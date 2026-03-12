Việt Nam lần đầu tiên làm điều này tại cung điện lịch sử từ thế kỷ 15 của Italy

Sau hơn một năm cải tạo và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon tại Venice (Italy) đã chính thức mở cửa trở lại. Điểm đáng chú ý là công trình kiến trúc lâu đời này sẽ trở thành không gian tổ chức triển lãm các dự án mỹ thuật Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61 năm 2026 - một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá nhất thế giới.

Thông tin về sự kiện đã được nhiều tờ báo lớn tại Italy đăng tải, thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật quốc tế cũng như cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

Cung điện lịch sử thế kỷ 15 “tái sinh”

Sau hơn một năm tiến hành phục hồi và trùng tu, cung điện Ca' Giustinian Faccanon đã được đưa vào sử dụng trở lại. Công trình hiện thuộc sở hữu của doanh nhân người Venice Andrea Parisotto và được quản lý về mặt văn hóa bởi tổ chức Art Events.

Theo kế hoạch, tòa nhà sẽ tiếp tục được sử dụng làm không gian tổ chức các triển lãm, sự kiện nghệ thuật và các dự án văn hóa quốc tế, bắt đầu từ chuỗi hoạt động của Venice Art Biennale 2026.

Cung điện có hai tầng chính với tổng diện tích khoảng 1.100 m². Tầng chính của công trình vẫn bảo tồn nhiều yếu tố kiến trúc đặc trưng như các cửa sổ ba vòm lớn theo phong cách Gothic, những tấm gương cổ và các đèn chùm thủy tinh Murano lịch sử. Không gian rộng rãi cùng kiến trúc cổ điển khiến nơi đây phù hợp cho nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm nghệ thuật, hội nghị, tiệc chiêu đãi hay các cuộc gặp gỡ quốc tế.

Để đánh dấu sự trở lại của công trình gắn liền với đời sống văn hóa Venice, Art Events dự kiến tổ chức lễ ra mắt không gian triển lãm vào cuối tháng 3/2026 với một sự kiện dành riêng cho khách mời.

Theo đại diện ban quản lý, mục tiêu của dự án là trả lại cho thành phố Venice một công trình có giá trị lịch sử, đồng thời biến nơi đây thành địa điểm dành cho các hoạt động sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.

Ông Filippo Perissinotto - người sáng lập kiêm chủ tịch Art Events và Cultural Real Estate Studio - cho biết Venice Biennale luôn là một trong những thời điểm quan trọng nhất của đời sống văn hóa quốc tế và của chính thành phố Venice. Việc cung điện Ca' Faccanon trở lại hoạt động từ năm nay được xem là một phần của hệ sinh thái văn hóa này và góp thêm giá trị cho toàn bộ đời sống nghệ thuật của thành phố.

Tọa lạc tại Calle delle Acque, số 5016, thuộc khu vực San Marco, gần Cầu Rialto, cung điện Ca' Giustinian Faccanon được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu của kiến trúc Gothic Venice. Công trình được xây dựng vào nửa sau thế kỷ 15 bởi gia tộc Giustinian và vẫn giữ được nhiều yếu tố kiến trúc đáng chú ý, trong đó có ban công loggia mở hiếm thấy trên tầng chính (piano nobile).

Trong lịch sử, tòa nhà từng nhiều lần thay đổi chức năng sử dụng. Năm 1872, nơi đây từng được dùng làm bưu điện. Đến cuối thế kỷ 19, từ năm 1898, cung điện trở thành trụ sở tòa soạn và xưởng in của tờ báo Venice Il Gazzettino. Hoạt động báo chí tại đây kéo dài trong nhiều thập kỷ, cho đến những năm 1980 khi ban biên tập chuyển đến cơ sở mới tại Mestre.

Việt Nam lần đầu tham gia “Thế vận hội mỹ thuật”

Venice Art Biennale 2026 dự kiến khai mạc vào tháng 5/2026 và kéo dài đến tháng 11 cùng năm. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia Biennale với một dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng.

Triển lãm mang tên “Art in the Global Stream” (Nghệ thuật trong Dòng chảy Toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách. Dự án hướng tới việc giới thiệu những góc nhìn của nghệ thuật đương đại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và biến đổi.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1895, Venice Art Biennale là một trong những sự kiện nghệ thuật lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới. Triển lãm diễn ra định kỳ hai năm một lần và thường được ví như “Thế vận hội của mỹ thuật” bởi quy mô cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đời sống nghệ thuật toàn cầu.

Mỗi kỳ Biennale quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia, mang đến các dự án sáng tạo phản ánh những xu hướng lớn của nghệ thuật đương đại. Theo ban tổ chức, Biennale năm 2026 sẽ có sự tham gia của 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong quá trình thực hiện tác phẩm

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam lần đầu tiên có dự án triển lãm tại Biennale được xem là dấu mốc quan trọng đối với mỹ thuật trong nước, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại sâu rộng hơn giữa nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng đối với giới mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một bước tiến mới trong quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Đây cũng được xem là cơ hội để các nghệ sĩ Việt giới thiệu những góc nhìn sáng tạo của mình trong dòng chảy nghệ thuật đương đại toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao vị thế và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.