Người đàn bà "chống già" giỏi nhất thế giới: U70 vẫn trẻ như măng, body nét đến nỗi gái trẻ xin thua

Ở tuổi 67, Dương Lệ Bình - "Chim công làng múa" của Trung Quốc vẫn khiến nhiều người phải dụi mắt vì diện mạo quá đỗi trẻ trung. Vóc dáng mảnh mai, làn da căng mịn cùng thần thái thanh thoát khiến nữ nghệ sĩ trông như mới ngoài 30. Không chỉ vậy, bà vẫn có thể thực hiện những động tác múa dẻo dai, thậm chí xoay người 360 độ trên sân khấu khiến khán giả choáng ngợp.

Các đoạn video biểu diễn của vũ công U70 vẫn viral trên nhiều nền tàng MXH nhờ vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Nguồn: TikTok

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình là huyền thoại của nghệ thuật múa dân tộc Trung Quốc với những tác phẩm kinh điển như Ánh Trăng, Tước Chi Linh. Ngoài ra, bà từng gây ấn tượng khi vào vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu (2002). Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi với vai trò biên đạo, giám đốc nghệ thuật và quản lý công ty biểu diễn. Cường độ làm việc của bà thậm chí được nhận xét không khác gì những nghệ sĩ trẻ.

Bí quyết dưỡng nhan từ cuốn sách 400 năm tuổi

Một trong những bí kíp giữ gìn sức khỏe và sắc vóc của Dương Lệ Bình đến từ cuốn "Bản thảo cương mục" - tác phẩm y học cổ nổi tiếng do danh y Lý Thời Trân biên soạn từ thế kỷ XVI. Nữ nghệ sĩ thường tham khảo cuốn sách này để lựa chọn thực phẩm phù hợp cho cơ thể, biết nên ăn gì để dưỡng da, dưỡng tóc và cân bằng sức khỏe. Theo bà, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong quan trọng hơn nhiều so với các phương pháp làm đẹp bên ngoài. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, Dương Lệ Bình gần như không lệ thuộc vào spa hay các liệu trình thẩm mỹ.

Thức uống dưỡng nhan từ táo đỏ và kỷ tử

Mỗi sáng, nữ nghệ sĩ bắt đầu ngày mới với một ly nước hầm táo đỏ và kỷ tử. Bà thường chuẩn bị bảy quả táo đỏ lớn, khoét lỗ rồi nhét kỷ tử vào bên trong, ngâm qua đêm. Sáng hôm sau, hỗn hợp này được đun khoảng 30 phút để lấy nước uống.

Theo nhiều tài liệu Đông y, táo đỏ giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ làn da sáng khỏe, trong khi kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này được cho là giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ nội tiết tố nữ và giúp da dẻ hồng hào hơn.



