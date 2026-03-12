Hoà Minzy lên tiếng về bức ảnh nghi lộ con gái treo trong nhà

Sau khi Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại uý Thăng Văn Cương, cuộc sống riêng của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cặp đôi, nhiều thông tin và đồn đoán liên quan đến đời tư của Hòa Minzy cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trong đó, đáng chú ý nhất là tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã âm thầm sinh thêm một bé gái trong thời gian yêu đại úy Văn Cương. Từ những thông tin trên, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng, hình ảnh được cho là “bằng chứng” liên quan đến câu chuyện này.

Các diễn đàn showbiz lan truyền bức ảnh netizen nghi Hoà Minzy lộ chân dung con gái (ảnh: @honghotshowbiz)

Mới đây, Hòa Minzy đã phải trực tiếp lên tiếng khi một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là lộ chân dung con gái của cô. Trong bức ảnh, một tài khoản đăng tải hình ảnh gia đình gồm Hòa Minzy, đại úy Văn Cương và bé Bo. Đáng nói, từ khoảnh khắc này, cư dân mạng phát hiện phía sau có treo bức ảnh một bé gái nhỏ như đang được Đại uý Thăng Văn Cương bồng bế. Nhiều người cho rằng đây chính là sự "sơ hở" để lộ hình ảnh con gái của Hoà Minzy.

Giữa lúc bàn tán ngày càng rầm rộ, Hoà Minzy lên tiếng khẳng định đây là hình ảnh giả được tạo bằng AI, hoàn toàn không phải ảnh thật. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng khi nhiều người vẫn tin vào những hình ảnh giả mạo này và có những suy luận khiến cuộc sống đời tư của gia đình cô bị ảnh hưởng.

Hoà Minzy chia sẻ: "Làm ơn, đừng tạo nick giả, đừng tạo ảnh AI, đừng tạo ảnh giả rồi đưa thông tin linh tinh nữa được không ạ. Vào đọc bình luận mọi người còn rất tin nữa chứ, ý là không ai phân biệt được ảnh thật ảnh giả hả mọi người huhu. Cái mặt nó rõ là AI như thế mà. Fan thấy nick nào up mấy clip thế này report hết giúp Hòa cái ạ. Hòa nhắc các nick kiểu này nha, thật sự không muốn làm mạnh tay đâu. Dừng lại đi ạ".

Hoà Minzy vội lên tiếng phủ nhận, bức xúc vì hình ảnh cá nhân bị sử dụng để tung tin giả

Nữ ca sĩ cũng khẳng định những bức ảnh cưới bị lan truyền là sản phẩm của AI

Động thái của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc hình ảnh AI bị sử dụng để tạo ra thông tin sai lệch đang ngày càng phổ biến, khiến hình ảnh, cuộc sống của nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Sau sự việc này, cư dân mạng cũng nên tỉnh táo, có chọn lọc hơn khi tiếp nhận những thông tin xuất hiện trên MXH.

Trước đó, sau khi công khai chuyện tình cảm với đại úy Văn Cương, Hòa Minzy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cùng với những lời chúc phúc, đời tư của nữ ca sĩ cũng bị soi xét nhiều hơn, kéo theo không ít tin đồn xoay quanh gia đình và các mối quan hệ của cô.

Hoà Minzy cho biết sẽ hạn chế chia sẻ để tránh những bàn tán không đáng có

Trước những diễn biến trên MXH, Hoà Minzy thông báo sẽ hạn chế đăng ảnh Đại uý Văn Cương. Cô chia sẻ: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ

Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ấy tập trung công tác, bảo vệ Tổ quốc ạ. Mấy nay đăng cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tí thôi. Anh Cương là thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Tết rồi cũng trực từ 27, 28 Tết tới mùng 6, mùng 7 luôn đó ạ. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép với tranh thủ thôi. Hy vọng Tết năm nay được đóng giao thừa cùng nhau đây ạ. Nên có gì mấy chị đợi tụi em hoặc có sự kiện quan trọng, cái đặc biệt muốn khoe thì sẽ khoe".

Về tin đồn bí mật sinh con, Hoà Minzy không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận. Khi được netizen đề nghị đăng ảnh em gái bé Bo, cô đáp lại: "Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?".

Nữ ca sĩ chỉ úp úp mở mở khi đối diện với tin đồn đã chào đón thêm bé gái

