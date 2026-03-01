Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trà sữa nổi tiếng nhất Thái tự nhận 'flop' ở Việt Nam, khách chê 55 ngàn quá đắt dù có BLACKPINK lăng xê

12-03-2026 - 00:06 AM | Lifestyle

Có một lý do cốt lõi khiến hãng trà sữa này dù là "huyền thoại" tại xứ sở Chùa Vàng nhưng vẫn chưa thể bứt phá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Nhắc đến du lịch Thái Lan, người ta thường nghĩ ngay đến thiên đường ẩm thực với những món cay nồng đặc trưng, từ Tom Yum đến Pad Thai. Thế nhưng, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua linh hồn của đường phố Bangkok: Trà sữa Thái. Giữa hàng trăm thương hiệu mọc lên như nấm, ChaTraMue vẫn đứng vững như một biểu tượng quốc dân với lịch sử hơn 80 năm hình thành và phát triển.

ChaTraMue là một trong những thương hiệu trà sữa lâu đời ở Thái Lan

Ra đời từ năm 1945, ChaTraMue không chỉ là một thức uống giải khát mà đã trở thành một phần trong checklist phải thử của bất kỳ du khách nào đặt chân đến đất nước này. Sự nổi tiếng của thương hiệu còn vươn tầm quốc tế khi được các thành viên BLACKPINK ưu ái. Người hâm mộ từng không khỏi thích thú khi chứng kiến hình ảnh các cô gái nhà YG mang hẳn ly trà sữa ChaTraMue lên sân khấu concert triệu đô để thưởng thức.

Hình ảnh Rosé (BLACKPINK) uống trà sữa ChaTraMue ngay trong concert

Tại Việt Nam, ChaTraMue hiện đã sở hữu 5 chi nhánh tại những vị trí đắc địa của Sài Gòn. Tuy nhiên, trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, chính thương hiệu này đã phải thốt lên lời "tự thú" đầy bất ngờ: "Tụi mình brand trà sữa TOP 1 ở Thái, nhưng ở Việt Nam thì tụi mình hơi FLOPPPPPP!!!!!!".

Bài đăng đang nhận được nhiều lượt quan tâm trên diễn đàn. (Ảnh minh hoạ)

Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi. Tại sao một thương hiệu có bề dày lịch sử, có chất lượng được khẳng định và có cả sự hậu thuẫn từ những người nổi tiếng lại rơi vào tình trạng "kém nhiệt" hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc?

Phân tích sâu vào các bình luận của người dùng, có thể thấy vấn đề không nằm ở chất lượng sản phẩm mà nằm ở giá cả và cảm xúc. Nhiều thực khách cho rằng mức giá của ChaTraMue tại Việt Nam (khoảng 55.000 VNĐ) đang tạo ra một rào cản tâm lý nhất định. Tại Thái Lan, một ly trà tương tự chỉ có giá khoảng 35 bath (tương đương 25.000 - 30.000 VNĐ). Khi sang Việt Nam, mức giá tăng gần gấp đôi khiến trải nghiệm "trà sữa bình dân, đậm chất đường phố" bị biến mất. Một người dùng nhận xét: "Ở Thái uống thấy ngon 9 điểm vì nó rẻ, nhưng ở Việt Nam giá 55k khiến cảm giác ngon bị tụt xuống còn 5, 6 điểm vì kỳ vọng của mình cao hơn ở phân khúc này."

Một số thực khách từng thưởng thức ChaTraMue ở Thái Lan lẫn Việt Nam đã đưa ra quan điểm về giá cả. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, "vibe" (không khí) cũng là yếu tố then chốt. Việc thưởng thức một ly trà sữa giữa cái nắng gay gắt của Bangkok mang lại cảm giác sảng khoái khác hẳn khi ngồi trong một cửa hàng tại Việt Nam. Nhiều người thừa nhận họ tìm đến ChaTraMue ở TP.HCM chủ yếu để tìm kiếm lại kỷ niệm của những chuyến du lịch, nhưng sự chênh lệch về giá và không gian khiến họ khó lòng duy trì thói quen uống thường xuyên.

Một số thực khách lại đưa ra quan điểm về vibe và hương vị. (Ảnh chụp màn hình)

Trước những ý kiến trái chiều về việc hương vị tại Việt Nam không đậm đà bằng bản gốc, đại diện ChaTraMue đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Thương hiệu khẳng định đội ngũ tại Việt Nam được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia Thái Lan, sử dụng 100% nguyên liệu, công thức và máy móc nhập khẩu. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng có lẽ sản phẩm vẫn còn thiếu một chút "gió Bangkok", đây là thứ cảm xúc vô hình mà máy móc không thể sao chép được. Thương hiệu đang nỗ lực điều chỉnh để mỗi ngụm trà tại Việt Nam ngày càng "chuẩn Thái" hơn, đồng thời lắng nghe phản hồi về giá cả để tìm ra hướng đi phù hợp hơn với tệp khách hàng đại chúng.

ChaTraMue đã tiếp thu ý kiến và sẽ điều chỉnh trong tương lai

Có lẽ, để ngày càng có nhiều thực khách lựa chọn hơn, ChaTraMue cần nhiều hơn là một cái danh hiệu số 1 Thái Lan. Đó là sự kết nối sâu sắc hơn với thói quen tiêu dùng của người Việt, nơi mà sự cân bằng giữa giá trị thực và trải nghiệm cảm xúc luôn là bài toán khó giải nhất.

Theo Hy Chu

Phụ nữ mới

