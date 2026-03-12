Cú bắt tay “chấn động’’ showbiz giữa Hoàng Công Cường, Hồ Hoài Anh và Võ Văn Tâm: Tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X

Live concert với chủ đề “Vé về Thanh Xuân” quy tụ dàn “sao” V-Pop nhiều thế hệ đang thu hút sự chú ý của công chúng. Với sự kết hợp giữa giữa Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà sản xuất Võ Văn Tâm, chương trình hứa hẹn tạo nên “chấn động” showbiz trong hành trình tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 8X và 9X.

Những màn kết hợp độc quyền có ‘’1-0-2’’

Theo BTC, đêm diễn quy tụ 11 gương mặt nghệ sĩ từng ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc đại chúng ở nhiều giai đoạn, từ thời kỳ băng cassette, đĩa CD đến giai đoạn bùng nổ của nhạc số. Những giọng ca từng đồng hành với ký ức thanh xuân của nhiều khán giả sẽ góp mặt trong live concert như: Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly. Đặc biệt, tại đêm nhạc, khán giả còn chứng kiến sự tái xuất đáng chú ý của các thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa và cả những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.

Ở lớp thế hệ ca sĩ đi trước, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc như giải thưởng “Làn Sóng Xanh” vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam, với nhiều album và ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức khán giả. Trong khi đó, “Anh Hai” Lam Trường được xem là “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu loạt ca khúc từng khuấy đảo thị trường nhạc Việt, ghi dấu ấn bằng giọng hát trầm ấm cùng phong cách thể hiện gần gũi, giàu cảm xúc.

Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam

“Anh Hai” Lam Trường được xem là “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ

Ở một sắc thái âm nhạc khác, Phương Thanh ghi dấu bằng chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng, trong khi Cẩm Ly lại chinh phục khán giả bằng những ca khúc Pop-ballad và dân ca trữ tình mộc mạc.

Phương Thanh ghi dấu trong lòng công chúng bằng chất giọng khàn đặc trưng

Cẩm Ly chinh phục khán giả bằng những ca khúc Pop-ballad

Sự xuất hiện của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa trong hành trình gợi nhắc ký ức thanh xuân với nhiều khán giả. Dù chỉ hoạt động trong thời gian không dài vào cuối thập niên 1990, song nhóm nhạc này được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp ban nhạc nam trong giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng.

Nhóm Quả Dưa Hấu

Phong cách trẻ trung, hiện đại, tinh thần “trai phố” văn minh đã giúp nhóm nhanh chóng tạo được vị thế riêng trong thị trường nhạc Việt. Việc các thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa cùng xuất hiện trên sân khấu “Vé về Thanh Xuân” tới đây được kỳ vọng sẽ khơi lại nhiều ký ức với những khán giả từng yêu thích và trưởng thành cùng âm nhạc của họ.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên, những người trưởng thành trong thời kỳ V-Pop bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe. Các ca khúc của họ từng gắn bó với đời sống âm nhạc của giới trẻ trong suốt hơn một thập kỷ qua từ những bản Ballad được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đến các sản phẩm Pop hiện đại.

Không gian biểu diễn như một “cỗ máy ký ức”

Theo tiết lộ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - người đảm nhận phần âm nhạc của chương trình, live-concert “Vé về Thanh Xuân” sẽ không chỉ tái hiện các bản “hit” quen thuộc mà còn mang đến những bản phối hoàn toàn mới. Ở đó, các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, chill, synthwave hay acoustic. Anh tin rằng sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần hoài niệm sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Đêm diễn được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường - người từng thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Với phong cách dàn dựng giàu tính thị giác và chú trọng yếu tố kể chuyện bằng sân khấu, anh sẽ hướng tới việc biến chương trình thành một hành trình ký ức bằng âm nhạc. Đồng hành cùng êkíp sáng tạo là nhà sản xuất Võ Văn Tâm, phụ trách tổng thể khâu tổ chức và sản xuất đảm bảo quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và tính đồng bộ của một đại nhạc hội lớn.

Ban tổ chức chương trình tiết lộ “Vé về Thanh Xuân” được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu hiện đại. Không gian biểu diễn được xây dựng theo ý tưởng như một “cỗ máy ký ức”, nơi các lớp hình ảnh LED, visual kể chuyện và hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Thông qua sự hội tụ của nhiều giọng ca từng gắn bó với các thời kỳ phát triển của nhạc V-Pop, chương trình hướng tới việc tái hiện một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả.

Với ý nghĩa đó, “Vé về Thanh Xuân” được tổ chức bởi công ty Vi21 Media và HCC Productions không chỉ giúp khán giả nhớ về những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người mà còn cho thấy thanh xuân không mất đi, chỉ là chúng ta cần một tấm vé để trở lại. Thanh xuân có thể trôi qua nhưng âm nhạc của thanh xuân sẽ còn mãi và đêm diễn chính là tấm vé đưa khán giả trở về với những ký ức rực rỡ ấy, trọn vẹn, sâu lắng và đầy tự hào.

Live concert “Vé về Thanh Xuân” sẽ diễn ra vào tối 25/4/2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.