Penthouse của diva Hồng Nhung
Không gian sống của nữ diva hàng đầu Việt Nam khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
Là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam, Hồng Nhung sở hữu một loạt bản hit đình đám cùng nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế vững chắc trong làng nhạc suốt nhiều thập kỷ. Nhờ sự nghiệp thành công, giọng ca sinh năm 1970 không chỉ giữ được độ nổi tiếng mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, bao gồm nhiều biệt thự cao cấp tại Mỹ, Pháp và Việt Nam. Trong số đó, nổi bật phải kể đến 2 penthouse hạng sang tại TP.HCM - không gian nào cũng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống sang trọng của "cô Bống".
Hồng Nhung (1970) là nữ diva đình đám của làng nhạc Việt
Penthouse rộng 650m²
Mới đây, Hồng Nhung cùng hai con đã chuyển về sinh sống trong căn penthouse rộng 650m² tại An Khánh, TP.HCM. Không gian 2 tầng được thiết kế bởi bạn trai của nữ diva là kiến trúc sư người Đức Gerhard Heusch.
Bên trong penthouse, mọi không gian đều được chăm chút tỉ mỉ, bao gồm phòng ăn, phòng nhạc, bếp, ba phòng ngủ và phòng để đồ. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là khu vườn ngập tràn ánh nắng và màu xanh mướt, với đủ loại cây ăn trái giàu vitamin như đu đủ, ổi, việt quất, táo, xoài, bưởi, cùng những khóm hồng lãng mạn. Hồng Nhung dành phần diện tích đáng kể trong căn hộ để trồng cây, hoa và rau, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.
Không gian thoáng đãng, hiện đại, là nơi lý tưởng để Hồng Nhung thư giãn
Khu vực sân vườn gây ấn tượng với màu xanh mướt mát, sở hữu đa dạng các loại cây ăn trái được Hồng Nhung dành nhiều thời gian chăm chút
Penthouse rộng 450m²
Trước khi chuyển về sống trong penthouse rộng 650m², cơ ngơi rộng 450m² được Hồng Nhung tậu vào cuối năm 2023 cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Không gian này được nữ diva bài trí sang trọng với điểm nhấn là bộ sưu tập tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Hồng Nhung chia sẻ rằng cô có niềm đam mê đặc biệt với mỹ thuật, và hơn 20 năm qua vẫn duy trì thói quen sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật để làm phong phú thêm không gian sống. Penthouse có thiết kế phòng khách rộng rãi, nối liền với khu bếp, từ trên cao có thể ngắm trọn thành phố.
