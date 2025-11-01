Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?

01-11-2025 - 21:02 PM | Lifestyle

Tình trạng căn nhà trở thành chủ đề nóng thời gian qua.

Sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) vướng vòng lao lý, các thông tin về cô tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Mới nhất là các chia sẻ liên quan đến penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 được Phương Anh - em của Ngân tiết lộ.

Cụ thể, trong các livestream gần đây, Phương Anh thường xuyên có mặt ở nhà của Ngân 98 và Lương Bằng Quang ở TP.HCM. Em của Ngân 98 cho biết sau khi chị gái bị bắt thì người giúp việc vẫn ở lại trông nom và dọn dẹp nhà cửa nên người vô ra bình thường, không ai cấm cản. 

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 1.

Phương Anh trong một livestream ở nhà Ngân 98 mới đây

Về phần mình, Phương Anh ở lại nhà sau khi chị gái bị bắt vì một vài lý do khác nhau. Thứ nhất là em Ngân 98 mới phẫu thuật thẩm mỹ xong, cần ở tạm vài ngày để tiện kiểm tra. Tiếp theo là cô ra vào căn nhà chỉ để soạn đồ gửi đi cho chị gái, không tới sống hẳn.

Ngoài ra Phương Anh còn đáp trả những bình luận từ cư dân mạng về nghi vấn chiếm đoạt căn nhà. Trước những lời lẽ tiêu cực, Phương Anh khẳng định mình sẽ không làm vậy, cho biết thêm mình cũng chỉ ở vài ngày và sắp tới sẽ về quê sống cùng mẹ như cũ. 

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 2.

Phương Anh thường xuyên livestream, đáp trả cư dân mạng

Từ khi chị gái bị tạm giam, Phương Anh cũng thường xuyên chia sẻ các ảnh chụp chung, bài đăng nhắn gửi đến chị gái. Tuy nhiên, cô cũng vấp tranh cãi khi dù chị ruột vướng lao lý vẫn liên tục đi phẫu thuật thẩm mỹ, livestream trên mạng.

Về penthouse của Ngân 98, cô từng úp mở rằng giá trị hoàn thiện căn nhà này lên đến 80 tỷ đồng. Căn hộ này nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp, nhà có diện tích khoảng 300m², được thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở.

Trong loạt clip và hình ảnh được Ngân 98 chia sẻ, không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa xỉ, tông màu trầm sang trọng. Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông, phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu, còn phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ngân 98 tiết lộ rằng căn nhà này có "diện tích sàn lớn nhất Quận 2", được mình và Lương Bằng Quang tự tay lựa chọn từng chi tiết nội thất.

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 3.

Nhà của Ngân 98

Thời điểm Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám xét căn nhà và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng. Trong đó có một két sắt lớn được niêm phong và mang về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được cô chia sẻ:

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 4.

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 5.

Ai đang sống trong penthouse 80 tỷ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 hiện tại?- Ảnh 6.

Không gian bên trong nhà Ngân 98

Trấn Thành đã thay đổi

Theo S.A

