Danh ca Khánh Ly: Tôi về Việt Nam nhiều người nói lắm, bảo “chắc bên kia đói quá nên về kiếm ăn”

Sau thời gian gặp vấn đề sức khỏe và từng trải qua cơn đột quỵ, ở tuổi 81 danh ca Khánh Ly vừa trở lại Việt Nam và có buổi gặp gỡ khán giả tại Hà Nội. Tại đây, nữ danh ca thẳng thắn chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh việc bà trở về quê hương.

Khánh Ly cho biết bà không ngại nhắc lại những lời bàn tán mà mình từng nghe. “Tôi về đây có nhiều người nói lắm. Họ bảo: ‘Ôi già rồi về làm cái gì? Chắc bên kia đói quá nên về đây kiếm ăn’. Tôi chẳng xấu hổ gì khi kể lại điều đó, để mọi người hiểu tấm lòng của những người xa quê”, bà chia sẻ.

Theo nữ danh ca, lý do khiến bà trở lại Việt Nam không phải để tìm kiếm cơ hội hay tiền bạc. Ở tuổi ngoài 80, điều bà mong muốn chỉ là tìm lại chính mình và kết nối với quê hương.

“Tôi về đây để làm cái gì? Để tìm lại thôi, tìm lại chính mình thôi. Đó mới là điều quan trọng. Không ai muốn đánh mất chính mình cả. Tôi không tìm tiền bạc, không tìm cơ hội vì cũng không còn cơ hội nữa. Bây giờ có ngã thì ngã luôn thôi chứ không thể nào đứng dậy nổi nữa”, bà nói thêm.

Dù biết vẫn có những ý kiến chỉ trích, Khánh Ly cho rằng phần lớn khán giả dành cho bà tình cảm rất chân thành. Trong những lần đi hát ở nhiều nơi, bà cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ khán giả và những người xung quanh.

“Nhiều người chỉ trích tôi lắm, nhưng thật ra khi đi hát ở nhiều nơi tôi thấy ai cũng dễ thương, quý mến mình. Tôi chưa thấy ai nói lời nào nặng nề với mình cả. Người ta lau mặt cho tôi, đưa tôi ly nước, kéo ghế cho tôi ngồi vì sợ tôi đau chân đứng không nổi”, bà xúc động kể.

Theo Khánh Ly, chính những hành động nhỏ bé ấy khiến bà tin rằng sự tử tế vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống. “Những điều nhỏ đó không thể là người vô tâm làm được. Phải có tâm mới làm được, mới thấy được nỗi khổ của người khác”, nữ danh ca bày tỏ.

Khép lại chia sẻ, Khánh Ly cho biết bà luôn mong mọi người đối xử với nhau nhẹ nhàng và bao dung hơn. “Tôi ước sẽ như thế, có tâm với nhau. Có nói thì cũng nói nhẹ thôi vì nói nặng cũng chẳng thay đổi được gì mà nhìn nhau cũng khó lắm”, bà nói.