Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà được tổ chức theo hướng đa dụng về công năng

08-03-2026 - 13:38 PM | Lifestyle

Thiết kế một ngôi nhà phố nhỏ, vừa đủ phòng, đủ không gian sinh hoạt, vừa giải tỏa áp lực cho cha mẹ, vừa cân bằng năng lượng và tạo sự tự do cho các con, là một bài toán không hề dễ với kiến trúc sư.

Thay vì chia tách không gian theo lối riêng biệt cứng nhắc, ngôi nhà được tổ chức theo hướng đa dụng về công năng. Mỗi khu vực đều có thể linh hoạt biến đổi, để các bạn nhỏ được tự do khám phá không gian sống của chính mình, giảm bớt cảm giác nhàm chán và bị kiểm soát.

Ngay khi bước vào nhà là khu vực để xe máy, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành góc cà phê thư giãn của cha mẹ. Với các con, nơi đây lại là chỗ vui chơi, ngồi ăn sáng hay quây quần trước khi bắt đầu một ngày mới. Phòng khách cũng vậy — vừa là nơi sinh hoạt chung, xem tivi, chơi đùa, vừa là không gian kết nối các thành viên trong gia đình.

Khu bếp – ăn không chỉ dành cho việc nấu nướng. Ở đó, cha mẹ có thể làm việc, con cái ngồi học bài, còn bữa cơm thì được chuẩn bị trong sự hiện diện ấm áp của tất cả mọi người. Mỗi không gian, dù mang nhiều hình thức sử dụng khác nhau, vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt chung.

Phòng ngủ không chỉ là nơi để ngủ, mà khi gấp gọn giường lại, nó trở thành không gian vui chơi, thư giãn cho các con. Phòng thờ cũng không đóng khung trong một chức năng duy nhất, mà còn là nơi đọc sách, uống trà, suy tư và trò chuyện trong sự lắng đọng. Mọi thứ đều linh hoạt, không cần quản lý hay áp đặt, chỉ đơn giản là cùng nhau sống.

Ngôi nhà nằm ở hướng Tây nên mặt tiền được thiết kế với hệ cửa lam cơ động, vừa che nắng hiệu quả, vừa đón gió tự nhiên. Giải pháp này không chỉ đảm bảo an toàn thoát hiểm, mà còn tạo nên sự riêng tư cần thiết cho sinh hoạt của gia chủ.

Vừa là chủ hộ kinh doanh, vừa đi làm công ty, đã đóng BHXH ở mức cao nhất, có phải đóng thêm BHXH bắt buộc: BHXH khu vực 27 trả lời thế nào?

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, ai bay Vietnam Airlines cần soi kỹ 5 ký tự này để được nâng cấp lên hạng Thương gia miễn phí

Từ nay, ai bay Vietnam Airlines cần soi kỹ 5 ký tự này để được nâng cấp lên hạng Thương gia miễn phí Nổi bật

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn Nổi bật

Nàng hậu cao nhất Việt Nam tìm được người xứng đôi vừa lứa: Là nam thần gần 2m, netizen hưởng ứng rần rần

Nàng hậu cao nhất Việt Nam tìm được người xứng đôi vừa lứa: Là nam thần gần 2m, netizen hưởng ứng rần rần

13:02 , 08/03/2026
Đầy bình Ranger ‘bay’ thêm 1 triệu, SH chênh 60.000 đồng và nhiều xe khác phải bù khá nhiều tiền sau khi xăng tăng giá

Đầy bình Ranger ‘bay’ thêm 1 triệu, SH chênh 60.000 đồng và nhiều xe khác phải bù khá nhiều tiền sau khi xăng tăng giá

12:22 , 08/03/2026
Bước vào tuổi 40: Tôi "dọn dẹp" lại 10 thói quen chi tiêu và tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ đồng trong 5 năm

Bước vào tuổi 40: Tôi "dọn dẹp" lại 10 thói quen chi tiêu và tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ đồng trong 5 năm

11:47 , 08/03/2026
Ảnh cưới của Hoà Minzy và Đại uý quân đội?

Ảnh cưới của Hoà Minzy và Đại uý quân đội?

11:35 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên