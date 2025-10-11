Lộ diện chiếc vương miện chính thức của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025: Thiết kế mang linh hồn núi rừng Tây Bắc, tôn vinh vẻ đẹp 54 dân tộc Việt

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ. Cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối gìn giữ, quảng bá di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững du lịch xanh và du lịch cộng đồng - những xu hướng tất yếu của thời đại.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Tổng Giám đốc Học viện SMT- đơn vị tổ chức cuộc thi, Trưởng BTC - nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn Cuộc thi góp phần quảng bá văn hiếu khách ra thế giới. hoá, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới. Tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.”

Điểm nhấn đặc sắc của cuộc thi năm nay là sự lan tỏa văn hóa và kết nối cộng đồng. Thí sinh có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thực tế tại các điểm đến văn hóa – du lịch sẽ giúp thí sinh gắn kết với cộng đồng, để mỗi bước đi của cuộc thi đều gắn liền với phát triển bền vững. Các thí sinh còn được rèn luyện kỹ năng, tri thức và tiếp cận giá trị hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành những đại sứ du lịch – văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giám khảo chính của cuộc thi gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc - Giám khảo đặc biệt; Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – Trưởng BGK, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad…

Sau một thời gian công bố và chuẩn bị kỹ lưỡng, BTC Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 chính thức công bố Vương miện Hoa Ban Tím dành cho người chiến thắng tại Cuộc thi.

Hoa Ban Tím là đại diện cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức mạnh tái sinh của người phụ nữ Việt Nam. Vương miện Hoa Ban Tím được Công ty Cổ phần Quốc tế GAM là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giám định, Đào tạo và Kinh doanh vàng bạc đá quý sáng tạo dựa trên cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng – linh điểu của sự thịnh vượng và hồi sinh.

Tâm điểm của vương miện là hình đầu chim phượng hoàng cách điệu, lồng ghép tinh tế với cánh hoa ban tím đang nở rộ, tạo nên biểu tượng hòa quyện giữa quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc.

Từ trung tâm ấy, các đường nét họa tiết vươn cao như đôi cánh phượng tung bay giữa trời, thể hiện khát vọng vươn lên, lòng kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam. Phần chân vương miện mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang uốn lượn – biểu trưng cho sự cần cù, trí tuệ và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao.

Trên nền vàng rực rỡ của kim loại quý, những viên đá tím hồng chủ đạo tựa như sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc mang thông điệp về tình yêu, niềm tin và bản lĩnh bền vững.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế GAM, đơn vị thiết kế Vương miện Hoa Ban Tím phát biểu tại Họp báo:

“Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng dành cho Tân Hoa hậu, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại. Thiết kế của vương miện mang ý nghĩa sâu sắc: vừa thể hiện nét hiện đại, sang trọng, vừa khắc họa những đường nét gắn liền với văn hóa và tâm hồn người Việt. Chúng tôi mong rằng, chiếc vương miện không chỉ giúp Tân Hoa hậu tỏa sáng bởi nhan sắc và trí tuệ, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Sau Lễ Công bố Vương miện Hoa Ban Tím dành cho tân Hoa hậu, tại Vòng Sơ khảo của cuộc thi, các thí sinh trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Các thí sinh cho thấy sự đầu tư khi có sự chuẩn bị về trang phục, phong thái khá chỉn chu. Nhiều thí sinh có sự tìm hiểu khá kỹ lưỡng và thể hiện được nét đẹp bản sắc dân tộc để “thuyết phục” các vị giám khảo về dân tộc, miền quê mình sinh ra.

Sau Sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế là điểm nhấn của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Theo đó, thí sinh sẽ trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau qua các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và tham gia vào đời sống của người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.

NSND Lan Hương - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam có nét đặc biệt là các bạn thí sinh phải hiểu hơn về các dân tộc, bản sắc riêng của dân tộc mình, chứ không chỉ những người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang nói chung.

Chúng ta quyền tự hào dù chỉ là đất nước nhỏ bé nhưng cũng có những việc, những thành tựu lớn lao. Góp phần làm nên những việc to lớn có sự đóng góp của những người phụ nữ Việt Nam ở thành phố, vùng cao, những nơi xa xôi… Thí sinh hiểu sâu hơn nữa về bản sắc riêng của người phụ nữ của từng dân tộc, có nét đẹp nào chúng ta cần tôn vinh và lan tỏa tới cộng đồng và quốc tế.”

Các hoạt động và Chung kết của Cuộc thi sẽ diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến Đêm Chung kết vào trung tuần tháng 11/2025.