Phụ nữ sau 25 tuổi đừng tiếc công nấu bát canh này: Bổ máu, sáng mắt, da dẻ hồng hào bất ngờ!

Phụ nữ hiện đại chúng ta thường quay cuồng giữa công việc, gia đình và những giờ phút "cắm mặt" vào màn hình máy tính hay điện thoại không kể ngày đêm. Hậu quả để lại không chỉ là đôi mắt nhức mỏi, lờ đờ mà còn là khí huyết kém lưu thông, khiến da dẻ nhợt nhạt, cơ thể hay mệt mỏi nhức đầu. Thay vì vội vã tìm đến những loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, tại sao bạn không thử quay về với gian bếp ấm cúng và tự thưởng cho mình một bát canh gan lợn nấu cải bó xôi?

Đây không chỉ là một món ăn ngon ngọt, thanh mát vô cùng đưa cơm mà còn là bài thuốc dân gian tuyệt vời giúp chị em bổ sung lượng sắt dồi dào, thanh nhiệt giải độc gan và làm sáng mắt. Đặc biệt, với bí quyết chế biến mộc mạc cực kỳ đơn giản dưới đây, miếng gan lợn sẽ giữ trọn được độ mềm mướt, béo ngậy mà không hề vương chút mùi tanh nào, đảm bảo nếm thử một ngụm là thấy cả cơ thể được chữa lành.

Tại sao phái đẹp lại cần bát canh mộc mạc này đến vậy?

Có một sự thật là cơ thể phụ nữ chúng ta rất dễ bị thiếu hụt sắt, đặc biệt là sau mỗi kỳ "rụng dâu" hay trải qua quá trình sinh nở, dẫn đến tình trạng thiếu máu, hay hoa mắt chóng mặt và làn da mất đi vẻ hồng hào tự nhiên. Lúc này, gan lợn và cải bó xôi (hay còn gọi là rau chân vịt) chính là một bộ đôi hoàn hảo sinh ra là để dành cho phái đẹp.

Nếu như gan lợn được ví như "nhà vô địch" trong việc cung cấp sắt và vitamin A giúp bổ máu, làm sáng mắt, thì cải bó xôi lại dồi dào axit folic và các vitamin thiết yếu giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất một cách tối đa.

Thêm vào đó, chút kỷ tử đỏ mọng và vài lát gừng cay nồng không chỉ điểm xuyết cho bát canh thêm phần đẹp mắt mà còn hỗ trợ thanh can, minh mục, xua tan đi sự mệt mỏi của đôi mắt sau cả ngày dài phải điều tiết quá mức trước ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử. Uống một ngụm canh ấm nóng, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của rau củ hòa quyện cùng cái bùi béo của gan, dường như bao nhiêu muộn phiền, mệt nhọc của một ngày bận rộn cũng trôi tuột đi hết.

Tuyệt chiêu xử lý gan lợn mềm mướt, tuyệt đối không tanh

Nhiều chị em rất e ngại việc nấu gan lợn vì sợ mùi tanh đặc trưng và kết cấu khô xác, bã bã nếu lỡ quá lửa. Thế nhưng, bí quyết của một bát canh ngon lại nằm trọn ở khâu sơ chế tưởng chừng nhỏ bé này.

Khi mua gan lợn về, bạn hãy thái thành những lát mỏng vừa ăn, sau đó cho vào bát và bắt đầu quá trình "làm sạch sâu". Hãy dùng một chút bột năng (hoặc bột bắp), muối hạt và một thìa rượu nấu ăn để trộn đều, ướp nhẹ nhàng mẻ gan này. Sự kết hợp này sẽ giúp khử đi hoàn toàn mùi hôi, đồng thời đẩy hết những máu thừa cặn bẩn bên trong cấu trúc gan ra ngoài.

Sau khi ướp khoảng vài phút, bạn đem rửa lại thật sạch dưới vòi nước chảy cho đến khi nước trong vắt thì vớt ra để ráo. Bước tiếp theo để miếng gan luôn giữ được độ mềm mướt khi nấu là hãy khoác cho nó một lớp áo gia vị mới gồm một chút nước tương đậm đà, xíu muối và một thìa dầu đậu phộng (hoặc dầu ăn thông thường). Lớp dầu ăn này sẽ đóng vai trò như một màng bảo vệ, khóa chặt độ ẩm và sự mọng nước bên trong, giúp miếng gan khi chín tới sẽ giòn mềm, sần sật và béo ngậy vô cùng hấp dẫn.

Nấu canh nhàn tênh, mười phút là có ngay cực phẩm

Khâu chuẩn bị rau cũng có một lưu ý nhỏ mà rất nhiều người thường bỏ qua, đó là việc loại bỏ axit oxalic trong cải bó xôi. Cải bó xôi rất bổ dưỡng nhưng lại chứa lượng axit oxalic khá cao, chất này không chỉ tạo ra vị chát nhẹ mà còn làm cản trở quá trình cơ thể hấp thụ canxi và sắt.

Vì vậy, trước khi nấu canh, bạn hãy đun sôi một nồi nước, cho cải bó xôi vào chần nhanh chừng 30 giây rồi vớt ra ngay. Thao tác chớp nhoáng này sẽ loại bỏ phần lớn lượng axit có hại mà vẫn giữ được màu xanh mướt mắt và độ giòn ngọt của rau.

Khi mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, bạn đặt một chiếc nồi nhỏ lên bếp, đun nóng chút dầu ăn rồi cho gừng thái chỉ vào phi thật thơm. Mùi gừng ấm nồng bốc lên cũng là lúc bạn đổ nước sôi vào nồi, tiếp tục trút phần gan lợn đã tẩm ướp cùng cải bó xôi và một nhúm kỷ tử vào. Lúc này, bạn chỉ cần đợi nồi canh sôi bùng lên trở lại, nêm nếm thêm chút gia vị cho vừa miệng là có thể tắt bếp ngay lập tức. Đừng đun quá lâu để tránh làm gan bị cứng và rau bị nhũn mất đi vitamin nhé.

Giữa nhịp sống hối hả, việc tự tay nấu một bát canh nóng hổi, ngon lành không chỉ là cách để nạp năng lượng mà còn là cách phụ nữ tự ôm ấp và yêu thương lấy bản thân mình. Bát canh gan lợn cải bó xôi mộc mạc, nước canh trong veo ngọt thanh, miếng gan mềm tan không chút mùi hăng, điểm xuyết màu xanh mướt của rau và sắc đỏ li ti của kỷ tử chắc chắn sẽ làm dịu đi chiếc dạ dày đang réo rắt và xoa dịu cả một tâm hồn đang mệt mỏi.

Mùa xuân này, hoặc bất cứ khi nào cảm thấy da dẻ kém sắc, đôi mắt nặng trĩu vì công việc, hãy nhớ ngay đến công thức siêu đơn giản này. Đừng đợi ai đó đến chăm sóc mình, hãy chủ động bước vào bếp, tốn chưa đầy mười lăm phút là bạn đã có ngay một "suối nguồn tươi trẻ" để tự thưởng cho chính mình rồi đấy.