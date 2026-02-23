Sức khỏe NSND Trần Hiếu sau phẫu thuật điều trị ung thư giai đoạn 4: "Nay ông tỉnh lắm đấy"

Mới đây, MC Trần Hạnh Phúc đăng clip đến thăm và chúc Tết NSND Trần Hiếu cũng là thầy của anh. Tại cuộc trò chuyện, MC Hạnh Phúc nói: "Con chắc là học trò đặc biệt nhất vì không phải là ca sĩ đến học". Vợ của NSND Trần Hiếu – bà Minh Ngà vừa quay clip cho 2 thầy trò vừa chia sẻ: "Đặc biệt nhất là trò ra trường là phỏng vấn hai vợ chồng thầy trên Đài truyền hình HTV9 – TPHCM".

MC Hạnh Phúc dặn dò NSND Trần Hiếu: "Thầy chỉ gầy đi thôi, chứ thầy vẫn thế. Thầy phải cố gắng ăn nhiều với những bữa ăn chất lượng". Vợ NSND Trần Hiếu nói thêm: "Lần trước Phúc tới thăm thầy là da thầy đen sạm, giờ dứt hóa chất rồi nên da hồng hào hơn, trí nhớ minh mẫn hơn".

MC Hạnh Phúc chụp ảnh kỷ niệm với vợ chồng NSND Trần Hiếu.

Trong cuộc trò chuyện, MC Hạnh Phúc cũng xin NSND Trần Hiếu hát tặng mình 1 bài. Nam NSND liền cất tiếng hát một đoạn. Giọng của ông vẫn trầm vang và khỏe khoắn như không hề có bệnh.

MC Hạnh Phúc khen tiếng hát của thầy vẫn đầy sức sống. Vợ NSND Trần Hiếu nói: "Nay ông tỉnh lắm đấy". NSND Trần Hiếu tiếp lời: "Tuổi của thầy được quy vào tuổi già nhưng không, mình vẫn bướng. Thầy vẫn yêu như ngày xưa, yêu mọi người, yêu đất nước".

MC Hạnh Phúc nói: "Trộm vía cô nhỉ, thầy khỏe hơn so với lần trước con đến. Cứ thấy thầy cô vui khỏe, suốt ngày chụp hình đi chơi là con vui rồi".

Trong cuộc nói chuyện, vợ chồng NSND Trần Hiếu và MC Hạnh Phúc đều tiết lộ, cả 3 đều từng bị ung thư. Vợ NSND Trần Hiếu chia sẻ: "Ngày đó, cô cũng bị ung thư, tay cô vẫn còn di chứng, vẫn sưng này. Hồi đó cứ lo Phúc nhưng Phúc bảo sang Singapore chữa bệnh".

Thầy trò NSND Trần Hiếu và MC Hạnh Phúc.

Cùng với đoạn clip này, MC Hạnh Phúc cũng chia sẻ kỷ niệm liên quan đến nhạc sĩ – NSND Trần Hiếu. Anh viết: "Thầy tôi - NSND Trần Hiếu, nay khoẻ hơn, hồng hào hơn và lần này còn nhớ được nhiều chuyện xưa. Luôn trân trọng những phút giây như này!

Ngày trước, sau khi đăng quang Én vàng, Phúc tình cờ dẫn một chương trình giao lưu với vợ chồng thầy. Sau đó thầy có khen giọng hay, nhưng bị phì hơi. Thế là mình cắp sách đến học thầy.

Hồi ấy từ chỗ mình trọ ở TPHCM đến nhà thầy cũng gần cả tiếng đồng hồ nhưng đi học rất chăm chỉ. Mặc dù đã có thành tích cao nhất ở lĩnh vực dẫn chương trình, nhưng những kiến thức thầy dạy lại là nền tảng về hơi thở cho giọng nói của Phúc sau này, có thể kiểm soát được các cao độ, cường độ, và trường độ khi nói.

Còn có những bài học không chỉ về âm thanh, mà còn cả nhân cách của một nghệ sĩ lớn. Phúc cảm thấy vô cùng may mắn, khi học được ở các thầy các cô, không chỉ là những kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà là cả một bầu trời nhân cách lớn!".

Vợ chồng NSND Trần Hiếu.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.

NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

NSND Trần Hiếu từng trải qua đợt điều trị dài ngày ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa trung ương hồi tháng 9/2025. Ông mắc ung thư giai đoạn 4, di căn xương, gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm và phải nhập viện cấp cứu. Ông cũng bị suy thận nặng khiến cơ thể suy nhược. Đầu tháng 10, ông xuất viện.