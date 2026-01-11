Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tới dự đám cưới mà như dự sự kiện với thảm đỏ trải dài khuôn viên dinh thự, liên tiếp các góc check-in được trang trí lộng lẫy, không hổ danh là thiếu gia nhà "vựa gạo" lớn nhất miền Tây.

Năm 2026 vừa khởi động, dân tình đã được phen "mắt tròn mắt dẹt" trước độ hoành tráng của rạp cưới tại dinh thự của thiếu gia "vựa" gạo nức tiếng miền Tây. Không còn là những cổng lá dừa, lá dứa đơn sơ với tông xanh mát mắt đặc trưng kiểu miệt vườn, đám cưới nhà trai lần này phủ lên mình một tông đỏ - vàng vô cùng rực rỡ.

Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 1.
Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 2.

Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 3.
Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 4.

Chiếm trọn "spotlight" là đôi Long Phụng khổng lồ uốn lượn bao trùm toàn bộ cánh cổng hào môn. Không phải kiểu in ấn qua loa, mà là thiết kế 3D nổi bật, uy nghi, tạo cảm giác như đang bước vào cung điện chứ không chỉ là rạp cưới. Hoa tươi phủ kín lối vào tô điểm cho sự rực rỡ, chịu chi của gia chủ.

Bước qua cánh cổng Long Phụng, là dinh thự nhà trai hiện ra trước mắt, đó không phải là những tòa lâu đài nguy nga hay biệt phủ xa hoa, nhưng ấn tượng bởi lối thiết kế tinh tế nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự vương giả. Khuôn viên sân bao quanh dinh thự và mỗi góc sân lại là một khu vực check-in được trang trí vô cùng lộng lẫy.

Tới dự đám cưới mà như dự sự kiện, khi gia chủ chuẩn bị thảm đỏ trải dài dọc khuôn viên, dẫn lối cho cô dâu chú rể và các vị khách quý, chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy được sự tỷ mỷ của gia chủ khi trang hoàng rạp cưới.

Dọc hai bên đường không để trống mà được lấp đầy bởi những tấm hình cưới khổ lớn của cô dâu chú rể. Khách mời vừa đi bộ, vừa được ngắm nhìn "visual" cực phẩm của hai nhân vật chính, cảm giác lãng mạn như phim.

Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 5.
Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 6.

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Thay vì dựng rạp trên bãi đất trống hay sân vườn thông thường, gia đình thiếu gia vựa gạo đã tận dụng ngay sân tennis trong khuôn viên dinh thự để làm không gian tiệc cưới chính.

Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 7.
Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường- Ảnh 8.

Sân thể thao rộng lớn thường ngày nay đã được "lột xác" hoàn toàn thành một sảnh tiệc lộng lẫy. Với lợi thế diện tích rộng và nền sân phẳng, không gian làm lễ trở nên thoáng đãng, sang trọng, đủ sức chứa lượng khách mời "khủng" mà vẫn đảm bảo sự riêng tư, đẳng cấp ngay trong khuôn viên nhà mình.

(Nguồn: @MC Trọng Hữu)

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

