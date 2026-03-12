Con gái NSND Trần Hiếu nói cú sốc lớn: "Đó là thời gian kinh khủng nhất"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu là Hà Trần đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn, trầm cảm trong cuộc đời mình dẫn tới tính cách thu mình, lạnh lùng hiện tại.

Hà Trần

Cô nói: "Hồi còn nhỏ, tôi là cô bé nghịch ngợm, thích ca hát, có máu văn nghệ và cũng mơ mộng, thích làm thơ. Tôi có một tuổi thơ rất hạnh phúc với bố mẹ, anh trai, gia đình.

Trong ngôi nhà của tôi lúc nào cũng có người ra người vào, đông đúc học sinh của bố và có tiếng cười, tiếng đàn, suốt một khoảng thời gian dài.

Cho đến khi tôi học lớp 8 thì mẹ qua đời. Đó là cú sốc lớn với tôi, từ cô bé vui vẻ, vô tư, tôi thu mình lại.

Tôi nghĩ, sự lạnh lùng của tôi một phần do gen của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Một phần còn lại do tôi phải tự vệ, thu mình vào để tự bảo vệ mình khi bị sang chấn, tổn thương về tâm lý khi mất mẹ. Tôi lại là đứa con gái rất thân với mẹ. Những mất mát tình cảm đó khiến tôi thu mình lại.

MC Nguyên Khang

Chỉ những người nào khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương, tin cậy thì tôi mới mở lòng.

Khoảng thời gian từ 14 đến 18 tuổi là tuổi dậy thì, rất quan trọng với một người con gái nhưng tôi lại thiếu mẹ bên cạnh. Cho đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là thời gian kinh khủng nhất với tôi.

Có rất nhiều giai đoạn tôi cảm thấy không muốn sống nữa. Tôi bị trầm cảm. Cái mất mát đó lớn với tôi quá và tôi cảm thấy không có gì bù lại vào được".

MC Nguyên Khang cũng tâm sự: "Tôi cũng từng trải qua giai đoạn năm cấp 3 thì đổ vỡ gia đình. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi từng nhiều lần tự hỏi mình sống để làm gì. Tôi không nói được với ai.

Mẹ tôi là người phụ nữ phải lo chu toàn gia đình nên tôi không muốn cho mẹ biết để mẹ phải lo lắng. Tôi cũng không tâm sự với bất cứ ai. Tôi phải vượt qua sự đấu tranh tâm lý xem nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng rất may, tôi đã vượt qua giai đoạn đó bằng âm nhạc".