Cận cảnh biệt thự trị giá 190 tỷ đồng rộng 666m2 của MC giàu nhất showbiz

Cuộc sống của các ngôi sao trong giới giải trí Hoa ngữ luôn là tâm điểm của sự hiếu kỳ, nhưng trường hợp của Lý Tương lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "MC giàu nhất showbiz", khối tài sản kếch xù và phong cách sinh hoạt vương giả của cô cùng chồng cũ Vương Nhạc Luân luôn khiến công chúng phải kinh ngạc.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự xa hoa này chính là căn siêu biệt thự tọa lạc tại một khu dân cư cao cấp thuộc quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc - nơi vốn nổi tiếng với sự riêng tư tuyệt đối khi toàn khu chỉ sở hữu vỏn vẹn 153 căn nhà độc lập.

Dinh thự của Lý Tương có diện tích rộng tới 666m2 với kết cấu ba tầng bề thế, ước tính giá trị thị trường vượt mức 50 triệu NDT (hơn 190 tỷ đồng). Ngay khi bước chân vào bên trong, sự choáng ngợp đến từ không gian phòng khách sở hữu trần cao tới 6 mét, tạo nên một cảm giác uy nghi và thoáng đãng hiếm có.

Hình ảnh căn biệt thự rộng 666m2 tại Bắc Kinh của Lý Tương

Để tối ưu hóa sự tiện nghi cho một diện tích lớn như vậy, gia chủ đã lắp đặt hệ thống thang máy riêng, cho phép di chuyển trực tiếp giữa các tầng. Sự tỉ mỉ trong thiết kế còn hiện diện ở khu vực bếp hiện đại với chi phí trang trí lên tới hàng triệu NDT, hay phòng ngủ độc đáo với giường tròn cỡ lớn và hệ thống cửa sổ kính cong giúp bắt trọn ánh sáng tự nhiên.

Không chỉ là nơi ở, căn nhà còn là một "thiên đường giải trí" thu nhỏ với quầy bar, phòng karaoke chuyên nghiệp, cùng khu vườn rộng và bể bơi riêng biệt phía sau.

Mặt chính diện của căn biệt thự

Ngoài căn biệt thự bề thế ở Bắc Kinh, gia đình nữ MC còn từng xuất hiện trên truyền hình với 1 căn duplex sang trọng tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tại đây, nội thất được chăm chút bằng những vật liệu thượng lưu như gỗ đỏ cao cấp, đá cẩm thạch đồng tông và các chi tiết chạm trổ tinh xảo. Từ bộ sofa hiện đại đến hệ thống tủ lạnh âm tường luôn đầy ắp thực phẩm nhập khẩu, mỗi góc nhỏ đều toát lên hơi thở của sự giàu sang và phong cách sống thượng lưu.

Bên trong biệt thự của Lý Tương ở Hồ Nam

Nhìn lại hành trình gây dựng tài sản, công chúng không khỏi ngưỡng mộ tầm nhìn chiến lược của cựu MC nổi tiếng này. Thành công của Lý Tương không đến từ sự ngẫu nhiên mà là kết quả của khả năng "đón đầu làn sóng" thị trường bất động sản ngay từ khi còn là sinh viên.

Nhờ quyết định đầu tư sớm, trước khi các chính sách hạn chế mua nhà tại Bắc Kinh được áp dụng, cô hiện nắm giữ trong tay hơn 70 bất động sản rải rác tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, sự nhạy bén còn đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực thương mại điện tử, mang về doanh thu hàng chục triệu NDT mỗi ngày thông qua các buổi livestream bán hàng ở thời kỳ đỉnh cao.

Sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu với tổng tài sản ước tính lên tới 50 tỷ NDT (khoảng 191.000 tỷ đồng), Lý Tương không ngần ngại duy trì một lối sống xa xỉ bậc nhất. Những con số về chi tiêu của gia đình cô thường xuyên gây chấn động dư luận, từ một bữa sáng trị giá 7.000 NDT (hơn 26 triệu đồng), cho đến mức sinh hoạt phí hàng tháng có lúc chạm mốc 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Lý Tương (trái) và cô con gái Vương Thi Linh

Ở thời điểm hiện tại, khi đã rời xa guồng quay hối hả của showbiz, Lý Tương lựa chọn tận hưởng cuộc sống tự tại và thường xuyên di chuyển giữa Anh và Trung Quốc. Nữ MC còn chi hơn 21 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng) để sở hữu một căn hộ cao cấp ngay tại thủ đô London.

Giờ đây, hình ảnh của cô thường gắn liền với những bữa tiệc thượng lưu bên con gái Vương Thi Linh, thay vì những ánh đèn sân khấu náo nhiệt. Dẫu vậy, cái tên Lý Tương vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi lần xuất hiện hay một động thái nhỏ của cô vẫn luôn là đề tài "nóng" khiến công chúng Trung Quốc không ngừng quan tâm và tranh luận.

(Theo Sina)