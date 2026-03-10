1 Anh Trai bị tấn công vì tin đồn tham gia show Chông Gai, bạn thân lên tiếng nóng

Tin đồn xoay quanh việc Phạm Đình Thái Ngân tham gia mùa tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ khiến mạng xã hội bùng tranh cãi trong ngày 10/3, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều giữa các cộng đồng người hâm mộ. Theo đó, cái tên Phạm Đình Thái Ngân trở thành tâm điểm trên Threads khi xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng nam ca sĩ sẽ góp mặt trong mùa 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ loạt story của Tùng Maru (Uni5) đăng tải hình ảnh luyện tập cùng một nhóm nghệ sĩ kèm các dòng trạng thái gợi nhắc đến việc “lập nhóm”, “debut”. Những chi tiết này nhanh chóng bị một bộ phận cư dân mạng suy đoán là dấu hiệu cho thấy một đội hình chuẩn bị chương trình Anh Trai Chông Gai sắp khởi động mùa 2.

Nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân (ảnh: FBNV)

Sự việc nhanh chóng trở nên căng thẳng khi cộng đồng người hâm mộ của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai liên tục tranh luận. Phạm Đình Thái Ngân vốn là gương mặt quen thuộc của Anh Trai Say Hi khi góp mặt ở cả 2 mùa. Việc rộ tin tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa mới trở nên đặc biệt nhạy cảm, dẫn đến những cuộc khẩu chiến trong nội bộ fan Say Hi.

Trước diễn biến phức tạp, Tùng Maru - là người đăng tải những story gây hiểu lầm đã nhanh chóng đăng bài giải thích. Nam ca sĩ cho biết bản thân không hề muốn dính vào bất kỳ drama nào trong năm nay và ban đầu chỉ định đính chính bằng bình luận. Tuy nhiên, khi nhận thấy câu chuyện bị đẩy đi quá xa, anh quyết định lên tiếng trực tiếp. “Tôi xin chốt lại chuyện các bạn đang tranh cãi như sau: Anh Ngân không tham gia CG, mình cũng không tham gia CG. Lịch training này là do mình lập ra để train cho các anh em nghệ sĩ từ tháng 10/2023 đến nay và anh Ngân là một trong những thành viên đầu”, Tùng Maru khẳng định.

Tùng Maru - thành viên Uni5

Bài đăng đính chính của Tùng Maru (ảnh cap màn hình)

Nam ca sĩ giải thích thêm rằng nhóm luyện tập thường xuyên chụp ảnh và đăng story cùng nhau kèm những dòng caption vui như “nhóm nhạc”, “debut”. Điều này thực chất chỉ xuất phát từ cảm xúc hoài niệm khi nhìn thấy bạn bè đứng chung đội hình, khiến anh nhớ lại thời hoạt động nhóm trước đây. Trong nhóm luyện tập cũng có nhiều người từng xuất thân từ mô hình nhóm nhạc nên những câu đùa này càng trở nên quen thuộc.

Tùng Maru nhấn mạnh các buổi tập chỉ đơn giản là hoạt động rèn luyện thể chất và kỹ năng. Mỗi người tham gia với mục đích khác nhau, có người muốn tập nhảy để cải thiện kỹ năng, có người chỉ đơn giản muốn vận động. Việc xuất hiện trong story không đồng nghĩa với việc họ sẽ tham gia một chương trình truyền hình nào.

Phạm Đình Thái Ngân và Negav là 2 thí sinh của mùa 1 trở lại với Anh Trai Say Hi mùa 2 (ảnh: FBNV)

Phạm Đình Thái Ngân là gương mặt quen thuộc của các chương trình âm nhạc thực tế dành cho nam nghệ sĩ trong thời gian gần đây. Nam ca sĩ sinh năm 1993 được công chúng biết đến lần đầu khi tham gia The X-Factor Vietnam năm 2014. Sau cuộc thi, Thái Ngân theo đuổi dòng Pop - Ballad nhẹ nhàng, tập trung khai thác những câu chuyện tình yêu trong trẻo hoặc dang dở.

Năm 2024, Thái Ngân gây chú ý khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1. Dù dừng chân khá sớm, nam ca sĩ vẫn để lại ấn tượng về hình ảnh một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và kết nối tốt với đồng nghiệp trẻ. Qua năm thứ 2, Phạm Đình Thái Ngân và Negav là 2 thí sinh của mùa 1 trở lại với Anh Trai Say Hi.