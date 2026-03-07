Nhạc sĩ tỷ view "đau toàn tập" vì Hoà Minzy và bạn trai Văn Cương

Mới đây, mạng xã hội được phen rần rần trước thông tin nữ ca sĩ Hoà Minzy chính thức công khai bạn trai mới. Trước đó, giọng ca gốc Bắc Ninh đã úp mở, "nhá hàng" những hình ảnh thân thiết bên cạnh một chàng trai giấu mặt khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, liên tục đồn đoán về danh tính nửa kia. Đến tối 6/3, Hoà Minzy quyết định công khai diện mạo và thông tin về nửa kia của mình trên trang cá nhân đã tạo nên một cú nổ truyền thông, thu hút lượng tương tác khổng lồ.

Hoà Minzy và hôn phu Văn Cương

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, hàng loạt nghệ sĩ, đồng nghiệp, người thân và bạn bè đã nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Giữa "rừng" lời chúc tụng ngọt ngào, màn tương tác đầy hài hước và có phần "ngậm ngùi" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại vô tình khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Ban đầu, nam nhạc sĩ gửi lời nhắn nhủ chân thành đến người em thân thiết: " Định trêu em tiếp mà thôi, phải dừng lại để chúc em hạnh phúc thật nhiều rồi! ". Ngay lập tức, Hoà Minzy đã hóm hỉnh trêu chọc lại đàn anh: " Hahahaha cũng là Văn C nhưng không phải là Chung mất rồi ". Được biết, vị hôn phu mới công khai của nữ ca sĩ tên là Văn Cương, tạo nên tình huống dở khóc dở cười.

Tương tác mới nhất của Hoà Minzy và Nguyễn Văn Chung

Không chịu lép vế trước màn trêu ghẹo của đàn em, Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng đáp lời bằng một câu nói mang đậm chất "trách móc" nhưng lại cực kỳ duyên dáng: " Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh ". Phản ứng lầy lội của Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt yêu thích từ cư dân mạng.

Cách đây không lâu, nam nhạc sĩ cũng từng khiến dân tình phì cười khi tự mình gia nhập vào cuộc đua tranh giành người đẹp Hoà Minzy

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Chung có những màn tung hứng, trêu đùa xoay quanh chuyện tình cảm của giọng ca sinh năm 1995. Cách đây không lâu, nam nhạc sĩ cũng từng khiến dân tình phì cười khi tự mình gia nhập vào cuộc đua tranh giành người đẹp. Trên trang cá nhân, anh từng đăng tải bức chụp chung đầy thân thiết với Hoà Minzy kèm theo đó là dòng trạng thái tuyên bố xanh rờn và đầy tính cạnh tranh: "Văn Toàn không nhận thì để Văn Chung!". Từ việc công khai "giành giật" vị trí bạn trai của Hòa Minzy cho đến việc ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc trước “Văn Cương", chuỗi "drama" tình ái tự biên tự diễn của Nguyễn Văn Chung đã mang đến cho khán giả những tràng cười trên mạng xã hội.

Hoà Minzy và Nguyễn Văn Chung từng hợp tác trong dự án Nỗi Đau Giữa Hoà Bình

Không dừng lại ở đó, trong bài đăng mới nhất khi Hoà Minzy chính thức giới thiệu về hôn phu, nam nhạc sĩ tiếp tục để lại bình luận chung vui: "Chúc mừng 2 em nha! Hạnh phúc tuyệt vời!". Ngay lập tức, cư dân mạng đã tràn vào trêu chọc nam nhạc sĩ, nhắc lại việc "thiệp hồng sai tên”. Đứng trước những lời trêu đùa dồn dập từ khán giả, Nguyễn Văn Chung đã phải vội vàng lên tiếng đính chính để tránh câu chuyện đi quá xa: "Anh chỉ giỡn cho vui thôi! Chứ tụi anh là anh em đồng nghiệp à các em! Người anh thích là những người khác!".

Đằng sau những màn tương tác "lầy lội" trên mạng xã hội là tình đồng nghiệp gắn bó sâu sắc giữa Hoà Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cả hai từng hợp tác bùng nổ trong ca khúc Nỗi Đau Giữa Hoà Bình - bản OST của bộ phim Mưa Đỏ ra mắt vào tháng 8/2025. Tác phẩm tri ân những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Ngay khi phát hành, MV nhanh chóng tạo tiếng vang lớn, thu hút hàng chục triệu lượt xem và lấy đi nước mắt của vô số khán giả. Bản thân giọng ca gốc Bắc Ninh cũng từng thừa nhận đây là dự án khiến cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp, ám ảnh từ phòng thu cho đến trường quay. ở ngoài đời thực, Hoà Minzy và Nguyễn Văn Chung vốn dĩ là những người anh em vô cùng thân thiết. Chính mối quan hệ gắn bó, khăng khít từ công việc đến cuộc sống này là nền tảng vững chắc giúp họ luôn thoải mái đùa giỡn, tung hứng ăn ý trước công chúng.

Hiện tại, câu chuyện của cặp đôi Hoà Minzy - Văn Cương vẫn đang là một trong những chủ đề nóng hổi, được bàn tán sôi nổi nhất trên khắp các mạng xã hội. Trưa 7/3, Hoà Minzy đăng bài viết tái xác nhận mối quan hệ với quân nhân Văn Cương. Nữ ca sĩ tiết lộ đã được đàng trai hỏi cưới, đồng thời cám ơn Văn Cương vì đã kiên nhẫn chờ đợi Hoà Minzy. Những lời chúc phúc chân thành từ đồng nghiệp và sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả chắc chắn sẽ là động lực tinh thần lớn lao cho nữ ca sĩ trên chặng đường phía trước.

Ảnh: FB