Y.Park) sẽ chính thức rút khỏi ban điều hành, không tiến hành các thủ tục tái bổ nhiệm vị trí giám đốc nội bộ tại đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 26/3 tới. Đây được xem là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi "bố Park" đã ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực này suốt từ năm 2011, là người cầm lái đưa công ty lọt top Big 3 đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Nhà sáng lập Park Jin Young (J.Y.Park) sẽ chính thức rút khỏi ban điều hành JYP (ảnh: Osen)

Theo thông báo từ công ty, trong thời gian tới nam ca sĩ sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Phía công ty nhấn mạnh nam nghệ sĩ vẫn giữ chức danh Giám đốc Sáng tạo, dồn lực cho việc sản xuất âm nhạc, đào tạo thế hệ thần tượng mới và đảm nhận các công tác đối ngoại. Đặc biệt, ông sẽ phát huy tối đa vai trò tại Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng nhằm đưa làn sóng Kpop vươn xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.

Ngay khi tin tức nổ ra, thay vì hoang mang lo lắng, netizen lại phản ứng đầy hài hước và cho rằng điều này là lẽ đương nhiên. Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ làm nghề, vị chủ tịch này vốn nổi tiếng với tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng và chưa bao giờ chịu ngồi yên trên ghế lãnh đạo.

Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ làm nghề, Park Jin Young vốn nổi tiếng với tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng và chưa bao giờ chịu ngồi yên trên ghế lãnh đạo (ảnh: X)

Bắt đầu sự nghiệp vào năm 1994 với album Blue City cùng ca khúc Don't Leave Me, J.Y. Park đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn, phá vỡ mọi quy chuẩn của nền âm nhạc Hàn Quốc thời bấy giờ bằng phong cách R&B và Dance hoàn toàn mới lạ. Không chỉ càn quét các bảng xếp hạng bằng âm nhạc, ông còn khiến cả showbiz thời đó "sốc toàn tập" với phong cách thời trang nổi loạn đi trước thời đại, đặc biệt là chiếc quần nylon trong suốt viral cả Hàn Quốc thời điểm đó. Bất chấp những ý kiến trái chiều bùng nổ dữ dội, sự táo bạo và dị biệt này lại biến thành bệ phóng đưa cái tên J.Y. Park phủ sóng mọi mặt trận.

Gia tài của ông là một chuỗi siêu hit đình đám kéo dài qua nhiều thế hệ như Honey, She Was Pretty, I Have A Girlfriend, Swing Baby, Who's Your Mama, Fever và When We Disco. Tiếng thì thầm mang thương hiệu cá nhân ở đầu mỗi bài hát đã trở thành bảo chứng thành công, mang về cho J.Y.Park vô số cúp vàng danh giá tại Mnet Asian Music Awards, Golden Disc Awards và Korean Music Awards.

J.Y.Park tạo ra vô số nhóm nhạc Kpop đình đám:

Wonder Girls

TWICE

Stray Kids

Quyền lực âm nhạc ấy đã giúp ông sáng lập JYP Entertainment vào năm 2001, tự tay nhào nặn nên những huyền thoại dẫn dắt xu hướng như g.o.d, Bi Rain, Wonder Girls, 2PM, Miss A, GOT7, TWICE, Stray Kids, ITZY và NMIXX. Không chỉ giữ vai trò quản lý, ông còn đích thân chắp bút tạo ra hàng loạt siêu hit quốc dân định hình tên tuổi cho các girlgroup đình đám của mình. Từ sự bùng nổ của Wonder Girls với Tell Me, Nobody, Miss A cùng Bad Girl Good Girl, những giai điệu quốc dân của TWICE như Signal, What Is Love, Feel Special, cho đến những bài cá tính gai góc của ITZY qua Icy hay Mafia In The Morning.

Trái ngược với hình ảnh một vị chủ tịch nghiêm khắc, J.Y. Park trong mắt người hâm mộ lại là "danh hài" chính hiệu với đam mê làm center bất diệt. Cộng đồng fan K-pop vẫn thường đùa vui rằng ông cất công lập ra cả một công ty giải trí tỷ đô thực chất cũng chỉ để tuyển dàn vũ công phụ họa chất lượng cao cho các sân khấu solo của mình. Không ít lần, vị tổng tài này khiến gà nhà rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi lên lịch comeback đụng độ trực tiếp, tạo ra những màn tranh cúp “nội bộ” trên các show âm nhạc cuối tuần.

Ông trùm JYP đích thị là người đam mê làm center, luôn biết cách thu hút mọi sự chú ý về phía mình (ảnh: IG)

Chính vì đam mê cháy bỏng và phong cách trình diễn dị biệt, J.Y. Park từng vô số lần viral khắp cõi mạng. Đỉnh cao "giật spotlight" phải kể đến sân khấu MAMA 2015, khi vũ đạo táo bạo và pha đánh piano bằng chân trong bản mashup 24 Hours, Elevator, Honey của ông đã tạo ra chiếc meme "sang chấn tâm lý" huyền thoại cho Jackson Wang. Đến MAMA 2019, ông trùm tiếp tục gây sốc khi mặc lại chiếc quần nilon trong suốt diễn cùng Hwasa. Không dừng lại ở đó, "bố Park" còn từng leo viral cả cõi mạng khi lên đồ nhảy cực sung cùng dàn gà cưng TWICE tại concert kỷ niệm 30 năm ca hát. Loạt pha tấu hài kinh điển này khiến dân tình càng có cớ khẳng định ông trùm JYP đích thị là người đam mê làm center, luôn biết cách thu hút mọi sự chú ý về phía mình.

Đỉnh cao "giật spotlight" phải kể đến sân khấu MAMA 2015 (ảnh: FB)

Giờ đây, khi không còn vướng bận các thủ tục hành chính khắt khe của một giám đốc nội bộ, Park Jin Young đã thực sự tự do để bung xõa hết mình với nghệ thuật. Việc từ chức được dân mạng trêu đùa như chỉ là một bước đệm hoàn hảo để vị tổng tài này bùng nổ hơn nữa, dồn toàn lực vào sự nghiệp ca hát và hứa hẹn sẽ mang đến những màn “giật spotlight” chấn động trong thời gian sắp tới.