Chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang?

11-03-2026 - 23:42 PM | Lifestyle

Động thái của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thuý Hạnh gây chú ý.

Mới đây, cư dân mạng chú ý đến động thái trên trang cá nhân của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Theo ghi nhận, trong các bài đăng gần đây, cả hai đều chuyển về chế độ giới hạn người có thể bình luận. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò bởi trước đó, trang cá nhân của cặp đôi vốn khá cởi mở với người theo dõi.

Không chỉ vậy, một số bài đăng gần nhất của nhạc sĩ Minh Khang và Thúy Hạnh còn xuất hiện khá nhiều biểu tượng cảm xúc "phẫn nộ" từ các tài khoản mạng xã hội. Chính chi tiết này càng khiến động thái khóa bình luận của hai nghệ sĩ trở thành chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn.

Nhiều người cho rằng vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh có thể đã phải hạn chế phần bình luận công khai sau khi bị réo tên vào một đoạn clip đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một phía. Hiện tại, cả Minh Khang lẫn Thúy Hạnh đều chưa có bất kỳ phản hồi hay chia sẻ chính thức nào liên quan đến những bàn tán đang lan truyền.

Nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ giới hạn bình luận các bài viết trên trang cá nhân

Nhiều tài khoản mạng xã hội bất ngờ "thả phẫn nộ" các bài đăng của nam nhạc sĩ

Cựu người mẫu Thuý Hạnh cũng giới hạn bình luận trên trang cá nhân của mình

Trước đó không lâu, nhạc sĩ Minh Khang còn đăng tải hình ảnh cùng vợ chơi golf với dòng trạng thái hài hước cho biết bản thân "vẫn còn đang nghỉ Tết". Trong một bài đăng khác, nam nhạc sĩ chia sẻ lại loạt ảnh thời trẻ của mình khiến nhiều bạn bè thích thú.

Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Trong khi đó, Thúy Hạnh từng là một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt Nam từ cuối những năm 1990. Cô từng đoạt giải Người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á. Không chỉ vậy, người đẹp còn trở thành giám đốc điều hành một công ty người mẫu quy mô khi chỉ mới 20 tuổi.

Cặp đôi kết hôn năm 2006 và được xem là một trong những gia đình viên mãn của showbiz Việt. Sau hai thập kỷ chung sống, Minh Khang và Thúy Hạnh hiện có hai con gái. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình giản dị, những chuyến du lịch hoặc các hoạt động thể thao.

Nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thuý Hạnh là cặp vợ chồng nổi tiếng ở showbiz

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

