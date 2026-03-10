Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trước thềm chung kết, vật phẩm đăng quang gồm vương miện danh giá dành riêng cho tân Miss World Vietnam đã lộ diện.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đã bắt đầu đi đến những chặng cuối cùng. Tại buổi công bố vương miện dành cho tân hoa hậu, 48 thí sinh lọt vào vòng chung kết xuất hiện rạng rỡ, tự tin khoe sắc và sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục danh hiệu cao nhất.

Vương miện dành cho Miss World Vietnam 2025 có tên gọi “Trân Hoa Tứ Quý - The Blooms of Four Seasons”, được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác.

Theo ban tổ chức, vương miện được lấy cảm hứng từ hình tượng “vườn hoa bốn mùa” rực rỡ trong ánh ban mai, nơi vẻ đẹp Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, kết hợp cùng những biểu tượng văn hóa tinh tế.

Vương miện dành cho tân Miss World Vietnam có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Cận cảnh vương miện dành cho tân hoa hậu.

Tác phẩm được đính kết 3.368 viên đá quý, chất liệu vàng 750. Tổng thể thiết kế được xử lý theo bố cục tạo nên nhịp chuyển động mềm mại qua các lớp cánh hoa và những đường nét uốn lượn quanh khung.

Ngoài ra, hai chiếc tiara dành cho á hậu cũng mang dấu ấn thiết kế riêng biệt. Tiara của Á hậu 1 với hoa hướng dương làm điểm nhấn trung tâm. Trong khi đó, Tiara Á hậu 2 mang vẻ đẹp mềm mại, trẻ trung và thuần khiết. Thiết kế sử dụng nền bạch kim tạo hiệu ứng lấp lánh như sương mai, tôn vinh nét dịu dàng và rạng rỡ của người đẹp.

Bên cạnh vương miện, hoa đăng quang cũng là vật phẩm mang nhiều ý nghĩa biểu trưng cho thời khắc thiêng liêng khi tân Hoa hậu được xướng tên. Hoa đăng quang của Miss World Vietnam 2025 mang tên “Lạc Diệp”, tôn vinh văn hóa Lạc Việt.

Vương miện dành cho tân Miss World Vietnam có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

48 thí sinh vào chung kết Miss World Vietnam 2025.

Những ngày qua, 48 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã tham gia trình diễn tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12. Đây là hoạt động đầu tiên lấy đà cho giai đoạn tăng tốc, đồng thời mang đến cơ hội để các thí sinh thể hiện bản thân.

Sắp tới, các cô gái sẽ bước vào chuỗi vòng thi quan trọng gồm "Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge)", "Người đẹp Tài năng", "Người đẹp Thể thao", "Người đẹp Nhân ái" và "Người đẹp Biển". Vòng chung khảo cùng đêm trình diễn Dances of Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 25/3.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3 tại TP.HCM. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74.

Một Hoa hậu bị thu hồi vương miện, cấm sóng vĩnh viễn vì quá giàu và lười biếng nhất showbiz

Theo Ngọc Thanh

VTC NEWS

