Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái NSND Trần Hiếu nói cú sốc lớn: "Đó là thời gian kinh khủng nhất"

12-03-2026 - 14:50 PM | Lifestyle

"Cái mất mát đó lớn với tôi quá và tôi cảm thấy không có gì bù lại được" – Hà Trần chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu là Hà Trần đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn, trầm cảm trong cuộc đời mình dẫn tới tính cách thu mình, lạnh lùng hiện tại.

Con gái NSND Trần Hiếu nói cú sốc lớn: "Đó là thời gian kinh khủng nhất"- Ảnh 1.

Hà Trần

Cô nói: "Hồi còn nhỏ, tôi là cô bé nghịch ngợm, thích ca hát, có máu văn nghệ và cũng mơ mộng, thích làm thơ. Tôi có một tuổi thơ rất hạnh phúc với bố mẹ, anh trai, gia đình.

Trong ngôi nhà của tôi lúc nào cũng có người ra người vào, đông đúc học sinh của bố và có tiếng cười, tiếng đàn, suốt một khoảng thời gian dài.

Cho đến khi tôi học lớp 8 thì mẹ qua đời. Đó là cú sốc lớn với tôi, từ cô bé vui vẻ, vô tư, tôi thu mình lại.

Tôi nghĩ, sự lạnh lùng của tôi một phần do gen của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Một phần còn lại do tôi phải tự vệ, thu mình vào để tự bảo vệ mình khi bị sang chấn, tổn thương về tâm lý khi mất mẹ. Tôi lại là đứa con gái rất thân với mẹ. Những mất mát tình cảm đó khiến tôi thu mình lại.

Con gái NSND Trần Hiếu nói cú sốc lớn: "Đó là thời gian kinh khủng nhất"- Ảnh 2.

MC Nguyên Khang

Chỉ những người nào khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương, tin cậy thì tôi mới mở lòng.

Khoảng thời gian từ 14 đến 18 tuổi là tuổi dậy thì, rất quan trọng với một người con gái nhưng tôi lại thiếu mẹ bên cạnh. Cho đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là thời gian kinh khủng nhất với tôi.

Có rất nhiều giai đoạn tôi cảm thấy không muốn sống nữa. Tôi bị trầm cảm. Cái mất mát đó lớn với tôi quá và tôi cảm thấy không có gì bù lại vào được".

MC Nguyên Khang cũng tâm sự: "Tôi cũng từng trải qua giai đoạn năm cấp 3 thì đổ vỡ gia đình. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi từng nhiều lần tự hỏi mình sống để làm gì. Tôi không nói được với ai.

Mẹ tôi là người phụ nữ phải lo chu toàn gia đình nên tôi không muốn cho mẹ biết để mẹ phải lo lắng. Tôi cũng không tâm sự với bất cứ ai. Tôi phải vượt qua sự đấu tranh tâm lý xem nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng rất may, tôi đã vượt qua giai đoạn đó bằng âm nhạc".

Con gái NSND Trần Hiếu ở Mỹ: Làm hết mọi việc nhà, tự sửa nhà cửa

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NSND Trần Hiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ từng làm thợ mộc, phụ hồ nay là Đại tá, Giám đốc

Nam nghệ sĩ từng làm thợ mộc, phụ hồ nay là Đại tá, Giám đốc Nổi bật

Chuyến bay trực thăng vòng quanh TP.HCM có giá lên tới 18 triệu/người: Trải nghiệm có 1-0-2 ngắm trọn rừng ngập mặn đến cung đường biển

Chuyến bay trực thăng vòng quanh TP.HCM có giá lên tới 18 triệu/người: Trải nghiệm có 1-0-2 ngắm trọn rừng ngập mặn đến cung đường biển Nổi bật

Hoà Minzy lên tiếng về bức ảnh nghi lộ con gái treo trong nhà

Hoà Minzy lên tiếng về bức ảnh nghi lộ con gái treo trong nhà

14:40 , 12/03/2026
Cú bắt tay “chấn động’’ showbiz giữa Hoàng Công Cường, Hồ Hoài Anh và Võ Văn Tâm: Tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X

Cú bắt tay “chấn động’’ showbiz giữa Hoàng Công Cường, Hồ Hoài Anh và Võ Văn Tâm: Tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X

14:18 , 12/03/2026
Gia thế của bạn trai Hoa hậu Thanh Thuỷ

Gia thế của bạn trai Hoa hậu Thanh Thuỷ

14:15 , 12/03/2026
Không phải hoa sưa, cũng chẳng phải hoa ban trắng, tọa độ check in hoa mai xanh Thái đang được dân tình mê đắm

Không phải hoa sưa, cũng chẳng phải hoa ban trắng, tọa độ check in hoa mai xanh Thái đang được dân tình mê đắm

13:59 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên