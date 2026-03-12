Cụ ông 60 tuổi gây sốt MXH với vẻ ngoài đẹp như nam thần, thân hình lực sĩ

Chuando Tan (Trần Truyền Đa) - nhiếp ảnh gia thời trang người Singapore không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng châu Á do sở hữu vẻ đẹp không tuổi. Tan có rất nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội nhờ những bức ảnh khoe vẻ quyến rũ với thân hình cường tráng săn chắc, cơ bụng 6 múi đẹp như tượng tạc và gương mặt trẻ trung, sắc nét.

Ngoài ra, làn da chưa có dấu hiệu lão hóa và phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu của Tan cũng được nhiều người yêu thích.

Trần Truyền Đa trong sinh nhật tuổi 60

Hôm 3/3 mới đây, "cụ ông" này lại gây "sốt" mạng xã hội nước này với dòng chia sẻ trên Instagram rằng mình đã bước sang tuổi 60. Người dùng mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước thân hình như lực sĩ, mái tóc dày cùng diện mạo trẻ trung của ông. Nhiều người khen Tan "lão hóa ngược" thành công, thậm chí không tin ông đã ở tuổi lục tuần.

Chuando Tan sinh năm 1966, gia nhập làng mẫu từ năm 16 tuổi và từng có thời gian hoạt động với vai trò ca sĩ.

Thân hình vạm vỡ, cơ bụng 6 múi ở tuổi 60 của Chuando Tan

Sau thời gian làm việc ở Mỹ, năm 29 tuổi, ông trở về Singapore, rẽ sang làm nhiếp ảnh gia và thành lập một công ty quản lý người mẫu. Tên tuổi của ông bắt đầu vụt sáng nhờ diện mạo thu hút ngay cả khi đã chạm ngưỡng ngũ tuần. Năm 2022, truyền thông Nhật Bản thậm chí còn ưu ái gọi ông là "nam thần 56 tuổi".

Trong cuốn sách "Đời không nhất thiết lúc nào cũng phải thắng" xuất bản năm 2024, ông Tan chia sẻ chi tiết về lối sống lành mạnh của mình. Theo đó, chìa khóa để duy trì phong độ đỉnh cao nằm ở nguyên tắc 30% nhờ tập luyện và 70% đến từ việc kiểm soát chế độ ăn uống khắt khe.

Ông Tan duy trì thói quen ăn uống thanh đạm từ thời còn làm người mẫu. Khi đó, ông thường có thói quen nhúng thức ăn qua nước lọc để loại bỏ bớt lớp dầu mỡ trên bề mặt trước khi thưởng thức. Dù hiện tại không còn quá khắt khe với bản thân như trước, thực đơn của cựu người mẫu vẫn kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.

Bữa sáng của ông luôn giàu protein, lúc là 6 quả trứng hoặc một ly protein shake; khi lại là yến mạch ăn kèm với trứng, mật ong, bơ, các loại quả mọng và hạt. Bữa trưa và tối thường là gà hấp, nướng hoặc súp cá ăn kèm một ít cơm trắng. Dù rất thích cơm gà Hải Nam, ông vẫn chủ động đổi sang cơm trắng thường để tránh hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, đồng thời nói không với nội tạng và các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Thay vì gò ép bản thân vào việc đếm calo mỗi ngày gây mệt mỏi, Trần Truyền Đa tự thưởng cho mình những khoảng thời gian thư giãn vào cuối tuần bằng việc đi ăn uống cùng bạn bè. Ông không quá khắt khe với đồ chiên tempura hay các món tráng miệng như kem.

Việc uống đủ nước mỗi ngày và đảm bảo bụng rỗng khoảng 5 đến 6 tiếng trước khi đi ngủ cũng là những thói quen quan trọng giúp ông duy trì vẻ ngoài "không tuổi".

Ngoài ra, Tan còn kiểm soát thời gian tiếp xúc với ánh nắng đủ để tổng hợp vitamin D nhưng không đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Anh khuyên nên chọn 2 thời điểm tốt nhất là sáng sớm và chiều tối.

Tan khi sinh nhật 58 tuổi

Phong cách thời trang trẻ trung của cụ ông 60 tuổi

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện khắt khe, ông đặc biệt coi trọng giấc ngủ, luôn cố gắng đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Trong cuốn sách của mình, ông chia sẻ chỉ cần thiếu ngủ dù chỉ một giờ cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và trạng thái tinh thần.

Dù được mệnh danh là "nam thần không tuổi", ông Tan thừa nhận đôi khi cảm thấy áp lực trước kỳ vọng quá lớn của công chúng về việc mình không được già đi. Tuy nhiên, ông chọn cách đối diện một cách bình thản, chấp nhận quy luật tự nhiên và tập trung vào sức khỏe tinh thần. Cựu người mẫu duy trì lối sống lành mạnh khi nói không với thuốc lá, rượu bia, đồng thời luôn tự nhắc nhở bản thân rằng việc giữ vững một tâm thế tích cực, trẻ trung là điều quan trọng nhất.