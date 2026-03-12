Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam diễn viên bỏ TP.HCM sau nửa đời, nói thẳng với trùm Điền Quân: "Tôi sợ lắm rồi"

12-03-2026 - 10:20 AM | Lifestyle

"Tôi sống một nửa đời người là 35 năm ở Sài Gòn, đến giờ thì chính thức sợ chốn đô thành, phồn hoa đô hội" – Tiết Cương nói.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là Khương Dừa đã về tận Long An để thăm nhà diễn viên Tiết Cương.

Tại đây, nam diễn viên đã chia sẻ lý do anh bỏ TP.HCM về quê sinh sống cùng vợ kém 26 tuổi và con trai.

Nam diễn viên bỏ TP.HCM sau nửa đời, nói thẳng với trùm Điền Quân: "Tôi sợ lắm rồi" - Ảnh 1.

Tiết Cương và Khương Dừa

Anh nói: "Cũng phải 4, 5 năm rồi tôi mới gặp lại Khương Dừa, từ đợt sau dịch tới giờ. Tôi là người gốc Long An nhưng bên phố chợ, không phải ở đây.

Lớn lên, tôi lên Sài Gòn học trường Sân khấu Điện ảnh rồi gia đình tôi cũng bán nhà để lên Sài Gòn sống cùng tôi. Mới đây thì tôi mới mua đất ở khu này, tự xây nhà rồi cùng vợ con về ở.

Tôi thích ở đây vì vắng vẻ, yên tĩnh, chiều chiều tôi cho con đi dạo mát lắm. Ở Sài Gòn đông đúc, ngột ngạt quá, tôi mệt rồi. Tôi sống một nửa đời người là 35 năm ở Sài Gòn, đến giờ thì chính thức sợ chốn đô thành, phồn hoa đô hội. Tôi sợ lắm rồi vì quá ngột ngạt.

Nhiều lúc tôi đi show tầm chiều chiều 4 giờ, 5 giờ mà mệt mỏi. Trời ơi, mọi thứ mệt mỏi, ngột ngạt.

Nam diễn viên bỏ TP.HCM sau nửa đời, nói thẳng với trùm Điền Quân: "Tôi sợ lắm rồi" - Ảnh 2.

Tới khi về đây, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Với lại ở đây cũng gần thành phố, không phải quá xa.

Nói chung tôi cứ ở đây, khi nào có show thì chạy xe lên Sài Gòn rồi lại tự chạy xe về, mất chừng hơn một tiếng. Ngày nào có show thì tôi đi diễn còn không có show thì tôi ở nhà trông con, chơi với con.

Ở nhà tôi cứ tự làm cái nọ cái kia, tự xây sửa nhà, trồng cây, chăm sóc vườn tược".

Diễn viên Tiết Cương tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973 tại Long An. Anh khởi nghiệp từ sân khấu kịch và được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình hài.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia làm MC, đạo diễn tiểu phẩm và hoạt động trên nền tảng YouTube. Năm 2022, anh kết hôn với bà xã Ngọc Thưởng, kém 26 tuổi. Tháng 5/2025, nam diễn viên đón con trai đầu lòng ở tuổi 52.

Trùm Điền Quân Khương Dừa mua 5 chỉ vàng tặng vợ, sau vài năm lãi đậm

PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyến bay trực thăng vòng quanh TP.HCM có giá lên tới 18 triệu/người: Trải nghiệm có 1-0-2 ngắm trọn rừng ngập mặn đến cung đường biển

Chuyến bay trực thăng vòng quanh TP.HCM có giá lên tới 18 triệu/người: Trải nghiệm có 1-0-2 ngắm trọn rừng ngập mặn đến cung đường biển Nổi bật

Cận cảnh biệt thự trị giá 190 tỷ đồng rộng 666m2 của MC giàu nhất showbiz

Cận cảnh biệt thự trị giá 190 tỷ đồng rộng 666m2 của MC giàu nhất showbiz Nổi bật

Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác

Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác

10:19 , 12/03/2026
Vì sao phụ nữ nhất định phải có tiền? Đây là câu trả lời hay nhất dành cho bạn

Vì sao phụ nữ nhất định phải có tiền? Đây là câu trả lời hay nhất dành cho bạn

10:08 , 12/03/2026
Mỹ Tâm mâu thuẫn với Mai Tài Phến

Mỹ Tâm mâu thuẫn với Mai Tài Phến

09:58 , 12/03/2026
Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sân

Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sân

09:38 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên