Gia thế của bạn trai Hoa hậu Thanh Thuỷ

Khoảng 2 tháng trước, Hoa hậu Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình đã vướng nghi vấn hẹn hò. “Thám tử mạng” soi ra hàng loạt chi tiết lạ từ cặp đôi như mặc đồ giống nhau, check-in cùng địa điểm. Cho đến ngày 11/3, hình ảnh Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ xuất hiện cùng nhau trên đường đã gây xôn xao mạng xã hội.

Giữa lúc chuyện tình cảm được quan tâm, thông tin về Trịnh Thăng Bình cũng gây chú ý. Trịnh Thăng Bình được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và nhà sản xuất âm nhạc. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2020, nam nghệ sĩ duy trì tần suất làm việc khá đều đặn khi gần như mỗi năm đều phát hành từ một đến hai album.

Điều này phần nào cho thấy sự năng nổ, bền bỉ cũng như sự nghiêm túc của anh với con đường nghệ thuật.Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, hiện Trịnh Thăng Bình còn đảm nhiệm vai trò giám đốc một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Có lẽ nào ta yêu nhau, Tam nam vẫn phú, Hát ca bồng bềnh hay Người đẹp online.

Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện tại khu vực công ty của ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, anh còn từng được nhiều người nhắc đến như một công tử của Vbiz khi có cuộc sống khá giả và khối tài sản đáng mơ ước. Trước đó, trong một talkshow, Trấn Thành từng tiết lộ Trịnh Thăng Bình xuất thân trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được sống trong môi trường đầy đủ nên ít phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Không chỉ ghi dấu ấn với tài năng âm nhạc, nam ca sĩ còn được nhắc đến khi sở hữu khối tài sản đáng chú ý dù mới bước sang tuổi ngoài 30.

Anh cho biết: “Từ nhỏ, tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được ăn mặc thoải mái nên lớn lên luôn ý thức được việc để ý đến hình ảnh của bản thân mình. Trong thời trang tôi quan niệm, không phải cứ khoác lên mình hàng hiệu đã là đẳng cấp. Tôi yêu bản thân nên muốn dành cho mình sự thoải mái nhất. Không cần hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần bản thân thấy đẹp, thấy thoải mái là được”.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình còn sớm bộc lộ niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân đã thử sức với nhiều dự án từ khá sớm và cũng không ít lần trải qua thất bại. Tuy nhiên, với anh, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học quý giá. Thay vì lo lắng hay tiếc nuối, Trịnh Thăng Bình chọn cách nhìn nhận đó như kinh nghiệm để trưởng thành hơn trên con đường mình theo đuổi.

Trước đó, hint tình cảm giữa Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình nổ ra khi cô được bắt gặp rời địa điểm bằng một chiếc xế hộp hạng sang. Điều khiến netizen chú ý là mẫu xe và biển số được cho là trùng với chiếc xe mà Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đó. Không dừng lại ở đó, một số “team qua đường” còn cho rằng người cầm lái đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của nam ca sĩ. Những chi tiết trùng hợp này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nghi vấn mối quan hệ giữa hai người càng trở thành đề tài bàn tán.

Trước khi yêu Thanh Thủy, nam ca sĩ từng có quãng thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng sau 7 tháng công khai thì cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Đây cũng là mối tình duy nhất mà Trịnh Thăng Bình công khai trước công chúng. Sau chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp.

Sau Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình được cho là hẹn hò kín tiếng với ca sĩ Liz Kim Cương. Cả hai từng có thời gian chung một công ty và bị soi cùng nhau du lịch từ trong đến ngoài nước. Cho đến tháng 11/2019, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương xác nhận "đường ai nấy đi" và trở lại với mối quan hệ chủ yếu xoay quanh công việc.

Nam ca sĩ thường xuyên check-in ở các địa điểm sang chảnh, du lịch ở các nơi nổi tiếng.

Bên cạnh công việc, nam ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thường xuyên check-in ở các địa điểm sang chảnh, du lịch ở các nơi nổi tiếng.

