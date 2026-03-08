Đầy bình Ranger ‘bay’ thêm 1 triệu, SH chênh 60.000 đồng và nhiều xe khác phải bù khá nhiều tiền sau khi xăng tăng giá
Nếu cùng đổ đầy bình xăng, số tiền người dùng phải chi cho một chiếc xe máy phổ thông và một mẫu SUV hay bán tải sẽ như thế nào sau khi xăng/dầu tăng giá mạnh?
- 07-03-2026Đi họp lớp được hỏi đến bằng xe gì, tôi trả lời đi xe buýt: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên
- 07-03-2026Vừa là chủ hộ kinh doanh, vừa đi làm công ty, đã đóng BHXH ở mức cao nhất, có phải đóng thêm BHXH bắt buộc: BHXH khu vực 27 trả lời thế nào?
- 06-03-2026Vừa nâng hạn mức tín dụng, chưa kịp vay, nữ sinh 19 tuổi đã nhận tin nhắn SMS trừ 262 triệu đồng trong thẻ: Ngân hàng chỉ ra điểm bất thường
Đời sống pháp luật
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tu-xe-may-toi-o-to-do-day-binh-xang-honda-wave-lead-mazda-cx-5-ford-ranger-ton-bao-nhieu-tien-a618377.html
Từ Khóa: