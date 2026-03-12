5 mặt hàng đáng mua trong siêu thị, đã mua là không sợ bị hớ

Siêu thị từ lâu đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt với những ai ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không gian mua sắm sạch sẽ và sự tiện lợi. Gần như thứ gì cũng có thể tìm thấy ở đây, từ đồ tươi sống đến thực phẩm chế biến sẵn. Giữa vô vàn lựa chọn, có một số nhóm sản phẩm được nhiều người đánh giá là rất đáng mua tại siêu thị nhờ chất lượng ổn định, quy trình bảo quản tốt và mức giá tương đối hợp lý. Dưới đây là 5 mặt hàng bạn có thể cân nhắc cho vào giỏ mỗi lần ghé siêu thị.

1. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Đây là một trong những mặt hàng được nhiều người ưu tiên mua ở siêu thị. Những sản phẩm như sữa tươi, sữa chua, phô mai hay bơ đều cần được bảo quản trong điều kiện lạnh ổn định. Tại siêu thị, các sản phẩm này thường được trưng bày trong tủ mát đúng tiêu chuẩn, có nguồn gốc và hạn sử dụng rõ ràng. Người mua cũng dễ so sánh giữa nhiều thương hiệu khác nhau để lựa chọn loại phù hợp với nhu cầu và ngân sách của gia đình.

2. Thịt và hải sản đóng khay

Thịt và hải sản đóng khay là nhóm sản phẩm được nhiều người đánh giá cao khi mua tại siêu thị. Phần lớn các hệ thống bán lẻ hiện nay đều có quy trình kiểm soát nguồn cung khá chặt chẽ. Thịt heo, thịt gà, cá, tôm… thường được đóng gói sẵn, ghi rõ ngày đóng gói và hạn sử dụng. Nhờ vậy người mua có thể dễ dàng kiểm tra độ tươi cũng như chọn được phần thịt phù hợp. Với những ai bận rộn, việc mua thịt đóng khay còn giúp tiết kiệm thời gian sơ chế.

3. Rau củ đóng gói hoặc rau sạch

Rau củ ở siêu thị thường được phân loại, rửa sơ và bảo quản trong điều kiện mát nên trông tươi và sạch. Một số loại rau còn có thông tin về trang trại hoặc chứng nhận an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn. Dù giá đôi khi cao hơn chợ truyền thống một chút, nhưng đổi lại người mua có thể dễ dàng kiểm tra chất lượng và nguồn gốc.

4. Đồ khô và thực phẩm dự trữ

Các sản phẩm như mì, miến, gạo, ngũ cốc, yến mạch hay đồ hộp cũng là những mặt hàng đáng mua khi đi siêu thị. Ưu điểm là có nhiều thương hiệu để so sánh, thông tin về thành phần, xuất xứ và hạn sử dụng được ghi rõ ràng trên bao bì. Nhờ vậy người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Đây cũng là những món có thể bảo quản khá lâu, tiện mua sẵn để dự trữ và dùng dần trong gia đình.

5. Đồ dùng gia đình cơ bản

Những món đồ quen thuộc như khăn giấy, nước rửa chén, nước lau nhà, túi rác hay hộp đựng thực phẩm là mặt hàng nên mua khi đi siêu thị. Các mặt hàng này thường có khá nhiều lựa chọn về thương hiệu, dung tích và mức giá, giúp người mua dễ dàng so sánh để tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Ngoài ra, siêu thị cũng thường bán theo combo hoặc gói dung tích lớn, nhờ đó mức giá tính ra có thể tiết kiệm hơn so với việc mua lẻ từng món. Đây cũng là những đồ dùng thiết yếu, sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày nên mua sẵn một lần để dùng dần cũng khá tiện lợi.

Lưu ý khi mua đồ trong siêu thị

Một "bí quyết" khi đi siêu thị là chú ý đến các chương trình khuyến mãi định kỳ. Nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước giặt, nước xả vải, giấy vệ sinh hay đồ gia dụng nhỏ thường được giảm giá vào các dịp cuối tuần hoặc trong những ngày hội mua sắm. Các chương trình như mua 1 tặng 1, giảm giá, tặng quà kèm theo… diễn ra khá thường xuyên. Nếu để ý một chút, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được những sản phẩm quen dùng với mức giá tiết kiệm hơn đáng kể so với ngày thường.

Tổng hợp