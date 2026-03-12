ĐỘC QUYỀN: "Tóm dính" Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ khoác tay tình tứ giữa phố

Giữa tháng 1 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài viết tổng hợp hint hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ. Từ việc dùng chung xe cho đến loạt đồ đôi, mối quan hệ của cả hai trở thành câu hỏi lớn. Dù vậy, cả hai vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận mối quan hệ.

Cho đến ngày 11/3, mọi thắc mắc về chuyện tình cảm của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ đã có câu trả lời. Chúng tôi đã bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ xuất hiện cùng nhau trên đường. Không chỉ sánh bước, cả hai còn có những cử chỉ cực kỳ thân mật, thậm chí nàng hậu còn khoác tay nam ca sĩ đầy tình tứ.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Theo ghi nhận, vào chiều 11/3, Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện tại khu vực công ty của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nàng hậu di chuyển bằng chiếc xe được cho là của nam ca sĩ và nhanh chóng vào bên trong. Ngay sau đó, Trịnh Thăng Bình cũng có mặt tại đây. Nam ca sĩ ăn mặc khá giản dị với áo tối màu, quần short và mang giày thể thao, phong cách thoải mái như thường ngày.

Cho đến buổi tối cùng ngày, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ được bắt gặp cùng rời khỏi địa điểm này để di chuyển ra ngoài. Dù cả hai đều đeo khẩu trang đen, song diện mạo quen thuộc khiến không khó để nhận ra.

Đáng chú ý, trong lúc đi bộ trên phố, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ luôn sát rạt bên nhau. Nàng hậu còn khoác tay nam ca sĩ một cách khá tự nhiên và tình tứ khi cùng băng qua đường. Khoảnh khắc thân mật này cũng chính là câu trả lời cho những thắc mắc về loạt hint của cặp ca sĩ - Hoa hậu trong suốt thời gian qua.

Thanh Thuỷ ngồi xe của Trịnh Thăng Bình đến công ty của nam ca sĩ

Giọng ca Người Ấy mặc đồ đơn giản, có mặt tại công ty ngay sau đó

Cả hai cùng di chuyển ra ngoài, đeo khẩu trang che chắn nhưng không khó nhận ra diện mạo

Thanh Thuỷ khoác tay Trịnh Thăng Bình cùng nhau ra về, chẳng khác gì cặp đôi cùng nhau tan làm trở về nhà

Tin đồn tình cảm về Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ xuất hiện từ tháng 8/2025. Thời điểm đó, cả hai bị soi có nhiều đồ đôi, từ khăn trùm đầu, nhẫn cặp cho đến việc dùng chung một chiếc máy ảnh. Tuy nhiên thời điểm đó, netizen chỉ nửa tin nửa ngờ vì giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ quá ít mối liên hệ. Vì thế, tin đồn hẹn hò cứ như vậy mà rơi vào lãng quên.

Cho đến giữa tháng 1 vừa qua, tại một sự kiện, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây. Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình. Cũng từ đây, cư dân mạng mới bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn. Khi liên tục bị réo tên, cả Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ đều im lặng.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị soi nhiều hint đáng ngờ

Cả hai có nhiều món đồ y hết nhau như khăn trùm, nhẫn cho đến máy ảnh

Tin đồn hẹn hò càng trở nên có cơ sở khi Thanh Thuỷ bị soi dùng xe của Trịnh Thăng Bình đi sự kiện