Người dẫn chuyện quen thuộc trong các show diễn nhạc Trịnh và nhạc trữ tình tại Hà Nội: “Tôi chỉ là người kể lại những câu chuyện phía sau âm nhạc”

Từ những trang viết đến ánh đèn sân khấu

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một MC quen thuộc của nhiều đêm nhạc tại Hà Nội, chị Hạnh AnAn từng là một người làm báo, quen với việc lặng lẽ phía sau trang viết, nghiên cứu tư liệu và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng con chữ. Con đường đến với sân khấu của chị không được hoạch định từ trước, mà đến khá tình cờ, như một cơ duyên tự nhiên của nghề.

Từ những cơ hội tiếp xúc với âm nhạc và các nghệ sĩ, chị Hạnh AnAn được mời lên sân khấu chia sẻ hoặc dẫn dắt những buổi giao lưu nhỏ. Chính từ những khoảnh khắc ấy, chị nhận ra mình có thể kể những câu chuyện phía sau một ca khúc hay một đời nghệ sĩ bằng giọng nói, bằng cảm xúc trực tiếp với khán giả.

“Từ những buổi rất nhỏ như vậy, tôi bước vào vai trò MC lúc nào không hay”, chị nhớ lại. Điều giữ chị ở lại với sân khấu không phải ánh đèn hay sự chú ý của công chúng, mà là cảm giác đặc biệt khi được kết nối khán giả với âm nhạc, và âm nhạc với những câu chuyện phía sau nó.

Bước sang một lĩnh vực mới, nhất là công việc phải đứng trước đông người, chị cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Khó khăn lớn nhất, theo chị, là bản thân không được đào tạo bài bản về nghề MC. Mọi thứ đều phải học từ trải nghiệm: cách đứng trên sân khấu, cách giữ nhịp chương trình, cách điều tiết cảm xúc khán giả.

Tuy nhiên, nghề báo lại mang đến cho chị Hạnh AnAn những lợi thế riêng. Chính thói quen tìm hiểu kỹ thông tin, khả năng đặt câu hỏi và lắng nghe, cùng kỹ năng kể chuyện giúp chị tạo nên phong cách dẫn chương trình khá khác biệt. Thay vì chỉ giới thiệu ca khúc hay nghệ sĩ, chị thường mở ra một “không gian câu chuyện” để khán giả bước vào, từ đó cảm nhận âm nhạc sâu sắc hơn.

Người dẫn chuyện quen thuộc bên những “tượng đài” âm nhạc

Dù là chỉ là MC “tay ngang”, chị Hạnh AnAn lại thường xuyên được mời dẫn các chương trình âm nhạc có quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Theo chị, điều khiến các ban tổ chức tin tưởng có lẽ không nằm ở sự đặc biệt nào, mà ở cách chị chuẩn bị cho từng chương trình.

“Trước mỗi đêm nhạc, tôi thường dành nhiều thời gian để đọc lại các tư liệu, tìm hiểu về ca khúc, về giai đoạn sáng tác, về tâm trạng của nghệ sĩ khi họ hát bài đó. Vì vậy khi đứng trên sân khấu, tôi không chỉ nói để dẫn chương trình mà giống như đang kể một câu chuyện mà mình thật sự hiểu và rung động. Có thể chính điều đó khiến khán giả và ban tổ chức cảm thấy phù hợp”, chị nói.

Dẫu vậy, không phải lúc nào phong cách dẫn trữ tình, giàu cảm xúc của chị Hạnh AnAn cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Cũng có những ý kiến cho rằng cách dẫn của chị đôi khi hơi “điệu” hoặc nói nhiều. Với những góp ý như vậy, nữ MC cho rằng đó là điều bình thường và đáng trân trọng.

“Mỗi người đứng trên sân khấu đều có một phong cách riêng. Có lẽ vì tôi xuất phát từ việc kể chuyện nên cách dẫn đôi khi mang màu sắc trữ tình hơn”, chị chia sẻ. Dù vậy, chị vẫn luôn lắng nghe phản hồi của khán giả để điều chỉnh, bởi với chị, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành với âm nhạc và người nghe.

Trong quá trình làm nghề, chị Hạnh AnAn có dịp gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn như danh ca Khánh Ly, danh ca Chế Linh, nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Tuấn Ngọc… Mỗi người đều để lại trong chị một ấn tượng riêng: có người rực rỡ trên sân khấu nhưng ngoài đời lại giản dị đến bất ngờ; có người mang theo cả một kho ký ức dài về những năm tháng làm nghề. Đứng trước những “cái bóng” lớn ấy, chị thừa nhận rằng nếu thiếu bình tĩnh và sự chân thành thì rất khó để làm tròn vai trò của mình.

Trong số đó, danh ca Khánh Ly là người để lại cho chị nhiều dấu ấn sâu sắc. Những lần làm việc cùng bà giúp chị học được cách kể chuyện bằng âm nhạc một cách giản dị nhưng sâu sắc. Phong cách ấy, theo chị, đã ảnh hưởng khá nhiều đến cách chị dẫn chương trình sau này.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, chị còn đồng hành cùng danh ca Khánh Ly trong chương trình thiện nguyện “Vòng Tay Nhân Ái”. Những chuyến đi qua nhiều vùng đất khó khăn của đất nước đã giúp chị nhìn thấy một Khánh Ly rất khác – gần gũi, chân thành và đầy nhân hậu.

Những trải nghiệm ấy khiến chị càng trân trọng hơn dòng nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly - sự kết hợp đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Theo chị, mỗi lần đứng chung trên sân khấu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt hay cái gật đầu là cả chị và danh ca Khánh Ly đã hiểu nhau.

“Đó không chỉ là một may mắn của nghề, mà còn là một cơ duyên đẹp”, chị nói.

“Tôi vẫn coi mình trước hết là một nhà báo”

Dù đã có chỗ đứng nhất định trong vai trò MC, chị Hạnh AnAn chưa từng nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi dẫn chương trình. Với chị, những cuộc thi là môi trường tốt cho các bạn trẻ được đào tạo bài bản, còn con đường của mình có lẽ khác đôi chút.

“Tôi vẫn coi mình trước hết là một nhà báo, một người làm văn hóa – một người kể chuyện về âm nhạc, và sân khấu là nơi tôi chia sẻ những câu chuyện đó với khán giả”, chị chia sẻ.

Nhiều người nhận xét chị mang đậm nét của một phụ nữ Hà Nội – nhẹ nhàng, chậm rãi và có phần hoài niệm. Nghe vậy, chị thường chỉ cười và nói rằng mình thực ra là người Hưng Yên “toàn tòng”, sinh ra và lớn lên ở làng quê trước khi lên Hà Nội học tập và lập nghiệp.

Tuy vậy, sau nhiều năm sống và làm việc tại Thủ đô, chị thừa nhận rằng phần nào tính cách của mình cũng chịu ảnh hưởng từ nhịp sống và không gian văn hóa của thành phố này. Hà Nội, với chị, không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nguồn cảm hứng cho âm nhạc, cho công việc và cho cách cảm nhận cuộc sống.

“Có lẽ vì thế mà nhiều người cứ lầm tưởng tôi là người Hà Nội. Nhưng thực ra tôi chỉ là người sống ở Hà Nội - và rất biết ơn mảnh đất này đã cưu mang mình và cho tôi được “thơm lây” như thế”, chị nói vui.

Trong ký ức của chị, Hà Nội gắn với rất nhiều kỷ niệm: những năm tháng học đại học, những ngày đầu đi làm, gia đình nhỏ dần hình thành và các con lớn lên theo năm tháng. Tất cả những điều ấy, theo thời gian, đã thấm vào tâm hồn chị một cách tự nhiên.

Và có lẽ cũng giống như cách chị kể chuyện về âm nhạc trên sân khấu, tình yêu với Hà Nội của chị cũng lặng lẽ, nhẹ nhàng - nhưng ngày càng sâu đậm theo năm tháng.