Đệ nhất danh hài miền Nam 76 tuổi du lịch Canada, ở hẳn penthouse đắt tiền





Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã có chuyến du lịch Canada cùng con gái Hồng Loan, con rể Bảo Lộc và các cháu.

Dù đã ở tuổi 76 nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn rất phong độ, khỏe mạnh. Thời gian này, nam nghệ sĩ chủ yếu nghỉ dưỡng, đi du lịch khắp nơi để tận hưởng tuổi già cùng người bạn đời là bà xã Thu Thủy.

Cận cảnh căn penthouse gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc ở

Vợ chồng nam nghệ sĩ cũng vừa về Việt Nam cách đây vài tháng để thăm gia đình, bạn bè. Có thể thấy, cuộc sống của ông về già vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tại Canada, gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc thuê hẳn một căn penthouse hai tầng rộng lớn tại một tòa nhà cao cấp để ở. Căn penthouse này có diện tích khá rộng, chia làm nhiều phòng.

Nội thất trong phòng khá đẹp, hiện đại, mọi thứ đều sạch bóng. Được biết, con gái Hồng Loan và con rể Bảo Lộc của nghệ sĩ Bảo Quốc hiện tại ít đi hát mà chủ yếu kinh doanh bất động sản, làm Youtube.

Nhờ đó, cả hai có thu nhập ổn định và kinh tế khá giả. Các con cũng rất có hiếu và thương cha mẹ nên thường dẫn vợ chồng Bảo Quốc đi chơi, du lịch, ăn uống nhà hàng.

Vợ chồng Bảo Quốc

Dù sống tại Mỹ nhưng gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn giữ được nề nếp truyền thống của gia đình Việt, con cháu, ông bà quây quần cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

Sau khi nhận phòng xong, gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc cùng đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Cuộc trò chuyện giữa mọi người trong nhà vẫn đầy ắp tiếng cười, sự dí dỏm và quan tâm đến nhau.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Bảo Quốc đang tận hưởng cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ: sung túc tột bậc về vật chất và tròn đầy, ấm áp về tình cảm.

Không chỉ nắm trong tay khối tài sản giá trị với nhiều bất động sản từ Việt Nam sang Mỹ, "Đệ nhất danh hài" miền Nam còn có cuộc sống vương giả, thảnh thơi bên người vợ tào khang đã gắn bó hơn 50 năm.

Sự giàu có của ông không chỉ đo đếm bằng tiền bạc mà còn là "kho báu" hạnh phúc gia đình, khi con cháu đều thành đạt và hiếu thảo. Rời xa áp lực sân khấu, ông dành phần lớn thời gian cùng bà xã du lịch khắp thế giới, tận hưởng những thú vui tao nhã và chăm sóc sức khỏe cho nhau. Nhìn nụ cười rạng rỡ và thần sắc hồng hào của Bảo Quốc, công chúng thấy rõ chân dung của một nghệ sĩ đã chạm đến đỉnh cao của sự viên mãn: trọn vẹn cả danh tiếng lẫy lừng, tiền tài dư dả lẫn hạnh phúc riêng tư bền vững.