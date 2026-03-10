Mỹ Tâm tiết lộ "người bạn đồng hành" đặc biệt trong những dịp quan trọng

Tối 2/3, buổi ra mắt bộ phim “Tài” nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Trong đó, sự xuất hiện của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trên thảm đỏ thu hút nhiều sự quan tâm. Bên cạnh câu chuyện về dự án điện ảnh mới, diện mạo của Mỹ Tâm cũng gây chú ý với hai tạo hình nổi bật.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc váy liền xanh nhạt phủ sequin lấp lánh. Thiết kế dài chạm gót với phần độn vai và chiết eo tinh tế vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, vừa tôn lên vóc dáng cân đối của Họa Mi Tóc Nâu. Đi cùng thiết kế nổi bật là trang sức Possession của Piaget gồm dây chuyền thanh mảnh, khuyên tai bất đối xứng cùng lắc tay và nhẫn điểm xuyết tinh tế. Những chi tiết vàng trắng 18K kết hợp kim cương giúp hoàn thiện tổng thể sang trọng, thanh lịch.

Bộ trang sức được phối theo phong cách tinh giản nhưng nổi bật: Dây chuyền, khuyên tai bất đối xứng, lắc tay kết hợp nhiều kiểu và nhẫn, tất cả đều từ vàng trắng 18K và thuộc bộ sưu tập Piaget Possession.

Ở tạo hình thứ hai, Mỹ Tâm chọn váy hồng lệch vai với phần tùng xoè mềm mại, nữ tính và bay bổng. Đi cùng là các thiết kế Piaget Possession gồm khuyên tai dáng vòng, dây chuyền, nhẫn và lắc tay vàng hồng 18K tạo điểm nhấn cho tổng thể. Sự kết hợp giúp diện mạo của nữ ca sĩ trở nên hài hòa, vừa giữ nét sang trọng của thảm đỏ, vừa mang lại cảm giác thanh lịch và gần gũi.

Các thiết kế Piaget Possession gồm khuyên tai dáng vòng, lắc tay, dây chuyền, và nhẫn vàng hồng 18K hài hòa phong cách.

Trước đó, khi xuất hiện trên bìa tạp chí Marie Claire, Mỹ Tâm cũng từng diện trang sức của nhà kim hoàn Thụy Sĩ này.

Với Piaget, những nghệ sĩ và nhân vật có sức ảnh hưởng thường được nhắc đến như một phần của Piaget Society – cộng đồng quy tụ các cá nhân nổi bật trong nghệ thuật, điện ảnh và văn hóa đại chúng. Việc Piaget xuất hiện cùng Mỹ Tâm trong những khoảnh khắc đáng nhớ như thảm đỏ điện ảnh hay bìa tạp chí vì thế cũng gợi lên sự tò mò: liệu trong tương lai Việt Nam có thể xuất hiện thêm những gương mặt gia nhập Piaget Society, giống cách các nghệ sĩ châu Á như nữ diễn viên Hàn Quốc Jun Ji Hyun hay nam diễn viên Thái Lan Apo Nattawin đang dần ghi dấu.