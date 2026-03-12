Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thử 1 loại đồ uống Việt Nam, khách Tây liên tục lắc đầu, cảm thán: “Họ đã cho những gì vào đây vậy?”

12-03-2026 - 11:55 AM | Lifestyle

Thử 1 loại đồ uống Việt Nam, khách Tây liên tục lắc đầu, cảm thán: “Họ đã cho những gì vào đây vậy?”

Trải nghiệm đồ uống Việt Nam của một du khách nước ngoài đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một du khách nước ngoài với tài khoản TikTok @harold.holland mới đây đã chia sẻ trải nghiệm thử cà phê muối khi du lịch Việt Nam.

Trong đoạn video, vị khách cho biết hôm đó là ngày cuối cùng của anh tại Việt Nam, và anh quyết định bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê muối - thức uống mà anh đã uống nhiều lần kể từ khi đặt chân đến đây.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Việt Nam, và còn cách nào tốt hơn để bắt đầu ngày mới ngoài một ly cà phê muối. Từ khi đến đây, tôi đã uống món này liên tục” , anh chia sẻ.

(Nguồn: TikTok @harold.holland)

Trong nhiều khoảnh khắc của video, anh vừa uống vừa lắc đầu cảm thán “Oh my God”, tỏ ra thích thú trước hương vị đặc biệt của loại đồ uống này. Vị khách cũng hài hước cho biết có những ngày mình uống đến hai ly cà phê muối, bởi hương vị khiến anh “khó cưỡng”.

Ở phần cuối video, nam du khách bày tỏ sự “khó xử” khi nghĩ đến việc quay lại thói quen uống cà phê đen sau chuyến đi. “Làm sao tôi có thể quay lại chỉ uống cà phê đen như trước đây được nữa? Tôi cũng không biết” , anh nói.

Biểu cảm thích thú của vị khách Tây khi uống cà phê muối Việt Nam (Nguồn: TikTok @harold.holland)

Đoạn video còn kèm chú thích hài hước: “Họ đã cho gì vào loại đồ uống này vậy?”, như một cách nói vui về sức hút khó giải thích của cà phê muối.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng nhiều bình luận đồng tình từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng chính lớp kem mặn béo kết hợp với vị cà phê đậm đã tạo nên hương vị đặc trưng, khiến nhiều du khách lần đầu thưởng thức phải ngạc nhiên, thậm chí “mê mẩn” như vị khách trong video.

Nhiều du khách nước ngoài yêu thích hương vị cà phê muối

Cà phê muối là một biến tấu độc đáo của cà phê Việt Nam, kết hợp giữa cà phê đậm vị với lớp kem sữa béo nhẹ pha chút muối, tạo nên hương vị vừa mặn, vừa ngọt và thơm đặc trưng. Năm 2024, CNN Travel nhận định món cà phê muối Việt Nam đang trở thành xu hướng ẩm thực mới.

Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ”

Kim Linh

Phụ nữ mới

