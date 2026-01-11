Quang Hà, Ngọc Anh 3A khiến khán phòng lặng đi khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quang

Tối 10/1, đêm nhạc Hoài niệm diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của những khán giả yêu mến âm nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang. Không chỉ là một chương trình biểu diễn, Hoài niệm mang đến hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ, nơi cảm xúc được khơi gợi một cách sâu lắng và chân thật.

Hai nhạc sĩ, hai thế giới âm nhạc với những sắc thái riêng nhưng lại gặp nhau ở chữ “tình”. Nếu Trịnh Công Sơn để lại những ca khúc giàu tính tự sự, chiêm nghiệm và triết lý thì Phú Quang mang đến âm nhạc của ký ức, của những cảm xúc rất đời, rất thật. Đêm nhạc không đặt họ cạnh nhau để so sánh mà để soi chiếu, bổ sung cho nhau, như hai mạch chảy song song trong tâm thức người yêu nhạc.

Trong vai trò người dẫn dắt, NSND Lê Khanh không chỉ là MC mà còn như một người kể chuyện bằng cảm xúc. Bà gọi nhạc Trịnh là “vẻ đẹp vượt thời gian”, nơi Trịnh Công Sơn “muốn ôm cả cuộc đời vào lòng”. Còn âm nhạc Phú Quang, theo bà, là hiện thực của chữ tình: yêu đến tận cùng, đau đến tận cùng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, tinh tế và khó quên.

Ca sĩ đầu tiên bước lên sân khấu là Quang Hà với Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn cùng hai tác phẩm của Phú Quang là Mơ về nơi xa lắm và Đâu phải bởi mùa thu. Sự lựa chọn này mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Chia sẻ sau phần trình diễn, Quang Hà cho biết đây là lần đầu anh hát nhạc Phú Quang trên một sân khấu lớn nên không tránh khỏi cảm giác áp lực và hồi hộp. Khác với hình ảnh sôi nổi thường thấy, nam ca sĩ trở nên trầm lắng, tập trung hoàn toàn vào giọng hát.

Bằng Kiều tiếp nối chương trình với loạt ca khúc quen thuộc của hai nhạc sĩ. Sau Còn tuổi nào cho em, anh khiến khán giả bật cười khi thừa nhận mình thường xuyên hát sai lời nhạc Trịnh vì hồi hộp, có những bài “hát cả nghìn lần vẫn sai”. Trước khi thể hiện Hạ trắng và Biển nhớ, nam ca sĩ hài hước xin khán giả thông cảm nếu có “sai một hai chữ”. Với các tác phẩm của Phú Quang như Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Bằng Kiều cho biết anh có sự đồng cảm sâu sắc bởi từng sống xa Hà Nội nhiều năm. Mỗi lần trở về, anh luôn muốn lang thang trên những con phố nhỏ gắn với tuổi thơ và những kỷ niệm cũ.

Hồng Nhung là giọng ca gắn bó lâu năm với cả Trịnh Công Sơn và Phú Quang. Cô được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dắt từ những ngày đầu lập nghiệp tại TP.HCM và cũng thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc riêng của Phú Quang. Theo nữ ca sĩ, cả hai nhạc sĩ đều dành tình yêu sâu đậm cho Hà Nội và đều cho thấy một triết lý chung: cuộc đời là hữu hạn, còn tình yêu là vô cùng.

Hồng Nhung thăng hoa qua các ca khúc Về lại phố xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội (Phú Quang), Ru em từng ngón xuân hồng và Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn). Trước khi hát Huyền thoại mẹ, cô xúc động kể lại kỷ niệm lần đầu thu âm ca khúc này khi còn rất trẻ. Khi ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi lặng nghe rồi bật khóc nức nở vì nhớ mẹ. Qua những năm tháng đồng hành, Hồng Nhung nhận ra người phụ nữ được ông yêu thương nhiều nhất chính là mẹ.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc là khi MC đọc lại những dòng tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về mẹ – người phụ nữ đã âm thầm hy sinh trong chiến tranh để con được lớn lên. Tình cảm ấy được tái hiện qua ca khúc Mẹ do Ngọc Anh thể hiện.

Ngọc Anh tiếp tục dẫn dắt khán giả qua các tác phẩm giàu chiều sâu cảm xúc như Dương cầm lạnh, Khúc mùa thu, Nỗi nhớ, Romance 3, Nỗi nhớ mùa đông và Điều giản dị. Nữ ca sĩ cho biết Khúc mùa thu được nhạc sĩ Phú Quang viết riêng cho nghệ sĩ Lê Dung và phải rất lâu sau khi nghệ sĩ qua đời, cô mới dám hát ca khúc này. Mỗi lần Ngọc Anh cất giọng, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay dài, ghi nhận một giọng ca đã chín muồi qua năm tháng.

Điểm nhấn của chương trình là các màn song ca như Mưa hồng do Quang Hà – Bằng Kiều thể hiện và Chiều đông Mát-xcơ-va qua giọng hát Ngọc Anh – Hồng Nhung. Ngọc Anh chia sẻ cô xúc động khi được song ca cùng Hồng Nhung và bày tỏ niềm vui khi thấy đàn chị nỗ lực vượt qua biến cố để trở lại sân khấu. Đáp lại, Hồng Nhung dành cho Ngọc Anh lời động viên chân thành.

Đêm nhạc khép lại lúc hơn 23h với tiết mục mash-up Hà Nội ngày trở về – Em ơi Hà Nội phố – Chiều một mình qua phố – Hãy yêu nhau đi do bốn ca sĩ cùng hòa giọng. Dù trời khuya và lạnh, nhiều khán giả vẫn nán lại, như muốn giữ thêm dư âm của những giai điệu vừa vang lên.

Hoài niệm do Thăng Long Show tổ chức, các ca khúc được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và cộng sự phối khí, làm mới. Chương trình do Giáng Hương – con gái thứ hai của nhạc sĩ Phú Quang – chỉ đạo nghệ thuật, cùng Ruby Ngọc phụ trách sản xuất.