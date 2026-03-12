Vì sao phụ nữ nhất định phải có tiền? Đây là câu trả lời hay nhất dành cho bạn

Nếu bạn hỏi những người phụ nữ ở độ tuổi 30 - 40 rằng, trong kinh nghiệm sống của họ, điều quan trọng nhất là gì?

Rất có thể nhiều người sẽ trả lời: “Hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Trong đó, kiếm tiền thật tốt có thể nói là điều quan trọng hàng đầu”.

Một người phụ nữ nếu có tiền, đặc biệt là tiền do chính mình kiếm được, thì cô ấy sẽ có khả năng tự bảo vệ và lo liệu cho cuộc đời mình.

Bạn đời có thể rời đi trước

Nếu một người phụ nữ ngay từ đầu đã biết dựa vào bản thân để kiếm tiền thì dù hôn nhân có xảy ra biến cố như chồng qua đời, rời đi hay ly hôn, cô ấy vẫn có khả năng sống tốt.

Gần đây, một người họ hàng quen biết của tôi gặp phải một chuyện rất đau lòng. Người chồng đến tuổi trung niên thì đột ngột bị xuất huyết não và phải vào phòng ICU. Đến nay đã ở bệnh viện 2 tháng, tình hình gần như không còn hy vọng.

Anh ấy để lại phía sau 2 đứa con và người vợ. Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Họ sẽ sống thế nào tiếp theo? Liệu gia đình 2 bên có thực sự sẵn sàng và có đủ khả năng hỗ trợ cho họ hay không?

Cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ và những tai nạn như vậy với đàn ông cũng không phải hiếm. Nếu một người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như vậy mà bản thân lại không có khả năng kiếm tiền, thì cô ấy phải làm sao?

Có thu nhập sẽ có tiếng nói hơn trong gia đình

Một người phụ nữ có kiếm được tiền hay không, gần như quyết định trực tiếp vị thế và tiếng nói của cô ấy trong cuộc sống.

Một người bạn của tôi làm trong ngành có thu nhập rất cao. Cô ấy làm việc rất xuất sắc và thu nhập gấp 2 - 3 lần chồng. Vì vậy, ở nhà cô ấy gần như không cần làm việc nhà.

Thậm chí người chồng khi đã bước vào tuổi trung niên vẫn rất tôn trọng vợ, bởi anh ấy cũng hiểu rằng nếu người phụ nữ này muốn, cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt hơn.

Đó chính là điều người ta thường nói: nền tảng kinh tế quyết định vị thế trong đời sống.

Yêu bản thân cũng cần có tiền

Trong thực tế, một cuộc sống có chất lượng tốt và nhiều tiện ích đều có thể đạt được nhờ tiền. Một người phụ nữ có khả năng kiếm tiền sẽ có thể sống thoải mái hơn.

Tôi có một người bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cô ấy có kiến thức phong phú và giữ vị trí cao trong ngành nên khả năng kiếm tiền khá tốt.

Vì vậy, cô ấy không cần tự làm việc nhà mà thuê một người giúp việc nấu những bữa ăn lành mạnh mỗi ngày và dọn dẹp nhà cửa. Khi ra ngoài làm việc, cô ấy đi taxi để tiết kiệm thời gian và năng lượng, thay vì phải sử dụng phương tiện công cộng. Những sự tiện lợi và tự do đó đều được xây dựng trên nền tảng khả năng kiếm tiền của cô ấy.

Tóm lại, trong những năng lực quan trọng nhất của một người phụ nữ, khả năng kiếm tiền chắc chắn là một trong số đó. Khả năng kiếm tiền là công cụ quan trọng nhất giúp cô ấy chống đỡ những rủi ro của cuộc đời, đồng thời cũng là con đường để có được nhiều tự do hơn trong cuộc sống.

Nguồn: Sohu